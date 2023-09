Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD

Verkehrsunfall

Bad Salzschlirf. Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin aus Großenlüder wurde bei einem Unfall am Mittwoch (06.09.) schwer verletzt. Sie befuhr gegen 13.55 Uhr mit ihrem Pedelec die Bonifatiusstraße in Fahrtrichtung Riedstraße bergab auf die dortige Brücke zu. Auf dieser ist die Fahrbahn mittels Kunststoffpollern verengt und die maximal zulässige Geschwindigkeit beträgt fünf km/h. Bei dem Bereich vor der Brücke handelt es sich um eine 30er-Zone. Die Pedelec-Fahrerin wollte dem Straßenverlauf folgen, kam dabei nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 38-jährigen Opel-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

HEF

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (06.09.), gegen 17.45 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit ihrem Skoda Fabia die Tränkebergstraße in Richtung der Straße „An der goldenen Ecke“. Eine Hyundai-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, befuhr die Herrenbergstraße aus Richtung Grünbergstraße kommend. Im Bereich der Kreuzung Tränkebergstraße-Herrenbergstraße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft ich auf circa 8.500 Euro.

Unfall mit Leichverletztem

Ludwigsau. Am Mittwoch (06.09.), gegen 14:45 Uhr, befuhren ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Immenhausen und ein 21-jähriger Fahrer aus Alheim mit seinem Kraftrad in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Verkehrsbedingt musste der Pkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen an einer ampelgeregelten Baustelle abbremsen. Dies nahm der Kradfahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr auf. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Klinikum transportiert. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Motorroller gestohlen

Fulda. Zwischen Dienstagnachmittag (05.09.) und Mittwochmorgen (06.09.) stahlen Unbekannte in der Dalbergstraße einen schwarzen Motorroller des Herstellers Alpha Motors mit dem Versicherungskennzeichen 744JMR. Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Fulda sichtete den Roller am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.05 Uhr, in der Dalbergstraße. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzt, die jedoch zu Fuß flüchteten, bevor sie einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Sie können folgendermaßen beschrieben werden: Die Sozia war circa 16 bis 18 Jahre alt, hatte braune schulterlange Haare, trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Der Fahrer war dunkel gekleidet. Beide trugen keinen Helm. Ob die Personen mit dem Rollerdiebstahl in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Brüder-Grimm-Straße stahlen Unbekannte am Montag (04.09.), zwischen 11.50 Uhr und 13.15 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen JBL517. Das Zweirad hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Königstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.09.), gegen 2.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter kletterten auf den Balkon eine Wohnung im ersten Obergeschoss und stießen zwei verschlossene Balkontüren auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Diebesgut. Als Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam wurden, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld, ein IPhone 8 in der Farbe Gold sowie weitere persönliche Gegenstände. Es entstand insgesamt rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Haus – Tipps der Polizei

Heringen. Aus einem Einfamilienhaus in der Ölbergstraße in Widdershausen stahlen Unbekannte am Mittwoch (06.09.), zwischen 9 Uhr und 17.15 Uhr, eine Playstation 5 samt Controller und zwei Spielen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch eine offenstehende Terrassentür unbemerkt unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend stahlen sie das Diebesgut im Wert von rund 800 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Bienenstöcke angezündet – Zeugen gesucht

Hohenroda. Zwischen dem 12. August und dem 5. September zündeten Unbekannte drei von insgesamt vier in einem Garten in der Straße „Am Rain“ befindliche Bienenkörbe an. Die darin befindlichen Tiere verstarben. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.200 Euro. Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Werkzeuge aus Autos gestohlen

Bebra. Die Heckscheiben von zwei weißen VW Kleinbussen, die auf einem Parkplatz in der Lindenallee abgestellt worden waren, schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (06.09.) ein. Anschließend entnahmen die Täter Werkzeuge im Gesamtwert von circa 7.500 Euro aus den Fahrzeugen und flüchteten. Sie hinterließen rund 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Philippsthal. Ein Lebensmittelgeschäft in der Ulsterstraße wurde am Mittwochabend (06.09.) Ziel unbekannter Täter. Zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu den Lagerräumen. Anschließend öffneten sie einen Lagerschrank gewaltsam und stahlen Tabakwaren von derzeit noch unbekanntem Wert. Sie hinterließen rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heringen. Am Dienstag (05.09.) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines blauen Citroen Berlingo auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ein. Anschließend stahl mindestens ein Täter eine darin befindliche Geldzählmaschine im Wert von circa 2.000 Euro und flüchtete in einem unbekannten Pkw. Er kann als circa 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur, einer Maske und schwarzen gelockten Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine weiße Jacke und darunter dunkle Oberbekleidung. Die Höhe des an dem Fahrzeug entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt.

Nach nun vorliegenden Erkenntnissen soll es sich bei dem von den Tätern zur Flucht genutzten Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf neueren Baujahrs und mit einem GTI-Emblem im Heckbereich gehandelt haben. Darüber hinaus hätten sich zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen FD-XI 232 auf dem Pkw befunden. Diese waren zuvor am 30. August von einem Pkw auf einem Parkplatz in der Leinenweberstraße in Bad Hersfeld gestohlen worden – wir berichteten.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, dem VW Golf oder dem Verbleib der gestohlen gemeldeten Kennzeichen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Zwischen dem 16. August und dem 6. September versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Beerrain“ in Rimbach einzubrechen. Hierfür hebelten die Täter an der Eingangstür des Gebäudes. Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Am Mittwoch, den 06.09.2023 zwischen 13:45 Uhr und 15:30 Uhr ereignete sich in der Hünhanerstr. 4 auf dem Parkplatz des Friedhofs Hünfeld-Sargenzell ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der oder die Unfallverursacher/in streifte oder wendete in diesem Bereich und beschädigte dadurch einen ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der/die Verursacher/in vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06652-96580 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.