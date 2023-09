Mannheim: Betrunkene begeht Unfallflucht

Mannheim (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwoch, um kurz vor 23:30 Uhr, dass ein

Audi in Schlangenlinien und auffällig langsam auf der B 38 in Richtung Mannheim

unterwegs war. Zuvor hatte der Zeuge bereits beobachtet, dass das Auto auf der

BAB 5 eine Leitplanke gestreift hatte, aber die Unfallverursacherin einfach

weitergefahren war.

Auf Höhe des Waldgrubenwegs hielt die inzwischen vom Zeugen verständigte Streife

des Polizeireviers Mannheim-Käfertal das Fahrzeug an. Die 36-jährige Fahrerin

stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemtest ergab einen Wert von

fast 1,3 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein

abgeben. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

Die 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

und Unfallflucht rechnen.

Mannheim: Betrugsmasche „Wasserschaden“ geglückt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim – Unter dem Vorwand, das Wasser aufgrund eines Wasserrohrbruchs

vor dem Haus kontrollieren zu müssen, verschafften sich zwei bislang unbekannte

Männer Zutritt zu einer Wohnung einer 84-jährigen Dame in der Poststraße. Einer

der beiden Unbekannten lenkte die Seniorin ab, indem er zusammen mit ihr ins

Badezimmer ging, um dort die Wasserhähne aufzudrehen. Während dieses

Ablenkungsmanöver entwendete der zweite Täter Bargeld und Schmuck in Höhe von

circa 500 EUR aus den anderen Zimmern der Seniorin. Danach verließen beide Täter

wieder die Wohnung. Nachdem die Seniorin den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie

die Polizei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei unbekannten Männer

nicht mehr angetroffen werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, Mitte 50 Jahre alt, trug einen roten Pullover

Täter 2: männlich; weißes Hemd

Das Polizeirevier Mannheim- Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Mannheim: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer und verursacht Unfall

Mannheim – Am Mittwochmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich

Seckenheimer Landstraße und Konrad-Witzstraße ein Unfall, bei dem ein

64-jähriger Radfahrer und ein 54-jähriger Roller-Fahrer verletzt wurden. Um

07:45 Uhr fuhr der 54-jähriger Roller-Fahrer die Seckenheimer Landstraße in

Richtung Seckenheim entlang. Der Radfahrer fuhr die Seckenheimer Straße in

Richtung Oststadt entlang. Als der Roller-Fahrer im Kreuzungsbereich nach links

in die Konrad-Witz-Straße einbiegen wollte, übersah er hierbei den

vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß

wurde der Roller-Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, und der Radfahrer

leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der 54-Jährige in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen

vierstelligen Betrag geschätzt.

Mannheim: Sachschaden von über 7.000 Euro nach Auffahrunfall

Mannheim – Aufgrund einer rotzeigenden Ampel in der

Reichskanzler-Müller-Straße bremsten ein 34-jähriger Skoda-Fahrer und

38-jähriger Volvo-Fahrer an der Ampel ab. Ein folgender 44-jähriger Audi-Fahrer

erkannte die Situation zu spät und fuhr dem noch rollenden 34-jährigen

Skoda-Fahrer hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den

Volvo aufgeschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden

wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Streckensperrung Mannheim-Luzenberg nach

Mannheim-Waldhof

Mannheim – Am heutigen Morgen (7. September) kam es zu einer über

zweistündigen Streckensperrung zwischen Mannheim-Luzenberg und Mannheim-Waldhof.

Die Strecke ist wieder freigegeben.

Kurz vor 7 Uhr vernahm der Triebfahrzeugführer des ICE 774 bei der Durchfahrt

des Bahnhofs Mannheim-Luzenberg einen Schlag.

Da ein Zusammenstoß mit einer Person nicht ausgeschlossen werden konnte,

erfolgte die sofortige Sperrung der Bahnstrecke in beidseitiger Richtung. Der

ICE blieb am Bahnhof Mannheim-Waldhof stehen.

Gleichzeitig befand sich die S 38910 am Bahnhof Mannheim-Luzenberg.

Eine Absuche durch Beamte der Bundespolizei, auch unter Zuhilfenahme eines

Hubschraubers der Bundespolizei, im betroffenen Streckenabschnitt führte zu

keinem Auffinden einer Person.

Im Gleisbereich wurde Arbeitsmaterial aufgefunden. Zum aktuellen Zeitpunkt wird

davon ausgegangen, dass der Zug mit diesem kollidiert ist.

Um 09:10 Uhr erfolgte die Freigabe der Strecke. Der ICE fährt mit herabgesetzter

Geschwindigkeit zum nächstgelegenen Hauptbahnhof.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des

gefährlichen Eingriffs gegen Unbekannt aufgenommen. Der Zug wurde bei dem

Aufprall beschädigt. Die Schadenshöhe ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.