Main-Taunus: Die Polizei-News

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Schwalbach am Taunus, 06.09.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp wurde am Mittwoch eine Frau aus Schwalbach um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, überwies die Geschädigte im vorliegenden Fall Geld und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Opel Vivaro von Betriebsgelände entwendet, Kriftel, Hattersheimer Straße, 06.09.2023, 19.00 Uhr bis 07.09.2023, 06.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Donnerstag von einem Betriebsgelände in der Hattersheimer Straße in Kriftel einen geparkten Opel Vivaro gestohlen. Die Täter betraten das Gelände und entwendeten den blauen Pkw mit den darin befindlichen Kleidungsstücken und Kleinwerkzeugen. An dem erbeuteten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-MM 750 angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Mountainbike gestohlen,

Eschborn, Berliner Straße, 07.09.2023, 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Im Bereich der Schule in der Berliner Straße in Eschborn wurde am Donnerstagabend zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr ein Mountainbike gestohlen. Das mattschwarze Fahrrad von „Cube“ im Wert von rund 1.000 Euro war mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer vor der Turnhalle abgestellt. An dem Mountainbike war ein Fahrradkorb angebracht. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Radlader im Visier von Dieseldieben,

Kelkheim-Ruppertshain, Robert-Koch-Straße / Am Wolfes, Donnerstag, 07.09.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 08.09.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte den Diesel eines in Rupperthsain abgestellten Radladers abgezapft und gestohlen. Im Schutze der Dunkelheit traten die Diebe an die in der Robert-Koch-Straße, Ecke „Am Wolfes“, abgestellte Baumaschine heran, öffneten die Heckklappe und entwendeten unbemerkt einige Liter Kraftstoff aus dem Tank. Im Anschluss suchten die Täter das Weite.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Flörsheim, Paul-Maar-Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.