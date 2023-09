Trauben verloren – Motorradfahrer stürzt – Verursacher gesucht

Edenkoben (ots) – Rote Weintrauben verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Freitag 08.09.2023 gegen 13:45 Uhr, im Bereich der Kreuzung Staatsstraße/Luitpoldstraße in Edenkoben. In der Folge kam es aufgrund der massiven Fahrbahn Verschmutzung zum Sturz eines Motorradfahrers, wobei glücklicherweise nur leichter Sachschaden am Motorrad entstand.

Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr gesäubert werden. Hierbei kam es auch kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verursacher oder Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen die gesetzlichen Vorschriften über die Ladungssicherung eingehalten werden müssen. Sie müssen insbesondere gegen das Verrutschen oder Herabfallen besonders gesichert sein!

Fahrer eines roten PKW nach Unfall gesucht

Altdorf/Gommersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem roten PKW kam es am Freitag 08.09.2023 gegen 16:40 Uhr, auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim. Die 59-jährige Radfahrerin wollte an der Einmündung zur K35 in Richtung Geinsheim nach links abbiegen.

Der von Geinsheim/K35 kommende Führer eines roten PKW übersah die Radfahrerin und wollte nach links Richtung Gommersheim abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und der PKW-Front, woraufhin die Radfahrerin auf die Motorhaube des PKW stürzte und sich leicht am Kopf verletzte.

Der Fahrer des PKW und dessen Beifahrerin erkundigten sich bei der Radfahrerin noch nach deren Gesundheitszustand. Der Austausch der Personalien erfolgte allerdings nicht.

Der Fahrer des roten PKW oder Zeugen die Angaben zu diesem machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

Scheibe an Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 07.09.23 zwischen 17-18 Uhr, wurde in der Schlittstraße vor einer Gaststätte, an einem geparkten weißen Pkw Hyundai i10, eine Scheibe an der Hintertür beschädigt.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht auf Parkplatz

Maikammer (ots) – Am frühen Abend parkte am 07.09.2023 zw. 18:30-19 Uhr, eine PKW Fahrerin ihr Auto auf dem Parkplatz bei der Kalmithöhenstraße und ging mit ihrem Hund spazieren. Als sie zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an ihrer hinteren Beifahrertür und am Kotflügel fest.

Bei Hinweisen über einen möglichen Unfallhergang wenden sie sich bitte an die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

PKW gegen Radfahrer

Edenkoben (ots) – Gestern Abend (07.09., 20:00h) bog ein PKW Fahrer von der Radeburgerstraße in die Poststraße ein und übersah dabei eine herannahende Radfahrerin, sodass es zur Kollision mit der Radfahrerin und dem Heck des PKW kam. Die Radlerin stürzte und zog sich Prellungen und Abschürfungen zu, eine Behandlung im Klinikum war notwendig.