Jugendliche versuchen Roller zu entwenden

Kapsweyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 06./07.09.2023 versuchten mehrere, augenscheinlich Jugendliche, in der Burgebracher Straße, einen Roller zu entwenden. Ein Anwohner bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Geflüchteten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Die anderen Jugendlichen konnten sich unerkannt entfernen. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen versuchten schweren Diebstahl ermittelt. Gesucht wird auch der Eigentümer einer grünen Astschere, welche in der Nähe des Tatortes gefunden wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Weyher – Auffällig

Weil eine 52 Jahre alte Autofahrerin gestern Abend (06.09.2023, 21.38 Uhr) auf der K 58 in Höhe der Buschmühle in Schlangenlinien vor einer Streife herfuhr, wurde sie kontrolliert. Da Atemalkohol bei ihr festgestellt wurde, musste sie einen Schnelltest durchführen. Aufgrund eines geringen Promillegehalts mit der allerdings alkoholbedingten Ausfallerscheinung gab die Frau ihren Schlüssel sowie ihren Führerschein bis zur vollständigen Nüchternheit ab. Die Polizei appelliert: Wer alkoholisiert fährt, gefährdet nicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch seinen Führerschein.

Nachtrag zu Vollbrand eines kleinen Reisebusses

Annweiler (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme vor Ort konnte mittlerweile die Brücke der L409 über die B10 für den Fahrverkehr freigegeben werden. Die B10 bleibt derzeit weiterhin gesperrt. Aufgrund des großen Rückstaus auf der B10 kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere in Ortslagen von Annweiler und Albersweiler.

Edenkoben – Eilig

Zum Schulende wurde gestern Mittag (06.09.2023, zwischen 12-13 Uhr) eine Schulwegüberwachung in der Weinstraße durchgeführt. Während sich die Schülerinnen und Schüler vorbildlich auf ihrem Schulweg verhielten, hatten es acht Autofahrer eilig. Sie mussten gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h nicht einhielten.

Gommersheim – Vorbildlich

Vorbildlich verhielten sich gestern Morgen (06.09.2023, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr) die Autofahrer im Ortsbereich. Aufgrund verschiedener Bürgerbeschwerden wegen angeblicher Raserei wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der sich alle Autofahrer ordnungsgemäß anstellten. Die Polizei wird wiederholt solche Kontrollen durchführen und weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursache ist.

Vollbrand eines Reisebusses nach Motorschaden

Annweiler (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der B10 bei Annweiler-Queichhambach infolge eines Motorschadens zum Vollbrand eines kleinen Reisebusses. Da der Bus unter der Brücke in Richtung Albersweiler zum Stehen kam, ist aktuell sowohl die B10 in beide Richtungen als auch die Brücke/L490 voll gesperrt. Die Fahrzeuginsassen blieben nach derzeitigem Stand alle unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr bereits gelöscht, die Sperrung dauert noch an. Es wird nachberichtet.

Verkehrsunfallflucht in der Augustastraße

Herxheim (ots)

Im Zeitraum vom 04.09. um ca. 21:00 Uhr bis zum 05.09. um ca. 17:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Augustastraße in Herxheim. Der PKW der Geschädigten war im genannten Zeitraum in einer Parkbucht, neben der Fahrbahn ordnungsgemäß abgestellt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug muss den geparkten PKW gestreift und dabei einen Sachschaden verursacht haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und dem LKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Landau, unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hainfeld – Einsichtig

Hainfeld

Ein 63 Jahre alter BMW-Fahrer hatte gestern Abend (06.09.2023, 22.15 Uhr) nach einem Besuch eines Weinguts noch vor Fahrtantritt Fahrzeugschlüssel und Führerschein einer vorbeikommenden Streife übergeben. Auf Nachfrage, wieviel Alkohol er über den Abend konsumiert hatte, reagierte er ohne Worte einsichtig und kommentarlos. Anschließend bestellte er sich und seiner Begleiterin, die ebenso dem Alkohol zugesprochen hatte, ein Taxi für den Nachhauseweg.

Verkehrsunfallflucht durch einen LKW

Frankweiler

Am 06.09. wurde der Polizei Landau durch die Gemeinde Frankweiler ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht gemeldet. Durch einen LKW wurde um ca. 07:50 Uhr beim Rangieren in der Weinstraße der dortige Dorfbrunnen beschädigt. Der Vorfall wurde nach Angabe der Gemeinde durch Zeugen beobachtet, welche jedoch im Rahmen der Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen werden konnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und dem LKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Landau, unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.