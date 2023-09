Verkehrskontrollen

Schifferstadt

Am gestrigen Tag wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Hierbei wurden 8 Gurt- und 3 Handyverstöße geahndet. Eine kontrollierte Person war durch eine Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurden über den aktuellen Aufenthaltsort des Herrn in Kenntnis gesetzt.

Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Mutterstadt

Am gestrigen Abend, gegen 18:40 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die Ludwigshafener Straße in Richtung B9. Eine 46-jährige PKW-Fahrerin fuhr von einem Supermarktparkplatz auf die Ludwigshafener Straße ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass der 46-Jährige gegen den PKW prallte. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn kurzzeitig vollgesperrt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

versuchter Raub

Dudenhofen

Zu einem versuchten Raub kam es am 06.09.2023 gegen 21:36 Uhr auf einem Feldweg zwischen Harthausen und Dudenhofen. Ein 20- Jähriger war zu Fuß auf dem Weg unterwegs, als er bemerkte, dass drei unbekannte Personen ihm folgten. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Anzeigenerstatter zu Boden gestoßen wurde. Die Unbekannten versuchten ihm im weiteren Verlauf eine Umhängetasche zu enteisen. Da der Mann laut schrie, ließen sie von ihm ab und entfernten sich in Richtung Harthausen. Verletzt und entwendet wurde dem jungen Mann nichts.

Die drei männlichen Personen werden zwischen 18-21 Jahre beschrieben. Sie trugen Jogginghosen (zwei dunkel, eine hell). Einer trug eine helle Weste mit auffällig roten Adidas-Streifen, ein zweiter eine schwarze Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Lambsheim

Im Rahmen einer Kontrollstelle am Nachtweideweiher wurde durch die eingesetzten Beamten gegen 23.10 Uhr der Pkw einer 19-jährigen Frau aus Fußgönheim kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.