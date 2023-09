Schriesheim, Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Reisebusfahrer wird von Zeugen an Weiterfahrt gehindert – weitere Zeugen gesucht!

Schriesheim, Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag um

16:25 Uhr fuhr ein 64-jähriger Reisebusfahrer die L 596 aus Richtung

Wilhelmsfeld kommend in Richtung Schriesheim. Auf Höhe der Bushaltestelle „Auf

der Kipp“ fuhr der Mann in überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve und

scherte mit seinem Fahrzeug so weit in den Gegenverkehr, dass dieser einen

entgegenkommenden Klein-LKW der Marke Mercedes-Benz touchierte und beschädigte.

An dem Klein-Lkw entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Trotz der Zurufe

der Businsassen führte der Busfahrer seine Fahrt fort. Schlussendlich gelang es

den Zeugen, den Busfahrer an einer weiteren Abzweigung zum Stehenbleiben zu

überzeugen und alarmierten die Polizei. Die Zeugen schilderten den

unfallaufnehmenden Beamten und Beamtinnen das Geschehen. Außerdem soll der

64-Jährige bereits zuvor an unübersichtlichen Stellen überholt haben, so dass

der Gegenverkehr zum Bremsen gezwungen war. Er missachtete das Rechtsfahrgebot

und fuhr in kurvenreichen Streckenbereichen in nicht angepasster

Geschwindigkeit.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und bittet weitere Zeugen, welche das Geschehen beobachten

konnten bzw. durch den Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der

Tel.: 06221/1003-0 zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße: Taxifahrer nach nicht bezahlter Fahrt körperlich angegangen – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Mittwochfrüh beförderte ein 49-Jähriger

Taxifahrer zwei Männer von Mannheim nach Leutershausen und setzte diese um 05:45

Uhr in der Ladenburger Straße ab. Die zwei Fahrgäste gaben an, dass sie das

Entgelt für die Beförderungsfahrt erst noch besorgen müssten und versuchten,

sich zu Fuß vom Taxi zu entfernen. Damit sich die zwei Männer nicht entfernten,

ohne die Fahrt zu bezahlen, wollte der Fahrer die zwei noch Unbekannten

begleiten. Unvermittelt griff einer der Täter den 49-Jährigen an und schlug

diesen mehrfach ins Gesicht. Der Fahrer wehrte sich vehement und beide gingen zu

Boden, wo der Täter weiterhin auf den Fahrer körperlich einwirkte. Dem Fahrer

gelang es, den Notruf zu wählen. Der Täter bemerkte dies und versuchte deshalb,

dem 49-Jährigen das Handy, jedoch erfolglos, zu entreißen. Nun begann auch der

zweite unbekannte Täter auf den Fahrer körperlich einzuwirken. Gemeinsam traten

diese nun auf den am Boden liegenden 49-Jährigen ein, ließen dann aber wieder

von ihm ab und flüchteten. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: orientalisches Erscheinungsbild, circa 22 Jahre alt, , circa 160 cm; er

trug kurze dunkle Haare, einen Vollbart oder langen Drei-Tage-Bart, eine blaue

Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover und helle Sportschuhe

Täter 2: orientalisches Erscheinungsbild, circa 26 Jahre alt, etwas kräftigere

Statur, er soll größer als Täter 1 gewesen sein; kurze dunkle Haare, Vollbart

oder langen Drei-Tage-Bart; er trug eine blaue Jeans, einen hellen

Kapuzen-Pullover, helle Sportschuhe.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203-61301 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer versuchte Polizei zu täuschen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch kontrollierte eine Streife des

Polizeireviers Weinheim um kurz vor 14 Uhr einen E-Scooter auf der Breslauer

Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der

17-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Als der junge Mann

freiwillig Urin für einen Drogentest abgab, fiel auf, dass er anstatt des Urins

nur Wasser in den fraglichen Becher gefüllt hatte. Ein erneuter Test ergab einen

positiven Nachweis auf Cannabis, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste.

Den 17-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens unter

Drogeneinfluss.

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Firmen – Polizei sucht Zeugen

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, brach eine unbekannte

Täterschaft in zwei Firmen in der Straße In den Meckeswiesen ein. Dabei

kletterte sie zunächst über ein Hoftor und gelangte so auf das Gelände einer

Firma. Über ein aufgehebeltes Fenster drang sie in die Büroräume und

anschließend in eine Werkhalle ein. Es wurden Bargeld und Arbeitsmaschinen

entwendet. Dann gelangte die Täterschaft über einen gemeinsamen Innenhof auf das

Gelände einer weiteren Firma. Von dort wurden Werkzeuge und Maschinen gestohlen.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des

Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen

Fahrzeugen im fraglichen Gewerbegebiet, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Hirschhorn/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer unter Drogen flüchtet vor Polizeikontrolle

Hirschhorn/ Rhein-Neckar-Kreis – Auf der Höhe des Waldparkplatzes an der K

4105 wollte eine Streife des Polizeireviers Eberbach einen Audi kontrollieren,

der in Richtung Hirschhorn fuhr. Als das Polizeifahrzeug Anhaltesignale gab,

beschleunigte der Fahrer des Audis stark. Mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit flüchtete er und bog, nachdem er die Ortseinfahrt Hirschhorn

passiert hatte, mit knapp 100 km/h in den Höhenweg ab. Die Geschwindigkeit ist

dort auf 30 km/h beschränkt. Auf Grund dieser halsbrecherischen Fahrt, brach die

Streife die Verfolgung ab. Dennoch fahndete die Polizei weiter nach dem Audi und

dessen Fahrer. Knapp 30 Minuten später entdeckte eine andere Streife den Wagen

an der B 37 und konnte ihn in der Neckarsteinacher Straße stoppen. Bei der

anschließenden Kontrolle des 24-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine

Beeinflussung durch Drogen. Daher musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Er wird sich wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens sowie der Fahrt

unter Drogeneinwirkung verantworten müssen. Auch muss er mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrkartenkontrolle artet in Handgreiflichkeiten aus

Weinheim – Am Mittwoch, um 16:25 Uhr, wurde durch Angestellte der

Rhein-Neckar-Vertrieb-GmbH eine Fahrkartenkontrolle in der Linie 5 in Weinheim

durchgeführt. In Höhe der Haltestelle Stahlbadstraße versuchte sich eine

vierköpfige Familie dieser Kontrolle zu entziehen und zu flüchten. Den Prüfern

jedoch gelang es, den 17-jährigen Sohn der Familie festzuhalten. Dieser stieß

mit seinem Ellenbogen an das Ohr der 49-jährigen Prüferin, woraufhin diese zu

Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Vater der Familie wollte

sich ebenfalls von der Örtlichkeit entfernen und wurde deshalb vom 29-jährigen

Prüfer festgehalten, was den 17-Jährigen dazu brachte, den Prüfer in den

sogenannten Schwitzkasten zu nehmen. Die 49-jährige Prüferin, die

zwischenzeitlich wieder zu Bewusstsein gekommen war, wurde dann auch noch von

der 44-jährigen Mutter bedroht.

Die Fahrausweisprüfer begaben sich selbständig in medizinische Behandlung.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Erschleichen von Leistung

sowie Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Weinheim,

unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jährige kommt in den Gegenverkehr

Spechbach – Am Mittwochnachmittag, um 16:05 Uhr, geriet eine 19-jährige

Frau aus bislang unbekannten Gründen auf der Lobenfelderstraße, von Lobenfeld

kommend, in den Gegenverkehr. Der Opel der 19-Jährigen stieß frontal auf einen

entgegenkommenden Skoda eines 56-Jährigen. Beide Autofahrer wurden bei dem

Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden durch Rettungskräfte zur

weiteren medizinischen Untersuchung in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Unfallschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren mehrere Straßenlaternen, ein Gebäude sowie eine Mauer mit Graffiti – Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem noch nicht genau verifizierbaren

Zeitpunkt beschmierte am Mittwoch eine bislang unbekannte Täterschaft in der

Röschbachstraße ein Gebäude des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis im Stadtteil

Altenbach mit Graffiti. Gleiches führten die Unbekannten an einer Mauer in der

Fichtenstraße sowie drei Straßenlaternen durch. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Schriesheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt

Zeugenhinweise unter der der Tel.: 06203/61301 entgegen.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Fahrzeug und flüchtet – Zeugen gesucht!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr

und 18:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine

unbekannte Autofahrerin einen auf einem Parkplatz in der Schwimmbadstraße

geparkten Suzuki und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Höhe des

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Täterhinweise sind

bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und

bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.:

06223/9254-0, zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam Fahrzeugtür geöffnet – Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Mittwoch gegen 08:30 Uhr wurde eine

52-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in der Ostlandstraße leicht verletzt,

nachdem ein 69-Jähriger unachtsam die Fahrzeugtür seines Daimler-Benz öffnete.

Als der 69-Jährige aus seinem geparkten Fahrzeug steigen wollte, öffnete dieser

seine Fahrzeugtür, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten und übersah

hierbei die anfahrende 53-jährige Radfahrerin. Die Frau fuhr gegen die geöffnete

Fahrzeugtür, woraufhin sie ihr Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Sie

verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den

Fahrzeugen entstand keinerlei Sachschaden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Keis: Schwerer Unfall auf der L722 / Rettungskräfte im Einsatz

Hockenheim – Wie bereits berichtet kam es heute Morgen gegen 06:00 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der L 722, zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und

der Talhausstraße. Hierbei kollidierte ein Motorradfahrer mit einem LKW und

verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Unfallstelle war während

der Unfallaufnahme und dem Abschleppen des Motorrades voll gesperrt. Die

Sperrung wurde um 09:50 Uhr wieder aufgehoben und der Verkehr freigegeben.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der

Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zum

Unfallhergang aufgenommen.