Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen; Schaden 4000 Euro

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen, gegen 08:25 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Ortslage von Witzenhausen verursacht. Die Frau war mit ihrem Pkw von der Mühlstraße nach rechts in die Gelsterstraße abgebogen, hatte dann aber angehalten und aufgrund einer geänderten Verkehrsführung zurückgesetzt. Hierbei hatte die Frau dann einen hinter ihr befindlichen Pkw übersehen, der von einem 46-Jährigen aus Kassel gefahren wurde. Bei der Verursacherin entstand bei der Kollision ein Schaden von 1000 Euro, am Wagen des 46-Jährigen beläuft sich der Schaden auf 3000 Euro.

Randalierende Person

In den Nachmittagsstunden wurde gestern die Polizei in Witzenhausen alarmiert, nachdem gemeldet wurde, dass in der Obdachlosenunterkunft im Werner-Eisenberg-Weg in Witzenhausen randaliert würde. Die entsandte Polizeistreife konnte dort niemanden mehr antreffen, ein Tatverdacht richtete sich jedoch gegen einen 41-Jährigen Bewohner, gegen den ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Kurz darauf wird gemeldet, dass eine männliche Peron vor dem Rathaus randaliere und sich zwischenzeitlich in ein Büro eines Mitarbeiters begeben habe. Das Büro würde er jetzt verwüsten. Der Beschreibung nach dürfte es sich auch in diesem Fall um den 41-Jährigen, der mit einem Fahrrad davonfuhr, gehandelt haben. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser dann gegen 17:35 Uhr im Bereich des Lidl-Marktes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde dann mit der Polizei die Möglichkeit gegeben, seine persönlichen Sachen aus der Unterkunft zu holen. Im Anschluss wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Bei der Handlung im Rathaus entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR an der Rathaustür, inwieweit Sachschaden in dem Büro entstand, wird noch geprüft.

Einbruch

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in das Gebäude der IBW in der Mündener Straße in Witzenhausen ein. Im Gebäude wurden Schränke und Schubladen durchsucht, wobei noch nicht feststeht, ob etwas entwendet wurde. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von zwei Motorrädern

Zwischen dem 05.09.23, 07:00 Uhr und dem 06.09.23, 11:00 Uhr kam es in der Sebastian-Kneipp-Straße in Ziegenhagen zu einem Diebstahl von zwei Motorrädern. Unbekannte Täter begaben sich auf ein Hofgrundstück und entwendeten aus einem Werkstattgebäude die zwei nicht zugelassenen und nicht mehr fahrbereiten Motorräder. Dabei handelte es sich um eine Enduro „Hausberg FE 450“ und eine Vollcross Suzuki RM 125. Der Schaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Des Weiteren wird aus dem Oberöder Weg in Ziegenhagen der Diebstahl eines E-Bikes angezeigt. Dieses wurde am gestrigen Abend, gegen 21:00 Uhr festgestellt. Möglicherweise ereignete sich die Tat in der Nacht zuvor, da Zeugen gegen 04:00 Uhr Geräusche gehört, jedoch nichts gesehen haben. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 02.09.23 und dem 06.09.23, 10:15 Uhr wurde in der Walburger Straße in Witzenhausen der Schaukasten der Sankt Michaeliskapelle beschädigt. Mit einem Tritt wurde die Scheibe des Schaukastens zerstört, wodurch ein Sachschaden von ca. 30 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl eines Kürbisses

In der Bergstraße in Hessisch Lichtenau wurde am gestrigen Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, ein ca. 10 Kilogramm schwerer Kürbis entwendet. Dieser wurde aus einem Hochbeet entfernt. Teile des aufgeschnittenen Kürbisses konnten noch im Nahbereich aufgefunden werden. Schaden: 20 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Motorrad stürzt ohne Fremdeinwirkung gegen Pkw; Schaden 7000 Euro

In der Friedrich-Ebert-Straße in Reichensachsen ist am Mittwoch ein geparktes Motorrad ohne Fremdeinwirkung umgefallen und dabei dann gegen einen daneben geparkten Pkw gestürzt. In Folge dessen wurde das Motorrad mit 1000 Euro Schaden und der Pkw mit 6000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Geparktes Auto im Vorbeifahren gestreift; Schaden 400 Euro

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat am Mittwoch gegen 11.22 Uhr in der Max-Woelm-Straße in Eschwege einen geparkten Pkw gestreift. Der 18-Jährige war zur genannten Uhrzeit auf der Max-Woelm-Straße in Richtung Augustastraße unterwegs. Hier streifte er dann mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines geparkten VW Transporters. Dieser stand in der Max-Woelm-Straße am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen geparkt. Die Schäden beziffern sich auf 50 Euro (Verursacher) und 350 Euro.

Verkehrsunfallflucht; geklärt

In der Gemarkung von Waldkappel-Bischhausen hat ein 51-Jähriger aus Waldkappel bei Feldarbeiten mit einem Traktor einen Wildtierzaun beschädigt. Der noch nicht bezifferte Schaden entstand am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr. Der Verursacher des Schadens hatte nach der Beschädigung den Schadensort dann unerlaubt verlassen, konnte aber im Nachgang aber ausfindig gemacht werden. Es laufen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Verkehrsunfallflucht; ungeklärt; Polizei sucht Zeugen

In der Tiefgarage der Beruflichen Schulen in Eschwege ist am Mittwoch zwischen 07.35 Uhr und 14.20 Uhr ein grauer Seat Altea vmtl. beim Ein-oder Ausparken beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise unter 05651/925-0.

Vorfahrt genommen; Schaden 500 Euro

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Weißenborn hat am Mittwoch um kurz nach 11.00 Uhr einem ebenfalls aus Weißenborn stammenden 75-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und so einen Verkehrsunfall verursacht. Der 76-Jährige bog von der Kreisstraße K 49 (Schlierbachkreuzung) aus Richtung Völkershausen kommend auf die Landesstraße L 3300 in Richtung Weißenborn ein und übersah dabei den bevorrechtigen 75-Jährigen, der aus Richtung Oberdünzebach kommend, ebenfalls in Richtung Weißenborn unterwegs war. Es kam hier aber lediglich zu einer leichten Kollision mit einem Unfallschaden in Höhe von 500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer; 59-Jähriger leicht verletzt

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Arenshausen hat am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr einen 59-jährigen Fahrradfahrer aus Freiburg übersehen, als sie in Bad Sooden-Allendorf von der Rothesteinstraße in den Zimmersweg einbiegen wollte. Der 59-Jährige war seinerseits auf der Rothesteinstraße aus Richtung Freibad kommend und in Richtung Gartenstraße unterwegs, als es im Einmündungsbereich Rothesteinstraße/Zimmersweg zum Zusammenstoß mit dem Pkw mit der 56-Jährigen kam. Der Radfahrer ist bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Die zudem entstandenen Sachschäden belaufen sich auf 500 Euro (Fahrrad) und 750 Euro (Pkw).

Traktorbrand u. Flächenbrand; Ursache vmtl. technischer Defekt

Bei Feldarbeiten in der Gemarkung von Nieder-/Oberdünzebach ist am Mittwochnachmittag gegen 15.05 Uhr ein Traktor in Brand geraten, der in der Folge auch ein ca. 10 x 30 Meter großes Feld in Brand setzte. Die Feuerwehren aus Eschwege, Wanfried, Nieder-und Oberdünzebach waren mit über 30 Einsatzkräften zwecks Brandbekämpfung vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden, der bei dem Brand entstandene Sachschaden an Feld und Traktor wird auf insgesamt ca. 120.000 Euro beziffert. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr wird aktuell von einem technischen Defekt an dem Traktor als Brandursache ausgegangen. Wegen auslaufender Kraftstoffe aus dem brennenden Traktor in ein angrenzendes Gewässer musste im Rahmen des Einsatzes auch die untere Wasserbehörde verständigt werden.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 47-Jähriger aus Eschwege ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Straße „Am Bahnhof“ von den Beamten der Eschweger Polizei zur Verkehrskontrolle angehalten worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von 2,32 Promille. Daraufhin musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geldbörsendiebstahl

Im Herkules-Markt in Eschwege ereignete sich gestern Mittag ein Geldbörsendiebstahl. Gegen 12.15 Uhr bemerkte eine 72-Jährige aus Eschwege an der Kasse, dass ihr das Portmonee aus der Handtasche entwendet wurde. Die Handtasche hatte sie während des Einkaufs in den Einkaufswagen abgelegt. Der Schaden (Bargeld und Dokumente) wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Am Donnerstagmorgen ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem Reh kollidiert, als er auf der B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, der Wagen des Mannes ist mit 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Spangenberg hat am Mittwochabend einen Waschbären erfasst. Der junge Mann befuhr gegen 21.00 Uhr von Hessisch Lichtenau kommend die Spangenberger Straße in Richtung Retterode, als das Tier in Höhe des Abzweigs Hopfelde die Straße überquerte. Das Tier musste später von einem Jagdübungsberechtigten von seinen Leiden erlöst werden. Am Auto des Mannes entstand nach erster Inaugenscheinnahme offenbar kein Schaden.