Heidelberg: Schockanruf – Geldübergabe rechtzeitig verhindert!

Heidelberg – Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr erhielt eine über

80-jährige Seniorin im Stadtteil Handschuhsheim einen Anruf eines angeblichen

Polizeibeamten und eines Staatsanwalts, die vorgaben, dass die Tochter der

Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind ums

Leben gekommen sei. Bekräftigt wurde diese Aussage zu Beginn mit einer

weiblichen weinerlichen Stimme. Um ihre angebliche Tochter vor dem Gefängnis zu

bewahren, wurde die Seniorin unter Druck gesetzt und aufgefordert, eine Kaution

in Höhe von 40.000 Euro zu entrichten. Da die Dame das Geld nicht aufbringen

konnte, verhandelte der falsche Staatsanwalt um die Höhe des Kautionsgeldes und

gab an, auch Schmuck und Gold zu akzeptieren. Da die Seniorin nicht an der

Glaubwürdigkeit des falschen Polizeibeamten und Staatsanwalt zweifelte, wollte

sie mit ihrem Sohn zur Bank fahren. Dieser erkannte glücklicherweise die

Betrugsmasche und alarmierte die Polizei.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.