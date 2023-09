Feuerwehr Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 14.09.2023 findet der diesjährige bundesweite Warntag statt, bei dem die technische Infrastruktur zur Bevölkerungswarnung in ganz Deutschland mit einer Probewarnung getestet wird.

Bundesweit:

Um 11 Uhr werden seitens des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) alle an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel und Warnmultiplikatoren zentral ausgelöst.

Neben den Warn-Apps KATWARN und NINA, sowie Radiosendern und Fernsehanstalten ist dies insbesondere auch die Warntechnologie Cell Broadcast (CB). Mit dieser können auch ohne App einfach alle Mobiltelefone erreicht werden, welche sich in den gefährdeten Bereichen (Auslösebereich der Warnung) befinden. Dennoch sind für CB bestimmte Bedingungen dafür erforderlich. So muss das Betriebssystem mit dem neusten Update installiert sein.

Eine Warnung, egal ob im Testfall oder Ernstfall, kommt immer nur dann an, wenn das Mobiltelefon nicht ausgeschaltet oder im Flugmodus ist. Bei einigen Geräten muss zudem manuell in den Einstellungen freigegeben werden, dass und welche CB-Warnungen empfangen werden sollen.

Die Warn-Apps unterscheiden in ihren Warnungen beispielsweise zwischen Warnungen zum Bevölkerungsschutz, wie etwa Großbrand oder Gefahrstoffausbreitung, sowie Wetterwarnungen und auch Hochwasser-Informationen. Eine Warnung wird in der Regel kurz und knapp verfasst und enthält fast immer die Aufforderung, sich im Anschluss aktiv im Internet (Soziale Medien der warnenden Behörde, Homepage der Kommune, etc.) zu informieren oder auch das Radio einzuschalten.

Oftmals dauert es im Krisenfall gegebenenfalls einen Moment bis zur Auslösung der Warnsysteme, doch werden dort dann alle wichtigen Informationen und Handlungshinweise erhältlich sein und dies aus zuständiger und vertrauenswürdiger Quelle.

Im Nachgang zu dem letzten Aktionstag gaben im Rahmen einer bundesweiten Befragung des BBK 90 Prozent der Befragten an mindestens 1 Probewarnung erhalten zu haben.

In Frankenthal (Pfalz):

Seitens der Feuerwehr Frankenthal wird am 14.09.2023 zudem das gesamte Sirenennetz in Frankenthal getestet. Hierzu löst die Feuerwehreinsatzzentrale um 11 Uhr die Sirenen mit dem Signal „Warnung der Bevölkerung“ aus und wird dann um 11:45 Uhr das Signal „Entwarnung der Bevölkerung“ aktivieren.

Ziel ist es, mit dem Sirenennetz in ganz Frankenthal flächendeckend warnen zu können. Deshalb benötigen wir die Mithilfe aller Bürger. Wir bitten daher die Frankenthaler Bevölkerung an der anlässlich des Warntages erstellten Umfrage teilzunehmen und uns eine ganz persönliche Rückmeldung zu geben, ob und wie Sie die Sirenenwarnung erreicht hat.

Die Umfrage benötigt weniger als eine Minute Zeit, hilft aber der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz in Frankenthal das Sirenennetz weiter zu optimieren bzw. auszubauen. Teilnahmewillige scannen hierzu einfach den im Anhang beigefügten QR-Code und oder geben folgende Adresse in Ihren Webbrowser ein: https://www.umfrageonline.com/c/k9uhsfqs Sie gelangen so direkt zur Umfrage.

Alternativ besteht die Möglichkeit uns per E-Mail ein Feedback an bevoelkerungswarnung@feuerwehr-frankenthal.de zukommen zu lassen. Bitte teilen Sie uns in Ihrer Rückmeldung Ihren genauen Standort (Adresse mit Hausnummer) mit und ob Sie sich im Freien oder einem geschlossen Raum befunden haben. Im Falle eines geschlossenen Raumes ist es für uns wichtig zu wissen in welchem Stockwerk Sie sich befunden haben und um welchen „Gebäudetyp“ es sich gehandelt hat.

(bspw. Neubau/modernisierter Altbau mit Wärmeverbundsystem und mehrfachverglasten Fenstern oder bspw. Altbau ohne Isolierungsmaßnahmen)

Wir möchten allgemein darauf hinweisen, dass insbesondere Gebäude neuerer Bauart, bzw. mit Dämmsystemen und neuen Fenstern ausgestattete Gebäude durch ihre umfangreichen Isolierungen die Hörbarkeit in allen Etagen erheblich beeinträchtigen können.

Lautsprecherdurchsagen wird es im Zusammenhang mit dem Warntag in Frankenthal NICHT geben.