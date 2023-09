Fahrzeugbrand auf der BAB 6

Sinsheim (ots) – Am späten Donnerstag gegen 21.08 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugvollbrand auf der BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn, in Höhe Sinsheim gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der BMW einer 50-Jährigen infolge eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrzeuglenkerin gelang es noch sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und unverletzt zu verlassen.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der rechte und temporär der mittlere der Fahrstreifen gesperrt werden. Die Fahrbahnen konnte um 01.50 Uhr wieder vollständig für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

Durch die Sperrungen ergaben sich mittlere Verkehrsbeeinträchtigungen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden an dem völlig ausgebrannten Pkw auf mehrere 10.000 Euro.

Betrunken Unfall verursacht und dann geflüchtet

Rauenberg (ots) – Am Donnerstag um 16:30 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die Hauptstraße und stieß an der Kreuzung zur Hauptstraße an ein Haus. Hiernach fuhr der Citroenfahrer weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge verständigte hierauf die Polizei. Dieser fuhr dem Auto hinterher und konnte das schwer beschädigte Fahrzeug in der in der Wieslocher Straße feststellen und wartete dort bis zum Eintreffen der Polizeibeamten.

Während der Unfallaufnahme kam der 68-Jährige zu seinem Fahrzeug hinzu und gab sich als Fahrer zu erkennen. Hierbei konnte durch die Streife Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der 68-Jährige wurde aufs Revier gebracht, wo ihm zunächst Blut und anschließend der Führerschein abgenommen wurde. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden durch das Polizeirevier Wiesloch eingeleitet.

Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Dossenheim (ots) – Am Donnerstag, zwischen 09:30-09:55 Uhr, beschädigte ein Lkw-Fahrer in der Friedrichstraße auf Höhe der Bahnhofstraße während dem Abbiegevorgang einen geparkten Pkw. Beim Abbiegen streift der Lkw-Fahrer die komplette linke Seite eines Opels, so dass diesem ein Schaden von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich entsteht.

Das Fahrzeug kann zudem nicht mehr gefahren werden. Die Ermittlungen zu dem Lkw-Fahrer wurden durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem noch unbekannten Lkw-Fahrer oder dessen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4111 zu melden.