Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Landkreis Wetterau: Polizei warnt vor Betrügern

Landkreis Wetterau: Derzeit häufen sich Betrugsanzeigen mit Gewinnversprechen bei der Friedberger Kriminalpolizei.

Angebliche persönliche Finanzberater, nehmen in der Regel über Social Media Kanäle oder durch Werbung wie zum Beispiel „Die Höhle der Löwen“ Kontakt, meinst über Chatgruppen oder persönliche Nachrichten zu den Geschädigten auf. Es wird über Investments mit horrenden Gewinnen gesprochen.

Die Angeschriebenen werden dazu verleitet, zunächst kleine Beträge von diversen Kryptowährungen, z.B. Bitcoin, unter Anleitung bei seriösen Kryptobörsen zu kaufen, um diese dann zu den unseriösen Börsen zu überweisen, die wiederum von den Betrügern betrieben werden. Nach erfolgter Einzahlung wird das Geld den Geschädigten angezeigt und vermehrt sich selbstverständlich in äußert kurzer Zeit. Dies verleitet zu weiteren Einzahlungen.

Sobald die Geschädigten die Gelder abziehen möchten, wird meist darauf verwiesen, dass eine erneute Einzahlung erfolgen muss.

Als Grund werden meist Sicherungsmechanismen angegeben. Dies führt zu einem noch größer werdenden Schaden. Eine Auszahlung erfolgt in der Regel nie. Gelegentlich werden nur Kleinstbeträge ausgezahlt, um den Geschädigten Sicherheit zu vermitteln.

Die Polizei weist darauf hin:

Investments in Kryptowährung sind per se risikoreich. Wer das Risiko eingeht, sollte ausschließlich auf vertrauenswürdige Börsen zurückgreifen.

Die Verbraucherzentrale informiert, über das Erkennen unseriöser Plattformen (https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/so-erkennen-sie-unserioese-onlinetradingplattformen-31474).

Büdingen – Auseinandersetzung an der Willi-Zinnkann-Halle

In der Eberhard-Bauner-Allee gerieten am gestrigen Abend (06.09.2023) Jugendliche zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in dessen Folge ein 16-Jähriger von zwei bislang Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und fragt: – Wer hat die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Willli-Zinnkann-Halle zwischen 20:00 Uhr und 20:20 Uhr mitbekommen? – Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Friedberg-Ockstadt: Wohnwagen beschädigt

Zwischen 19:30 Uhr am Dienstag (05.09.2023) und 07:30 Uhr am Mittwoch (06.09.2023) brachen Unbekannte einen Wohnwagen auf und verursachten dabei einen 500 Euro teuren Schaden. Der weiße SDAH Wohnwagen des Herstellerst SIR stand in der Bachstraße. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Zeugenhinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Büdingen-Düdelsheim: Einbrecher an der Kita

Erfolglos versuchten Diebe die Eingangstür der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in der Straße „Am Kraftenborn“ aufzubrechen. Die Tür hielt stand, jedoch wurde der elektrische Schließmechanismus beschädigt. Die Reparatur wird etwa 500 Euro kosten. Die Unbekannten gelangten nicht in die Tagesstätte und flüchteten unerkannt und ohne Beute. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Dienstagabend (05.09.2023) 18:00 Uhr und Mittwochmorgen (06.09.2023), 08:00 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.