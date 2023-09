Wohnwagen auf Firmengelände aufgebrochen, Limburg, Industriestraße, Montag, 04.09.2023, 17:30 Uhr bis Dienstag, 05.09.2023, 16:30 Uhr

(wie) In Limburg ist zu Wochenbeginn ein Wohnwagen auf einem Firmengelände aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet worden. Unbekannte hatten ein frei zugängliches Gelände in der Industriestraße betreten und sich zu einem dort befindlichen Wohnwagen begeben. Mit Gewalt öffneten die Täter ein Kunststofffenster und gelangten so in das Innere. Hieraus wurden ein Stromaggregat und eine Motorsense gestohlen. Des Weiteren ließen die Diebe einen Kraftstoffkanister und ein Fahrrad vom Gelände mitgehen. Wie die Beute im Wert von circa 800 EUR abtransportiert wurde, ist bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Dieb schlägt Pkw-Scheibe ein,

Limburg, Holzheimer Straße, Mittwoch, 06.09.2023, 20:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Unbekannter ein Auto in Limburg aufgebrochen und eine Tasche daraus gestohlen. Ein 23-Jähriger hatte einen grauen Audi Q 5 in der Holzheimer Straße geparkt. Gegen 20:30 Uhr hörte er aus seiner Wohnung einen Knall auf der Straße und anschließend die Alarmanlage des Audi. Er eilte nach draußen zu dem Fahrzeug und entdeckte dort die eingeschlagene der Beifahrertür. Diese war offensichtlich von einem Unbekannten zerstört und anschließend eine Tasche mit Inhalt aus dem Fahrzeug entnommen worden. Sachschaden und Wert des Diebesguts summieren sich auf über 500 EUR. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Sonnenuhr entwendet,

Weilburg-Bermbach, Zum Grauenstein, Sonntag, 03.09.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 06.09.2023, 12:00 Uhr

(wie) In Bermbach haben Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmittag eine Sonnenuhr gestohlen. Der Kurverein Bermbach hatte die Sonnenuhr aus Metall auf einem Natursteinsockel auf einer öffentlich zugänglichen Freifläche an der Straße „Zum Grauenstein“ aufgestellt. Ein oder mehrere unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und stahlen den Zeitmesser im Wert von circa 250 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegengenommen.

Mülltonne brennt auf Autohof,

Merenberg, Daimlerstraße, Mittwoch, 06.09.2023, 08:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist auf dem Autohof Merenberg eine Mülltonne in Flammen aufgegangen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 08:00 Uhr zu dem Autohof an der Daimlerstraße gerufen, da dort an den Lkw-Parkplätzen eine Mülltonne in Flammen stand. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Merenberg schnell gelöscht werden. Nach bisherigen Ermittlungen kommt ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel als Brandursache in Betracht. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Hecke in Brand gesetzt,

Mengerskirchen-Winkels, Waldstraße, Mittwoch, 06.09.2023, 15:35 Uhr

(wie) Bei Arbeiten am Gehweg ist am Mittwochnachmittag in Winkels eine Hecke in Brand geraten. Eine Baufirma führte gegen 15:35 Uhr Instandsetzungsarbeiten in der Waldstraße aus, als plötzlich eine angrenzende Hecke in Flammen aufging. Dies hatten Anwohner beobachtet und die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Winkels gelöscht werden, ein Großteil der Hecke war allerdings schon komplett abgebrannt. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat.