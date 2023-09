PKW Brand

Rohrbach/A65 (ots) – Zu einem PKW Brand kam es am Dienstag 05.09.23 gegen 23:45 Uhr auf der A65 bei der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug schon im Vollbrand.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn bis 00:40 Uhr voll gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Fahrer war wohlauf und es wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Schulwegkontrollen zum Schulbeginn

Kandel/Hagenbach (ots) – Zum Schulbeginn im neuen Schuljahr wurden in Kandel und in Hagenbach Schulwegkontrollen durch die Polizei zur Sicherheit der ABC-Schützen durchgeführt. An der Grundschule in Kandel ergaben sich in den Morgenstunden zwei Verstöße gegen die Anschnallpflicht, ein Verstoß wegen Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt und zwei Mängelberichte.

An der Grundschule in Hagenbach wurden drei Kinder ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug transportiert. Die Kontrolle wurde durch die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der VG Hagenbach durchgeführt. Ebenso wurde gegen 10h die Veranstaltung der Einschulung der 1. Klässler am Kulturzentrum überwacht.

Hierbei verhielten sich die Autofahrer vorbildlich. Neben der Anschnall- und Kindersitzpflicht der Kinder im Fahrzeug und die Verantwortung durch die Erziehungsberechtigten weißt die Polizei auch auf den ordnungsgemäßen Transport der Schulranzen hin.

Diese sind am Besten im Kofferraum zu befördern. Schulranzen im Fußraum vor den Kindern oder gar auf der Rücksitzbank stellen ein erhöhtes Unfallrisiko dar und können die Kinder erheblich verletzen.