Einbruch in Bürogebäude – Tatverdächtige ermittelt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.04.2023: https://s.rlp.de/ozP4y

Nach einem Einbruch in Büros der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein im April, bei dem Elektronikgeräte im Wert von circa 120.000 Euro entwendet wurden, konnten durch intensive und umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen vier Tatverdächtige ermittelt werden.

Gegen die Männer (29, 32, 55 und 58 Jahre alt) aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein und Mannheim wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Polizeikräfte durchsuchten die Wohnungen der Tatverdächtigen im Auftrag der Staatsanwaltschaft und stellten umfangreiche Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zahlreiche Autos und ein Lkw in Ludwigshafener Innenstadt aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch (5.9.23 – 6.9.23) brachen Unbekannte insgesamt 26 Autos und einen Lkw in der Ludwigshafener Innenstadt auf.

14 der aufgebrochenen Autos waren in der Berliner Straße, sieben auf dem Messplatz, drei in der Jaegerstraße und zwei der Autos in der Denisstraße geparkt. Der aufgebrochene Lkw stand in der Pasadenaallee. In fast allen Fällen wurde nach den ersten Ermittlungen nichts gestohlen. Lediglich aus einem Auto wurden rund 20 Euro Bargeld und aus einem weiteren Auto wurden Dokumente gestohlen.

Der durch die Aufbrüche entstandene Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen.

Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Taten wahrgenommen haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizeikräfte gegen 00:30 Uhr einen 31-jähriger Autofahrer in der Heinigstraße.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Darüber hinaus konnte Marihuanageruch aus dem Fahrzeug festgestellt werden. Die Polizisten fanden daraufhin eine geringe Menge Marihuana im Handschuhfach. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer verlief dazu positiv auf THC und Amphetamin. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen.

Die Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stellt eine große Gefahr im Straßenverkehr dar. Den Autofahrer erwarten nun zwei Strafanzeigen aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt.

Trickdiebstahl mit angeblichem Rohrbruch – Zeugen gesucht

Am 06.09.2023, gegen 14:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bexbacher Straße. Unter der Legende, sie müssten die Wasserleitungen prüfen, wurden die Bewohner durch einen der Männer in jeweils andere Räume geschickt. Der zweite Mann entwendete in dieser Zeit insgesamt 1.500EUR Bargeld.

Beide Männer seien mit Arbeitshose, rot/brauner Jacke und Gummihandschuhen bekleidet gewesen. Sie wurden auf ca. 30 und 45 Jahre alt geschätzt.

Haben Sie etwas gesehen und können sachdienliche Angaben machen?

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de Wir wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Angriff auf Rettungskräfte

Am Mittwochnachmittag, den 06.09.2023, sollte ein alkoholisierter 46-Jähriger durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Rettungsdienst wurde zuvor von Passanten gerufen, da der 46-Jährige am Straßenrand lag. Im Rettungswagen kam der Mann zu sich und schubste einen Rettungssanitäter. Dieser verletzte sich am Finger. Erst mithilfe der Polizei konnte der Mann sodann in ein Krankenhaus verbracht werden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am 06.09.2023 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der L523 bei Oppau ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhren insgesamt vier Fahrzeuge infolge eines Rückstaus aufeinander auf. Drei der vier Beteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden zwecks medizinischer Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000EUR geschätzt.

Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zu Unfällen aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands. Hierbei handelt es sich jedoch um Ihren persönlichen Schutz! Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug muss so groß sein, dass bei einer Gefahrenbremsung des Vorausfahrenden ein rechtzeitiges Anhalten jederzeit möglich ist. Die Faustregel hierzu lautet: „Abstand gleich halber Tachowert“. Somit ist bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h ein Sicherheitsabstand von etwa 50 Metern einzuhalten. Der Abstand sollte aber auch immer an die persönlichen Fähigkeiten und die Straßenbedingungen angepasst sein.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag (06.09.2023), gegen 15:30 Uhr, war ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Ludwigstraße unterwegs, als plötzlich vor ihm ein Auto vom Fahrbahnrand auf die Straße fuhr. Der 19-Jährige kollidierte mit dem Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Die 37-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Körperverletzung in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Am späten Mittwochabend (06.09.2023), gegen 22:15 Uhr, kam es in der Straßenbahnlinie 4 in Richtung Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einer Gruppe von vier jungen Männern im Alter von 18-22 Jahren. Hierbei wurden der 30-Jährige und ein 18-Jähriger leicht verletzt.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann sachdienliche Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .