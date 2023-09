Bergstrasse

Heppenheim: Werkzeug aus Rohbau gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Nachdem sich zwischen Mittwochnachmittag (6.9.) und

Donnerstagmorgen (7.9.) ein Diebstahl aus einem Rohbau in der Ludwigstraße

zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von

Gewalt in den Rohbau. Dort entwendeten sie unter anderem Kabel und Werkzeuge.

Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden

auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Viernheim: Streit unter Senioren ruft Polizei auf den Plan

Viernheim (ots) – Der Streit zwischen zwei lebensälteren Männern am Bahnhof im

Berliner Ring rief am Donnerstagmittag (7.9.) die Polizei auf den Plan.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich ein 75-Jähriger und ein 69-Jähriger

gegen 13.30 Uhr zunächst verbal gestritten haben. Im weiteren Verlauf des

Streits sollen sich die Kontrahenten mit einem länglichen Gegenstand und einem

Messer gegenseitig angegriffen haben. Beide wurden verletzt in umliegende

Krankenhäuser gebracht.

Die genauen Hintergründe des Streits müssen noch ermittelt werden. Alle zwei

werden sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in einem

Strafverfahren verantworten müssen.

Darmstadt

Darmstadt: Supermarktbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) – Der Brand eines Supermarkts in der Jägertorstraße rief am

Freitagvormittag (8.9.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 10.20 Uhr

wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Sofort begaben sich diese

zum Einsatzort. Die Feuerwehr konnte die brennende Fassade schnell löschen und

ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand

niemand. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Brand beim Abflammen von Unkraut

entstanden sein. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag

geschätzt.

Darmstadt: Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“ / Gemeinsame Aktion mit der Jungen Gruppe Hessen des Weissen Rings in Kinderarztpraxen

Darmstadt (ots) – Das Polizeipräsidium Südhessen hat mit zahlreichen

Kooperationspartnern im Rahmen der Kampagne „Brich dein Schweigen – hinter jedem

Missbrauch steckt ein Gesicht“ seit Frühjahr 2022 bereits viele Aktionen

durchgeführt. Am Donnerstag (7.9.) fand erstmals in Kooperation mit der Jungen

Gruppe Hessen des Weissen Rings eine weitere Aktion statt. Hierbei besuchte das

Polizeipräsidium Südhessen gemeinsam mit der Jungen Gruppe Hessen des Weissen

Rings verschiedene Darmstädter Kinderarztpraxen. Dort stellten die Beteiligten

die Kampagne sowie deren Schwerpunkte vor und verteilten entsprechendes

Informationsmaterial.

Neben Flyern und Plakaten des Polizeipräsidiums Südhessen zur Kampagne gegen

Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und Informationsblättern zum

Hilfe-Telefon „Sexueller Missbrauch“, stellte die Junge Gruppe Hessen des

Weissen Rings ebenfalls thematisches Material zur Verfügung. Dazu zählten 2000

Pixi Bücher „Lena sagt nein“ und „Ben sagt nein“, welche Kinder stärken sollen,

in unangenehmen Situationen auch „Nein“ zu sagen, sowie passende Begleitflyer

für Erziehungsberechtigte. Ziel ist es, die Kinder auf ein selbstbestimmtes

Leben vorzubereiten und das Bewusstsein für körperliche Grenzen und Gefahren zu

stärken.

eingeschlagen und Kekse erbeutet

Darmstadt (ots) – Die Schaufensterscheibe eines Ladens in der Schuknechtstraße

haben bislang unbekannte Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (6.9.)

und Donnerstagmorgen (7.9.) eingeschlagen und Beute gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwenden die Unbekannten mehrere Kekspackungen

aus der Auslage. Ob sie hungrig waren oder welche Umstände zu der Tat bewegten,

muss noch geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2000 Euro

geschätzt.

Zeugen oder Nachbarn, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige

Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Kooperation mit der Landesärztekammer an über 3000 Hausarzt- und

Kinderarztpraxen verschickt hatte. Darunter auch an Dr. med. Groß, einen

Kinderarzt aus Darmstadt, der die ausgeteilten Materialien mit seinem Praxisteam

dankbar entgegennahm.

Kinder benötigen einen besonderen Schutz, denn sie können sich häufig nicht

allein gegen Missbrauch wehren. Daher ist es besonders wichtig auch Erwachsene,

wie Erziehungsberechtigte, Betreuerinnen und Betreuer oder Ärztinnen und Ärzte

durch Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu sensibilisieren. Von besonderer

Bedeutung ist dabei auch, dass die Kinder früh lernen, ein deutliches Nein zu

kommunizieren und auf das eigene Gefühl für Gefahren oder unangebrachte und

ungewollte Berührungen zu vertrauen.

Nähere Informationen zur Kampagne sind im Internet unter https://ppsh.polizei.he

ssen.de/Ueber-uns/Regionales/Kampagne-Brich-Dein-Schweigen/ abrufbar

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt: Unfall mit Straßenbahn und schwer verletztem Fußgänger

Darmstadt (ots) – Am Freitag (08.09.) ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein

Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen

Erkenntnissen lief ein 46-jähriger Darmstädter auf der Heidelberger Straße in

Höhe der Haltestelle Lincoln Siedlung an den dortigen Gleisen in Richtung

Eberstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen

der heranfahrenden Straßenbahn und dem Fußgänger.

Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der

Straßenbahnverkehr war für mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden

gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer

06151/ 969-41210 Verbindung zu setzen.

Weiterstadt-Braunshardt: Während Fußballspiel Beute gemacht / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt-Braunshardt (ots) – Während eines Fußballspiels am Donnerstagabend

(7.9.) auf dem Sportplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße haben sich bislang

unbekannte Diebe in eine Umkleidekabine geschlichen und Beute gemacht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden aus der Gästekabine mehrere Wertsachen von

bislang fünf Spielern gestohlen. Der Diebstahl wurde nach dem Spiel gegen 22 Uhr

bemerkt, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Zur Beute der Kriminellen zählen

Handys, Geld und persönliche Ausweisdokumente.

Das Kommissariat 42 ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang

Verdächtiges beobachtet haben. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten sind

unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu erreichen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Gurtverstoß mit Folgen

Ein Gurtverstoß führte am Donnerstagnachmittag (7.9.) zu einer Verkehrskontrolle, die weitere Folgen hatte. Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf führte gegen 14.30 Uhr eine Kontrolle in der Straße „An den Sportplätzen“ durch. Die Polizeikräfte bemerkte bei einem 38-jährigen, der die Okrifteler Straße befuhr, dass dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der anschließenden Überprüfung konnten bei dem Mann aus Neu-Isenburg körperliche Anzeichen festgestellt werden, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein anschließender Drogentest erhärtete diese Vermutung, er reagierte positiv auf THC und Kokain. Es folgte eine Durchsuchung, bei dem die Polizeistreife noch Kleinstmengen Haschisch und Kokain auffinden und beschlagnahmten. Einen gültigen Führerschein konnte der 38 Jahre alte Gestoppte ebenfalls nicht vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme sowie für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie des Besitzes von Rauschgift.

Ginsheim-Gustavsburg: Geschwindigkeitskontrolle an Unfallhäufungsstelle – 150 Fahrzeuge gemessen

Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am Donnerstagabend (7.9.) eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 3040 im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn 60 durchgeführt. Die Örtlichkeit ist von der Unfallkommission als Unfallhäufungsstelle deklariert. In der Zeit von Anfang 2020 bis Ende 2022 ereigneten sich hier insgesamt 13 Verkehrsunfälle mit fünf Schwer- und vier Leichtverletzten. Die Polizeistreife überprüfte in der Zeit von 19.30 Uhr und 20.45 Uhr das Tempo von insgesamt 150 Verkehrsteilnehmenden. Davon waren fünf Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs, was in vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen mündete und in einem Fall bar verwarnt wurde. Der Spitzenreiter hatte an der Örtlichkeit, an der die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt, ein Tempo von 96 km/h auf dem Tacho.

Landkreis Groß-Gerau: Polizei führt Zivilkontrollen durch – Insgesamt 89 Personen überprüft

Polizeikräfte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben am Donnerstag (7.9.) zusammen mit Streifen der Polizeistation Rüsselsheim und Groß-Gerau umfangreiche Zivilkontrollen im Landkreis Groß-Gerau durchgeführt. Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr wurden in den Bereichen Nauheim, Trebur, Geinsheim, Astheim, Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg sowie Rüsselsheim und Bauschheim insgesamt 89 Personen kontrolliert. Zudem stoppten die Zivilstreifen sechs Fahrzeuge und glichen bei 17 Gegenständen wie Fahrrädern und Smartphones die Individualnummern mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ab. Schwerpunkt des Einsatzes war die Intensivierung der Bekämpfung der Straßenkriminalität.

Am Bischofsheimer Bahnhof nahmen die Polizeikräfte einen 32-Jährigen vorläufig fest. Der Mann aus Rüsselsheim hatte rund fünf Gramm Haschisch einstecken. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und der Festgenommene zur Abnahme von Fingerabdrücken sowie für die Fertigung von Lichtbildern auf die Wache gebracht. Ebenfalls Haschisch hatte ein 29-Jähriger einstecken, der an der Großsporthalle Rüsselsheim überprüft wurde. Aufgrund des deutlichen Cannabis-Geruchs waren die Beamtinnen und Beamten auf ihn und einen 40-Jährigen aufmerksam geworden. Bei dem älteren Mann stießen die Streifen unter anderem auf einen Joint sowie Kleinstmengen Marihuana. Er händigte hierfür eine Konsumentenbescheinigung aus, deren Gültigkeit überprüft wird.

Groß-Gerau: Unbekannte Vandalen am Werk – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Mehrere Wahlplakate im Innenstadtbereich von Groß-Gerau gerieten im Tatzeitraum zwischen Sonntag (3.9.) und Montag (4.9.) in das Visier unbekannter Vandalen.

Nach jetzigem Stand wurden hierbei über 30 Wahlplakate, insbesondere in der Darmstädter Straße, Frankfurter Straße, Sudetenstraße, Helwigstraße und im Nauheimer Weg beschädigt oder entwendet. Warum die Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

In diesem Zusammenhang ist der polizeiliche Staatsschutz mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.