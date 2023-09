Wiesbaden: Die Polizei-News

Kiosk von Einbrechertrio heimgesucht, Wiesbaden,

Freudenbergstraße, 08.09.2023, 02.00 Uhr bis 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde ein Kiosk in der Freudenbergstraße von drei

Einbrechern heimgesucht. Das Trio begab sich gegen 02.00 Uhr mit einem weißen

Fahrzeug zum Tatort. Während einer der Täter im Fahrzeug sitzen blieb, brachen

die beiden Komplizen in den Kiosk ein und entwendeten zwei Packungen E-Shishas.

Die Einbrecher waren ca. 18-25 Jahre alt, etwa 1,70-1,80 Meter groß und schlank.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Aluminiumträger gestohlen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 05.09.2023 bis 07.09.2023,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Donnerstag aus einem Lagerraum

in der Borsigstraße in Nordenstadt Aluminiumträger gestohlen. Die erbeuteten

Aluminiumstangen haben einen Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Hinweise nimmt das

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und

Erbenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann randaliert und beschädigt mehrere Fahrzeuge,

Eltville am Rhein, Kiliansring, Donnerstag, 07.09.2023, 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hat ein Mann in Eltville randaliert und auf fahrende

Fahrzeuge eingeschlagen. Der Mann wurde festgenommen und in eine Klinik

gebracht. Am frühen Abend meldeten sich mehrere Fahrzeugführerinnen und

Fahrzeugführer aus dem Kiliansring bei der Polizei, da dort ein Mann auf der

Straße herumlaufen und auf ihre Fahrzeuge einschlagen würde. Eine in den

Kiliansring geeilte Polizeistreife konnte den besagten Mann, einen 47-jährigen

Eltviller, antreffen und festnehmen. Vor Ort stellten die Polizisten insgesamt

vier beschädigte Fahrzeuge fest, deren Sachschäden sich auf etwa 2.500 Euro

summieren. Personen wurden nicht verletzt. Der Festgenommene, der sich offenbar

in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Fachklinik

überstellt.

Täter beim Diebstahl beobachtet, Aarbergen-Michelbach, Am Steinling,

Donnerstag, 07.09.2023, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag hat ein dreister Dieb mehrere Gegenstände aus dem

Treppenhaus eines Michelbacher Mehrfamilienhauses gestohlen. Gegen 15:00 Uhr

betrat der Mann das Mehrparteienhaus in der Straße „Am Steinling“ und entwendete

aus dem untersten Plateau des Treppenhauses drei Tretroller, ein Kinderfahrrad

und eine Kinderwagenwanne, ehe er die Flucht in Richtung „Schöne Aussicht“

antrat. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Hundert

Euro. Während der Tat konnte der Mann teilweise beobachtet werden. Er soll sich

bereits am Tag zuvor mit einem weiteren Mann in der Nähe des Hauses aufgehalten

haben. Der Dieb soll etwa 180 bis 190 cm groß, blond und dünn gewesen sein. Er

soll eine Kopfbedeckung, eine schwarze Sonnenbrille und generell eher dunkle

Kleidung getragen haben. Auf seinem T-Shirt hätte sich ein weißer Schriftzug

befunden. Auffällig sei eine Tätowierung an einem Arm. Sein Begleiter vom Vortag

soll ebenfalls dünn, aber etwas kleiner sein. Er trug ein weißes T-Shirt mit

roten Applikationen und hatte beide Arme sowie den Hals tätowiert.

Motorradfahrer stürzt auf Bundesstraße und verletzt sich schwer, Bundesstraße

42, Höhe Rüdesheim-Assmanshausen, Donnerstag, 07.09.2023, 12:45 Uhr

(fh)Gestern Mittag ist ein Motorradfahrer auf der B 42 bei

Rüdesheim-Assmanshausen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 12:45

Uhr war der 56 Jahre alte Mann mit seiner Honda-Maschine auf der Bundesstraße

von Assmanshausen in Richtung Rüdesheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter

Ursache stieß der Fahrer mit einer rechtsseitigen Leitplanke zusammen, geriet in

der Folge ins Schleudern und fiel zu Boden. Der 56-Jährige musste schwer, aber

nicht lebensbedrohlich, verletzt in eine Klinik gebracht werden. Sein Motorrad

war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Knapp 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht verursacht, Schlangenbad,

Rheingauer Straße, Donnerstag, 07.09.2023, 11:50 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag wurde ein Fahrzeug in Schlangenbad bei einer

Verkehrsunfallflucht erheblich beschädigt. Zwischen 11:50 Uhr und 13:00 Uhr

hatte eine Frankfurterin ihren grauen Mercedes CLK in der Rheingauer Straße in

Höhe der Hausnummer 29 abgestellt. Als sie anschließend die Fahrt antreten

wollte, musste sie einen frischen Schaden am vorderen linken Stoßfänger

feststellen. Von dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlte jede

Spur. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 3.000 Euro.

Spuren an der Unfallstelle zufolge, könnte es sich bei dem Unfallauto um ein

schwarzes Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)

7078-0 entgegen.

An dieser Stelle einige Hinweise der Polizei:

Ein Verkehrsunfall kann jedem passieren! – Angemessene Wartezeit

vor Ort (je nach Schadenshöhe und örtlichen Gegebenheiten)

vor Ort (je nach Schadenshöhe und örtlichen Gegebenheiten) Es reicht nicht aus, einen Zettel mit Namen/ Telefonnummer

zurückbelassen ! (Es besteht die Gefahr, dass dieser z.B.

witterungsbedingt unleserlich wird oder weggeweht wird!)

zurückbelassen ! (Es besteht die Gefahr, dass dieser z.B. witterungsbedingt unleserlich wird oder weggeweht wird!) Immer die Polizei benachrichtigen, wenn sonst niemand erreicht wurde!

