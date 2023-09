Bergstrasse

Mörlenbach: Motorrad und Auto kollidieren / Motorradfahrer schwer verletzt / Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen (7.9.) ereignete sich auf der B 38 in

Mörlenbach ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31

Jahre alter Motorradfahrer aus Fürth gegen 7.30 Uhr die Bundesstraße aus

Weinheim kommend in Richtung Rimbach, als er im Einmündungsbereich mit einem

querenden Auto kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Mann

lebensbedrohliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die 39 Jahre alte

Fahrzeugführerin aus Mörlenbach verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand

leicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger

mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Zu diesem Zwecke erfolgte

auch die Sicherstellung der Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der

Bereich der Unfallstelle bis circa 11 Uhr gesperrt. Im Rahmen der weiteren

Ermittlungen werden auch wichtige Augenzeugen des Unfallhergangs gesucht. Diese

werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer

06252/7060, zu melden.

Viernheim: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchter räuberischer Erpressung – Wichtige Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Bereits am Freitag (1.9.) hat sich in einem Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße eine versuchte räuberische Erpressung zugetragen, bei der die Kriminalpolizei ermittelt und wichtige Zeugen sucht.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich zwei 12-Jährige vor einem Geschäft im Einkaufszentrum aufgehalten, als sie gegen 18.20 Uhr von mehreren Jugendlichen angesprochen wurden. Ein bislang unbekannter Junge aus der Gruppe, der eine weiße Weste trug und zwischen 12 und 13 Jahre alt gewesen sein soll, soll den 12-Jährigen aufgefordert haben, sein Geld herauszugeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der Unbekannte damit gedroht haben, eine Waffe dabei zu haben. Zu der Herausgabe des Geldes kam es nicht. Auch verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die junge Gruppe entfernte sich daraufhin. Die beiden 12-Jährigen begaben sich zu einem späteren Zeitpunkt an eine Straßenbahnhaltestelle, wo sie erneut von einer Gruppe angesprochen wurden, die ebenfalls Geld forderten. Ob es sich um die gleichen Jugendlichen handelt, muss noch ermittelt werden.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht das Kommissariat 35 in Heppenheim nach wichtigen Zeugen, insbesondere einem Pärchen und einer circa 30-jährigen Frau, die nach derzeitigem Kenntnisstand Zeugen der Tat waren.

Diese und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Bargeld und Laptops aus Auto entwendet

Darmstadt (ots) – Auf Geld und zwei Laptops, zurückgelassen in einem geparkten

Auto, hatten es Kriminelle am Mittwoch (6.9.) zwischen 19 und 22.30 Uhr

abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage in der

Alexanderstraße. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Alle in

diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden an die Ermittler des Kommissariats

21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt: Ungebeten Gäste auf Ponyhof / Polizei ermittelt nach Einbruch

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (6.9.) geriet in der Zeit zwischen Mitternacht und

12.30 Uhr ein Eventcenter in der Mainzer Straße in das Visier von Einbrechern.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den

Lagerräumen und entwendeten daraus mehrere Kisten Alkohol. Der verursachte

Schaden wird aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43

ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Vandalismus in Kleingartenanlage / Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (5.9.) haben noch unbekannte Vandalen

offenbar ihr Unwesen in einer Gartenkolonie im „Wöhlerweg“ getrieben und

mindestens 5 Gartenhütten beschädigt. Sie zerstörten die jeweiligen Holztüren

der Hütten und eine Gartenhütte brannte vollständig ab. Die Tatzeit wird nach

ersten Erkenntnissen zwischen Mitternacht und 5 Uhr eingegrenzt. Ob es die Täter

auf Wertgegenstände abgesehen hatten ist bislang unklar. Das Kommissariat 43 und

das Kommissariat 10 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Trio nach Raub festgenommen – 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einem Raub auf einem Parkplatz in der Adam-Opel-Straße haben Polizeikräfte am frühen Mittwochmorgen (6.9.) drei Tatverdächtige festgenommen. Ein 16-Jähriger sitzt nach seiner richterlichen Vorführung jetzt in Untersuchungshaft.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 22 Uhr Mittwochabend (30.8.) einen 17-Jährigen im Bereich eines dortigen Schnellimbisses attackiert haben. Nach Zeugenaussagen rissen sie ihn zu Boden und traktierten ihn mit Schlägen und Tritten. Als ein 19 Jahre alter Zeuge dem Jungen zu Hilfe kommen wollte, wurde dieser ebenfalls geschlagen und verletzt. Das Trio entwendete das Smartphone und die Geldbörse des 16-Jährigen und flüchtete in Richtung eines nahen Supermarktes.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 35 der Rüsselsheimer Kripo richtete sich der Tatverdacht gegen die drei Jugendlichen. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht beantragt und in den frühen Morgenstunden des Mittwochs vollstreckt. Hierbei konnten die Polizeikräfte Beweismittel sicherstellen, Rauschgift beschlagnahmen und die drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde einer der beiden festgenommenen 16-Jährigen einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Seine beiden mutmaßlichen Mittäter wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Schneppenhausen: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Schneppenhausen (ots) – Das 3. Polizeirevier in Darmstadt beabsichtigt am

Samstag, dem 7. Oktober in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, in Schneppenhausen eine

Fahrradcodierung durchzuführen.

Die Codierungsaktion findet in der Gräfenhäuser Straße 23 in 64331

Schneppenhausen, vor dem dortigen Bürgerhaus statt. Da die Teilnehmeranzahl

begrenzt ist und diese erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, ist eine

Voranmeldung für die Codierung erforderlich.

Interessierte können sich am Dienstag (19.9.) und Mittwoch (20.9.) unter der

Telefonnummer 06151/969-53400 jeweils von 9 bis 12 Uhr anmelden.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es hilfreich, wenn Sie

bereits bei der Voranmeldung erforderliche Daten zu Ihrer Person und Ihrem

Fahrrad angeben können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird ein Personaldokument und ein Eigentumsnachweis bei der

Codierung benötigt.

Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen.

Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Odenwaldkreis

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B45 zw. Michelstadt und Zell

Bad König (ots)

Am 07. September 2023 gg 03:47h fuhr eine 35-jährige Frau aus Bad König mit ihrem PKW die B45 von Michelstadt kommend in Richtung Bad-König/Zell. Kurz nach dem Parkplatz „Schanzenbuckel“ kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab und stieß nahezu frontal mit einem entgegen kommenden 48-jährigen LKW-Fahrer aus Steinbach im Taunus zusammen. Die PKW-Fahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca 40.000,-EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B45 war mehrere Stunden gesperrt. Am Unfallort waren neben 2 RTW, der Notarzt, sowie 6 Fahrzeuge der FFW Michelstadt im Einsatz. Die Notfallseelsorge betreute sowohl die Angehörigen der PKW-Fahrerin, als auch den LKW-Fahrer selbst. Gef. PHK Köbler