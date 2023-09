Mann schlägt 15-Jährige in der Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023 saßen zwei 15-jährige Schülerinnen gegen 08:30 Uhr auf dem Weg zur Schule auf einer Vierer-Sitzgruppe der Straßenbahnlinie 4. Noch vor der Haltestelle Wollstraße stieg ein 31-jähriger Mann in die Straßenbahn ein und lief zunächst in dieser auf und ab.

Als sich der Mann zu den Schülerinnen in die Sitzgruppe setzte, fing er mit diesen einen Streit an, beleidigte sie und schlug einer Schülerin unvermittelt mit der flachen Hand in das Gesicht.

Eine 31-jährige Zeugin ging daraufhin dazwischen und trennte den Mann von den Mädchen. Dabei versuchte er auch die Frau zu schlagen, die den Angriff jedoch abwehren konnte.

An der Haltestelle Rohrlachstraße stieg der Mann aus. Polizeikräfte konnten ihn jedoch einer Kontrolle unterziehen. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Durch eine vor Ort befindliche Lehrerin wurden die Mädchen anschließend auf ihrem Schulweg begleitet. Eine medizinische Versorgung der 15-Jährigen war nicht notwendig.

Egal ob Mobbing, Vandalismus oder Gewalt: Unser Zusammenleben geht alle etwas an! Jeder kann helfen! Oftmals reicht auch schon ein lautes Wort, das Absetzen eines Notrufs oder die Aktivierung von Umstehenden, um Täter einzuschüchtern. Wegsehen oder weglaufen gilt nicht, auch Sie können helfen! Mehr wertvolle Tipps zum Thema Zivilcourage finden Sie auf der Website www.aktion-tu-was.de.

Unfall mit Linienbus – zwei Verletzte

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023 gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorkstraße. Kurz vor der 2-spurigen Einmündung zur Yorkstraße bremste der 49-Jährige ab und wollte vom Rechtsabbiegerstreifen nach links auf ein Grundstück auffahren.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in gleicher Richtung auf dem Linksabbiegerstreifen fahrenden Linienbusses. Der 52-jährige Busfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Durch einen Sturz wurden jedoch eine 19-Jährige und ein Säugling verletzt.

Beide kamen in ein Krankenhaus.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023 beobachteten Zeugen, wie eine 41-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm fuhr, dabei mehrfach gegen den Bordstein fuhr und an der Kreuzung zur Von-Weber-Straße mit einer Ampel kollidierte.

Unmittelbar nach der Kreuzung bremste die 41-Jährige abrupt ab und stellte ihr Fahrzeug quer auf die Fahrbahn, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden 63-jährigen Autofahrerin kam.

Den Grund für das Fahrverhalten konnten hinzugezogene Polizeikräfte schnell herausfinden: Ein Atemalkoholtest ergab bei der 41-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille.

Die Frau wurde in die Dienststelle verbracht, wo ihr Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Diebstahl eines Versicherungskennzeichens – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 06.09.2023 auf Donnerstag 07.09.2023 entwendete der oder die unbekannten Täter in der Magdeburger Straße das Versicherungskennzeichen eines Rollers.

Haben Sie etwas gesehen oder können sachdienliche Angaben machen?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023, befuhren 2 Fahrradfahrer gegen 17:30 Uhr hintereinander den Fahrradweg der Sternstraße. Als der vorausfahrende Fahrradfahrer stürzte, fuhr der Nachfahrende auf diesen auf und stürzte ebenfalls. Bei dem Sturz verletzte sich der nachfahrende Fahrradfahrer leicht und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Auch als Fahrradfahrer ist bei einer Teilnahme am Straßenverkehr eine ständige Aufmerksamkeit und Rücksicht unabdingbar. Insbesondere die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes kann dazu führen, dass ein Verkehrsunfall gar nicht erst passiert.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023, kam es gegen 14:15 Uhr in der Hölderlinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 16-jährige Fußgängerin wollte die Straße überqueren, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei trug sie Kopfhörer, weswegen sie wahrscheinlich auch nicht das herannahende Auto hörte.

Für eine 64-jährige Autofahrerin war durch ordnungsgemäß geparkte Autos am Fahrbahnrand die Sicht auf den Gehweg versperrt, so dass sie die 16-Jährige zu spät erkannte und diese anfuhr.

Die Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht.

Das Tragen von Kopfhörern ist im Straßenverkehr besonders gefährlich. Hierdurch werden Umgebungsgeräusche ausgeblendet, welche auf herannähernde Fahrzeuge deuten. Auch als Fußgänger sollten Sie auf Kopfhörer verzichten!

Verkehrsunfall in der Oderstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 07.09.2023 wurde der Polizei gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Oderstraße gemeldet. Ein Autofahrer touchierte in der Oderstraße beim Befahren des Kreisverkehrs mit seinem linken Vorderrad den Bordstein, sodass der Reifen platzte. Zeugen meldeten, dass der Autofahrer zuvor mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein soll.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme mussten die Polizisten feststellen, dass der körperliche und geistige Gesundheitszustand des 84-jährigen Autofahrers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol gab es nicht.

Ungetrübte Wahrnehmung, Reaktionsvermögen und ausdauernde Aufmerksamkeit sind Grundvoraussetzungen für das Sichere Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr. Im zunehmenden Alter kann es insbesondere durch eine Verschlechterung des Hör- und/oder Sehvermögens zu Leistungseinbußen kommen.

Oft treten diese Veränderungen nicht schlagartig, sondern als schleichender Prozess auf. Neben den körperlichen Veränderungen kann es auch zu Beeinträchtigungen des Fahrvermögens durch einzunehmende Medikamente kommen.

Überprüfen auch Sie Ihre individuelle Fahrtüchtigkeit durch einen freiwilligen Gesundheitscheck!

Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023, befuhren ein 64-jähriger mit seinem Auto und 37-jähriger LKW-Fahrer, gegen 16:15 Uhr, die Saalestraße in entgegengesetzte Richtung. Als sich der 37-Jährige auf die Linksabbiegerspur einordnete, kam der 64-jährige von seiner Fahrbahn ab und scherte leicht in den Gegenverkehr aus. Hierdurch kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird auf 26.000 € geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme gab der 64-jährige Unfallverursacher an, dass er aufgrund eines Blicks zum Fahrbahnrand abgelenkt gewesen sei und nicht bemerkt habe, dass er in den Gegenverkehr fuhr.

Während des Führens eines Fahrzeugs muss die volle Aufmerksamkeit jederzeit dem Straßenverkehr gewidmet sein! Jeder Verkehrsteilnehmer trägt Verantwortung für die eigene Sicherheit und die der anderen! Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

Erneut mehrere Fahrzeugaufbrüche

Ludwigshafen (ots) – Im Bereich des Messplatzes wurden am Donnerstagabend (07.09.2023, 21 Uhr) insgesamt sieben Pkw aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Aufbrüche wurden von Zeugen beobachtet.

Bei den Täter soll es sich um 5-6 Personen im Alter von 17-20 Jahren gehandelt haben. Alle Beteiligten waren vermummt. Eine Person war circa 1,60m groß und trug ein „Real Madrid“ Trikot mit der Nr 7.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .