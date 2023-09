Frankfurt – Sachsenhausen: Erneute Festnahme eines diebischen Duos

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (06. September 2023) wurden erneut

zwei Männer festgenommen, die bereits am Dienstag (05. September 2023) in einer

Straßenbahn mit einer Luftdruckwaffe für Aufsehen sorgten.

Gegen 14.30 Uhr fielen Zivilfahndern die beiden Männer im Bereich eines

Kleingartenvereins am Ziegelhüttenweg auf. Dabei konnten die Polizisten

beobachten, wie die Tatverdächtigen die Örtlichkeit mit leeren Händen betraten

und mit vollen Plastiktüten und einem Rasenmäher wieder verließen. Der Moment

des „Erfolgs“ währte nicht lange, denn beim Verlassen der Kleingartenanlage

warteten die Polizisten bereits mit Handschellen auf die beiden Einbrecher.

Neben dem Rasenmäher stellten die Beamten noch mehrere Werkzeuge sicher, die

sich in den Plastiktüten befanden. Diese konnten einzelnen Parzellen zugeordnet

werden.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 23 und 40 Jahren landeten nach einigen

Stunden wieder in den Arrestzellen des Polizeipräsidiums und müssen sich nun

wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Mittag (06. September 2023) gegen 14.50 Uhr

bedrohten zwei Männer einen 57-Jährigen mit Pfefferspray und drängten ihn in der

Münchner Straße in ein Treppenhaus eines dortigen Hostels. Mit mehreren Tritten

und Schlägen brachten sie den Geschädigten zu Boden und raubten ihm seine 1100

Euro an Bargeld. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Nachdem Zeugen auf den Raub aufmerksam geworden waren, alarmierten sie die

Polizei, die sofort eintraf. Ein Zeuge gab an, dass er die Fluchtrichtung eines

der Täter beobachten konnte. Dieser soll sich noch im Gebäude des Hostels

aufgehalten haben. Bei der Durchsuchung des Treppenhauses stellten die Beamten

ein Pfefferspray sicher. Derselbe Zeuge sah dann den Tatverdächtigen auf dem

Dach des Gebäudes. Der Aufforderung durch die Polizei, ins Treppenhaus

zurückzukehren, kam dieser nach. Bei dem Mann konnten Blutanhaftungen

festgestellt werden, woraufhin er widerstandslos festgenommen wurde. Die Beute

konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Eine Fahndung nach dem zweiten Räuber

verlief ergebnislos.

Der Geschädigte wurde nach der Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus

gebracht. Der 19-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des

schweren Raubes verantworten.

Frankfurt – Ostend / Innenstadt: Auseinandersetzung mit Axt unter der Flößerbrücke – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (06. September 2023) kam es unterhalb

der Flößerbrücke zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern,

bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 16:40 Uhr meldete eine Zeugin, dass es zwischen zwei Männern, offenbar aus

dem Obdachlosenmilieu, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Die alarmierte Polizeistreife konnte die beiden stark alkoholisierten

Streithähne vor Ort antreffen. Der 54-jährige Geschädigte gab an, mit einer Axt

angegriffen worden zu sein. Er wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen

unter anderem im Gesicht, am Kopf und an der Hand in ein umliegendes Krankenhaus

eingeliefert, das er im Laufe des Abends wieder verlassen konnte.

Der 26-jährige Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen und in die

Arrestzellen des Präsidiums gebracht werden. Er muss sich nun zumindest wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich

mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 10500 oder mit

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Taschendieb im Hauptbahnhof gestellt

Frankfurt am Main (ots) – Nach dem Diebstahl von insgesamt sechs Handtaschen von

einem Verkaufsstand eines Geschäftes im Frankfurter Hauptbahnhof, konnten

Zivilfahnder der Bundespolizei den 30-jähriger wohnsitzlosen Täter festnehmen.

Die Beamten hatten den Mann dabei beobachtet wie er im Hauptbahnhof in einem

Verkaufsraum sechs Handtaschen von einem Ständer nahm, diese unter einer Decke

versteckte und aus den Geschäftsräumen flüchtete. Kurz darauf konnten die

Beamten den Mann stellen, festnehmen und zur Wache bringen. Die gestohlenen

Handtaschen im Wert von etwa 100 Euro wurden dem Geschäft wieder ausgehändigt.

Da sich der 30-jährige marokkanische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet

aufhält wurde ein Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahl und des unerlaubten

Aufenthaltes eingeleitet. Der 30-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Ostend / Nordend: Raub von Halsketten

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Morgen (06. September 2023) gegen 09.30 Uhr

ereigneten sich an der U-Bahn-Haltestelle „Holzhausenstraße“ und gegen 10.45 Uhr

in der Schichaustraße im Ostend zwei Raubtaten, bei denen jeweils eine Goldkette

entwendet wurden. Beide Täter sind flüchtig.

In der Eschersheimer Landstraße riss ein bislang unbekannter Täter einem

74-Jährigen die Goldkette samt Anhänger im Wert von rund 8.000 Euro vom Hals,

als dieser mit seinem Fahrrad auf den Schultern im Treppenaufgang der

U-Bahn-Haltestelle stand. Der Räuber flüchtete mit der Beute in nördliche

Richtung.

Täterbeschreibung 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, dunkle Hose und

dunkles T-Shirt.

Gegen 10.45 Uhr befand sich ein ebenfalls 74-jähriger Mann in der

Schichaustraße. Auch ihm riss ein bislang unbekannter Täter unvermittelt die

Goldkette im Wert von rund 1.600 Euro vom Hals. Der Räuber flüchtete zu Fuß von

der Hanauer Landstraße in Richtung Sonnemannstraße.

Täterbeschreibung 2:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, Schnauzbart, blauer

Trainingsanzug, blauer Anglerhut, hatte eine Umhängetasche bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem

jeweiligen Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 069 / 755 – 51499 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.