Beleidigung mal 18 endet in Haft

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023, hat ein 37-Jähriger am Hauptbahnhof auf einen Schlag 19 Bundespolizisten beleidigt. Der Mann sitzt mittlerweile im Gefängnis. Gegen 13:15 Uhr befanden sich 18 neue Beamten der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe für die Vorstellung des Mannheimer Hauptbahnhofs mit einem erfahrenen Kollegen am Bahnhofsvorplatz.

Diese Gelegenheit nutzte der 39-jährige deutsche Staatsbürger aus und beleidigte auf einen Schlag alle anwesenden Bundespolizisten verbal.

Bei den folgenden strafrechtlichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der Mann zur Festnahme wegen Sachbeschädigung ausgeschrieben war. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht begleichen und sitzt nun für 18 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

Weiterhin wurde der Mann aufgrund mehrerer Leistungserschleichungen von verschiedenen Staatsanwaltschaften 4 mal zur Ermittlung seines Aufenthaltes gesucht. Er blickt nun einem erneuten Strafverfahren wegen Beleidigung entgegen.

Vorfahrt sowie Führerschein- und Versicherungspflicht missachtet

Mannheim (ots) – Am Donnerstag bog um kurz vor halb zehn ein 46-Jähriger mit seinem Opel von der Laubenheimer Straße nach links in die Neustadter Straße ein. Er missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines Hondas, welcher auf der Neustadter Straße in Richtung Am Aubuckel unterwegs war.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein hoher Sachschaden, der mit ca 15.000 Euro beziffert wird. Der Opel musste in Folge abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug ohne einen Führerschein geführt hatte. Zudem konnte er nicht nachweisen, dass der Opel noch versichert war.

Daher gelangte der 46-Jährige wegen der Vorfahrtsmissachtung, des Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der B38

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023 kam es gegen 18 Uhr auf der B38 in Höhe Mannheim-Vogelstang zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw auf und stürzte in Folge der Kollision. Der Fahrer des Motorrads erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte verbrachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Mannheimer Krankenhaus.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Viernheim kurzzeitig gesperrt werden.

Unfallflucht – Sachschaden von 3.000 Euro – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 31.08.2023, 17:00 Uhr und Donnerstag 07.09.2923, 07:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin einen in der Rottfeldstraße geparkten Mitsubishi. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder der Unbekannten und/oder zu dem Verursacherfahrzeug geben können, sich unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mehrere Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 07.09.2023 missachtete um kurz vor 16 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Opel die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers an der Kreuzung Wotanstraße/Malvenweg, so dass das Auto mit einem von rechts aus dem Malvenweg kommenden BMW zusammenprallte.

Durch die Kollision kam der Opel ins Schleudern und rammte so einen Steinpfosten auf einem Grundstück in der Wotanstraße. An beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst und es entstand ein hoher Sachschaden, der auf 30.000 Euro geschätzt wird. Die 79-jährige Fahrerin sowie ihre 55-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Unfallfahrerin verweigerte eine medizinische Behandlung. Sie muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung sowie einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.