Nachsitzen für Temposünder

Westpfalz (ots) – Am Freitag endete die Aktionswoche „Schulanfang 2023“ der Polizei in der Westpfalz. Insbesondere im Kreis Kaiserslautern und in der Südwestpfalz nahmen die Ordnungshüter Temposünder ins Visier. Die Polizei intensivierten die Geschwindigkeitskontrollen im Bereich vor Grundschulen und

Kindertagesstätten.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort zieht Bilanz:

„Insgesamt haben die Kollegen in dieser Woche 3.410 Fahrzeuge vor Schulen und Kitas gemessen, davon war 404 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs – oft auch Eltern, die ihre Kinder zur Schule brachten oder abholten. Auf die Betroffenen kommen nun Verwarnungs- beziehungsweise Bußgelder zu.

Einige müssen dabei etwas tiefer ins die Tasche greifen, da sie gleich zweimal geblitzt wurden, auf der Hin- und Rückfahrt.“ Auch an vielen anderen Stellen waren Polizisten zusammen mit Ordnungsbehörden präsent: Sind alle Fahrzeuginsassen richtig angeschnallt? Werden Durchfahrts- und Halteverbote beachtet? Die Polizei kündigte an, die Kontrollen stichprobenartig zu wiederholen.

„Uns ist es wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass alle und gerade auch die jüngsten Verkehrsteilnehmer sicher ankommen!“, so Erfort. |erf

Leuchtreklame ohne „Saft“

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte entwendeten am frühen Donnerstag 07.09.202 vom Dach eines Lokals in der Merkurstraße einen Sicherungskasten. Dieser war mit der Leuchtreklame des Restaurants verbunden, welche somit keine Stromversorgung mehr hatte und ausging. Als der Besitzer der Gaststätte am Abend das Geschäft verließ, bemerkte er das dunkle Reklameschild und ging über eine Feuerleiter aufs Dach, um nachzuschauen.

Dort stellte er dann fest, dass die Stromversorgung fehlte. Die Kabel, welche das Werbeschild mit dem Stromkasten verbunden hatten, waren durchtrennt. Der 31-Jährige verständigte die Polizei.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter Telefonnummer 0631 369-2250. |ksr

Unbekannter verletzt 37-Jährigen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Stadtgebiet ist am Donnerstag 07.09.2023 in der Fruchthallstraße von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der 37-Jährige hielt sich gegen 19 Uhr vor einem Einkaufszentrum auf, als er von dem unbekannten Mann ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde.

Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß. Er konnte von den ausgerückten Polizisten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das alkoholisierte Opfer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde von dem hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt.

Der 37-Jährige beschreibt den Schläger wie folgt:

Der Täter ist 1,90 Meter groß und hat lange Haare. Zur Tatzeit trug er diese zu einem Zopf zusammengebunden.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte unter Tel: 0631 369-2250. |ksr

Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau kollidierte am Donnerstagnachmittag in der Berliner Straße mit einem Rettungswagen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die Fahrerin abgelenkt und übersah das Einsatzfahrzeug.

Der Rettungswagen befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz. An der Kreuzung Berliner Straße/Alte Brücke passierte er dann mit eingeschalteten Sondersignalen die Rot zeigende Ampel. Eine 35-jährige Frau, welche mit ihrem Pkw aus der Pariser Straße kam, übersah das Fahrzeug und fuhr mit ihrem Toyota ebenfalls in die Kreuzung ein.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 31-jährige Fahrerin des Einsatzfahrzeugs leicht verletzt. Sie musste medizinisch versorgt werden.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an |ksr

Taschendiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine böse Überraschung erlebte eine 69-jährige Bewohnerin am Donnerstag 07.09.2023. Als die Frau um 10.30 Uhr einen Textil-Discounter in der Zollamtstraße betrat, war noch alles in Ordnung. Nachdem sie aber um 11 Uhr ihre Shopping-Tour beenden wollte und an der Kasse wartete, bemerkte sie, dass ihr Rucksack offen stand. Der Geldbeutel samt Inhalt war verschwunden.

Darin befand sich neben Bank- und Versichertenkarten auch ein 3-stelliger Geldbetrag. Die 69-Jährige erstatte umgehend Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die zu dem geschilderten Vorfall Angaben machen können, werde gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.|kfa

Gegen Spiegel gefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Kohlenhofstraße. Am Donnerstagmorgen hielt ein 60-jähriger Autofahrer am Straßenrand und wartete dort. Um 10.45 Uhr nährte sich ein silberner Kleinwagen und streifte den linken Außenspiegel des Honda Civics. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.

Die Polizei in Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den silbernen Kleinwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 zu melden. |kfa

Beim Abbiegen Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Reichswaldstraße. Ein 47-jähriger Autofahrer war kurz vor 17 Uhr mit seinem Peugeot Expert auf der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs. Als der Mann an der Reichswaldstraße nach links in Richtung Pariser-Straße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin.

Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Opel Corsa auf der vorfahrtsberechtigten Reichswaldstraße in Richtung Pariser-Straße. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631-369 2250 entgegengenommen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Dreister Diebstahl in der Saarbrücker Straße

Landstuhl (ots) – Von der Terrasse eines Wohnhauses wird am helllichten Tag ein Laptop entwendet. Diese dient zugleich als Verkaufsraum für einen bekannten Flohmarkt in der Saarbrücker Straße. Das dreiste Vorgehen des Täters ereignete sich am 07.09.2023, zwischen 10:30-12 Uhr. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, melden Sie bitte den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Tel: 06371 805 0.|pilan

Betrügerische Telefonanrufe

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Eine 58-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach wurde Opfer eines Telefonbetrugs. Ein Microsoft-Mitarbeiter rief über mehrere Tage immer wieder bei der Frau an. Er schilderte, dass es ein Problem mit ihrem Computer gäbe. Letztendlich gewährte die Geschädigte dem Mann Zugriff auf ihren PC und zu ihrem Online-Banking Portal.

Durch den Betrüger wurden mehrere Abbuchungen vorgenommen. Laut der 58-Jährigen entstand ein Schaden im 4-stelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie können Sie sich gegen Anrufe falscher Microsoft-Mitarbeiter schützen?