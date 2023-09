Fronhausen: Einbrecher stiehlt Schmuck

In der Rathausstraße brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Einbrecher zwischen 15.00 Uhr am Montag (04.09.23) und 13.00 Uhr am Mittwoch (06.09.23) über ein Obergeschossfenster in das Gebäude ein. Dort hebelte er einen Schrank auf und entwendete daraus Schmuck und eine Uhr. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Marburg: Einbruch in Bürogebäude

Auf Bargeld, einen Beamer und Laptops hatten es Unbekannte in einem Bürogebäude im Rollwiesenweg abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 16.40 Uhr am Dienstag (05.09.23) und 09.40 Uhr am Mittwoch (06.09.2023) Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Büros. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend das Weite. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Schwerverletzt nach Unfall

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 27-jährigen Fußgänger nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der in Gießen lebenden Mann überquerte am Mittwoch (06.09.23) gegen 18.30 Uhr den „Erlenring“. Dabei erfasste ihn bei der tiefstehender Sonne der Toyota eines 32-jährigen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach einer ersten Untersuchung erlitt der Fußgänger Verletzungen am Oberkörper. An dem PKW entstand schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Marburg: grüne Graffiti auf Schulgelände geschmiert

Auf einem Schulgelände in der Geschwister-Scholl-Straße hinterließ ein Unbekannter mit grüner Farbe mehrere Graffiti auf einer Sitzbank und an der Fassade der Turnhalle. Der Hausmeister der Schule bemerkte die Farbschmierereien am Dienstagvormittag. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 400 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang zwischen 11.30 Uhr am Montag (04.09.23) und 07.00 Uhr am Dienstag (05.09.23) verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Opel beschädigt

In der Ockershauser Allee beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Ein-oder Ausparkmanöver einen geparkten Opel. Der grüne Mokka parkte dort am Mittwoch (06.09.23) zwischen 06.50 und 15.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Frontschaden auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.