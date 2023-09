Streit um Parkplatz eskaliert

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Uneinigkeit über eine

Park-Situation führte am Mittwochabend in der Sternbergerstraße zu einer

handgreiflichen Auseinandersetzung. Die vier Beteiligten verletzten sich

gegenseitig und beschädigten die Kleidung des anderen. Die eingetroffene Polizei

beruhigte die Situation. Die Beamten nahmen die Anzeigen wegen wechselseitiger

Körperverletzung auf. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die

den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu

melden. |ksr

Mehrfacher Diebstahl im Holunderweg

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch griffen Unbekannte im

Holunderweg zu. Die Diebe betraten zwei Grundstücke und entwendeten die

Fahrräder der Bewohner. Das E-Bike sowie das Pedelec befanden sich in einer

Garage und einem Schuppen. Beide waren nicht verschlossen. Zusätzlich zu dem

Pedelec stahlen die Diebe das zugehörige Ladekabel.

Die Polizei fragt: Haben Sie in der Nacht etwas Verdächtiges beobachten können?

Haben die Unbekannten möglicherweise auch bei Ihnen zugeschlagen?

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |ksr

Einfach gegen die Tür gesprungen

Kaiserslautern (ots) – Es gibt Situationen, auf die kann man sich einfach nicht

vorbereiten. So erging es auch einem 20-jährigen Autofahrer am Donnerstagabend.

Kurz nachdem er um 21 Uhr ein Parkhaus in der Löwenstraße verließ und dort an

der roten Ampel wartete, knallte es plötzlich an der hinteren Tür. Die Ursache

für den Knall war ein 24-jähriger Mann, der scheinbar grundlos mit seinem Knie,

gegen die Fahrzeugtür sprang. Da eine Delle in der Fahrzeugseite zurückblieb,

meldete der Autofahrer den Vorfall der Polizei. Laut dem 20-jährigen sei der

Täter zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß. Er habe blonde Haare und trug zur

Tatzeit ein hellblaues Tanktop sowie eine lange Jeans. Die Beamten haben die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die

die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wer hat das Fahrzeug beschmiert?

Kaiserslautern (ots) – In der Carl-Euler-Straße kam es Mittwoch zu einer

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Die 55-jährige Halterin wandte sich am

späten Nachmittag an die Polizei. Ihren grauen Renault hatte sie um 7 Uhr in der

Straße geparkt. Als sie um 16 Uhr zurückkehrte sah sie, dass die Fahrzeugseite

mit blauer Farbe beschmiert war. Wer die Beschädigung mit dem blauen

Permanentmarker verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen

Ermittlung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |kfa

11-Jähriger kollidiert mit fahrendem Pkw

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Kind wurde am Mittwochnachmittag

von einem Pkw angefahren. Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Volvo in

Richtung Otterberg auf der Konrad-Adenauer-Straße, als auf der Gegenfahrbahn ein

Schulbus hielt. Hinter dem Bus stand eine 26-Jährige mit ihrem Skoda. Als der

11-Jährige zwischen dem Skoda und dem Schulbus auf die Straße rannte, um diese

zu überqueren, stieß er mit dem entgegenkommenden Volvo zusammen. Durch den

Aufprall wurde der Junge leicht verletzt. Rettungskräften brachten ihn zur

weiteren Abklärung ins Krankenhaus. An dem Pkw der 45-Jährigen entstand

Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |ksr

Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich ein Kochtopf verursachte am Mittwochabend

einen Wohnungsbrand in der Pariser Straße. Grund dafür: Nach dem aktuellen Stand

der Ermittlungen vergaß eine Bewohnerin ihre Mahlzeit auf dem Herd, welche

demzufolge Feuer fing.

Auf den Brand aufmerksam wurde die Frau, als es aus der Küche qualmte. Ein

Mitbewohner eilte zur Hilfe – dafür war es jedoch zu spät: Der Topf stand

bereits in Flammen. Die 18-Jährige wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den

Brand. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Bewohner. Sie wurden

aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Den

entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mindestens fünfstelligen

Betrag. |ksr

Einbruch in der Nacht – Opfer bemerkt nichts

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein

Wohnhaus in der Schreberstraße ein. Unter anderem stahlen die Diebe zwei

Elektro-Fahrräder im Wert von circa 8.000 Euro.

Die 66-jährige Hausbewohnerin ahnte von nichts, als sie gegen Mitternacht ins

Bett ging. Am nächsten Morgen stellte die Frau fest, dass in mehreren Zimmern

Schubladen geöffnet wurden. Draußen sah sie darüber hinaus, dass ihr Garagentor

offenstand. Aus der Garage fehlten zwei E-Bikes. Außerdem entwendeten die Diebe

einen Rucksack, ein Portemonnaie inklusive Inhalt und Bargeld, zwei Spardosen

und ein Handy. Das Diebesgut beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei den

gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um folgende Modelle:

Das erste Rad ist eines der Marke Husqvarna. Es hat einen schwarzen Rahmen und

ein auffällig rotes Kabel.

Bei dem zweiten E-Bike handelt es sich ebenfalls um ein schwarzes Gestell,

allerdings hat dieses einen neongelben Streifen auf dem Rahmen.

Zeugen, die im Zeitraum von 0 Uhr bis 7 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben

und/ oder die entwendeten Fahrräder gesehen haben, werden gebeten, mit der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr