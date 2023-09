BAB65/Neustadt (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einem umgestürzten Tanklastzug am 07.09.2023 ist die BAB65 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der AS Neustadt Nord gesperrt. Die Ableitung erfolgt durch die Stadt Neustadt.

Es muss damit gerechnet werden, dass die Sperrung noch bis mindestens 16:30 Uhr andauern wird. Der Tanklastzug ist nicht mit Gefahrgut, sondern mit Lebensmittel beladen. Der Fahrer wurde durch den Unfallhergang leicht verletzt.