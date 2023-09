Rentner raufen sich mit Rechen

Lustadt (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023 wurde der Polizei Germersheim eine „Rauferei“ zwischen 2 Männern in Lustadt gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf 2 völlig erschöpfte 77-jährige Rentner. Die beiden Männer gerieten zunächst in Streit, weil einer sich an den im Hof abgestellten Pfandflaschen des anderen zu schaffen machte.

Die Situation geriet außer Kontrolle und die beiden Kontrahenten griffen sich mit einem Laubrechen an. Die sich raufenden Rentner ließen nicht voneinander ab, sodass sich die Auseinandersetzung sogar bis vor das Rathaus verlagerte.

Erst dort wurden weitere Passanten auf die Situation aufmerksam und trennten die Rentner. Beide wurden leicht verletzt (Prellungen und kleinere Schnittwunden). Einer der beiden Kontrahenten musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Was jetzt beide gemeinsam haben: Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Jockgrim (ots) . Donnerstagmorgen kam es auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Jockgrim in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 33-jährige Unfallverursacher aus Germersheim übersah bei einem Spurwechsel den herannahendem PKW auf der Überholspur.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 20-jährigen Überholer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.