15-Jähriger verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Dienstag 05.09.2023, 18 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Hans-Warsch-Platz. Hierbei wurde ein 15-Jähriger von 2 männlichen Jugendlichen attackiert und verletzt. Die beiden Täter flüchteten anschließend in einer Straßenbahn.

Der 15-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim erbeten unter Tel. 0621 963-2403 oder an pwoggersheim@polizei.rlp.de

Imbiss beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter schlug am Mittwoch 06.09.2023, 02.45 Uhr, mit einem Baseballschläger die Scheibe eines Imbisses in der Berliner Straße ein. Ein Zeuge bekam die Tat mit und machte auf sich aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad.

Ein weiterer Zeuge fotografierte den Täter. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Flecktarnjacke und war vermummt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Brand einer Gartenlaube

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag 05.09.2023, gegen 19.30 Uhr, eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in der Frankenthaler Straße in Brand und brannte vollständig ab. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gebäudebrand Frankenthaler Straße

Ludwigshafen-West (ots)(FB) – Am Dienstag den 05.09.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 19.25 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Frankenthaler Straße, Stadtteil West, alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung in einer angrenzenden Gartenanlage sichtbar. Die Erkundung ergab, dass 2 aneinandergebaute Gartenhäuser im Vollbrand standen.

Der Brand konnte durch den Einsatz mehrerer Strahlrohre rasch unter Kontrolle gebracht werden und dadurch die angrenzenden Gebäude vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden.

Die aufwendigen Nachlöscharbeiten dauern noch an, da ein vordringen in die Gebäude sich durch die Beschädigungen schwierig gestalten. Über den Zeitraum der akuten Brandbekämpfung mussten die Frankenthaler Str. und die Kopernikus Straße gesperrt werden.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim mit insgesamt 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Hoher Sachschaden beim Spurwechsel – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 05.09.2023, 22.15 Uhr, kollidierten ein 21-jähriger Autofahrer und eine 23-jährige Autofahrerin beim Spurwechsel in der Wredestraße auf Höhe der Pfalzwerke. Durch den Unfall kam die 23-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge, die ebenfalls beschädigt wurden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden über 50.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachteten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 05.09.2023 ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen. Gegen 10 Uhr missachtete eine 24-Jährige mit ihrem Auto beim Einbiegen im Bereich der Wallstraße den Vorrang einer entgegenkommenden 38-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 38-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde hierbei verletzt. Sie musste im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Gegen 14 Uhr öffnete eine 40-Jährige in der Kallstadter Straße die Fahrertür und wollte aus seinem Auto aussteigen, als in diesem Moment ein 68-jähriger Fahrradfahrer vorbeifuhr und mit der Tür kollidierte. Der Senior stürzte und verletzte sich leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

In der Mundenheimer Straße kollidierte gegen 16.30 Uhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin mit dem Auto einer 42-Jährigen. Die 42-Jährige wollte von der Kurfürstenstraße in die Mundenheimer Straße abbiegen und musste beim Überqueren des Radweges anhalten. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte. Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfallbeteiligter unter Einfluss von Kokain

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 05.09.2023, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Goerdelerplatz. Eine 70-jährige Autofahrerin wollte ausgehend von dem Parkplatz auf die Straße einfahren und übersah hierbei einen 50-jährigen Autofahrer.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizisten bei dem 50-Jährigen Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain.

Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stellen eine Hauptunfallursache dar. Auch wenn der 50-Jährige bei diesem Verkehrsunfall nicht die Ursache gesetzt haben dürfte, stellt eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eine große Gefahr im Straßenverkehr dar.

Den Autofahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG aufgrund einer Trunkenheitsfahrt. Außerdem prüft die Führerscheinstelle ob eine Ungeeignetheit für den öffentlichen Straßenverkehr vorliegt. Schlimmstenfalls kann diese Fahrt den Führerschein kosten.

Versuchter Betrug durch Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Der 72-jährige Geschädigte erhielt am 05.09.2023, gegen 15:30 Uhr, einen Anruf vermeintlich von seiner Tochter. Diese habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich nun auf einer Polizeidienststelle. Nachdem das Telefon an eine angebliche Polizistin weitergereicht wurde, brach die Verbindung ab.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Montag 04.09.2023 zw. 14.30-16 Uhr in eine Wohnung in der Niederfeldstraße ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen, unter Telefonnummer 0621/963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

Mehrere Betrugsversuche am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei registrierte am Dienstag (05.09.2023) zahlreiche Betrugsversuche am Telefon. Hierbei meldeten sich u.a. falsche Bankmitarbeiter, falsche Polizeibeamte und falsche Klinikangestellte bei Bürgerinnen und Bürgern in Ludwigshafen, um an Vermögenswerte zu gelangen.

Bei einem 60-Jährigen waren die Betrüger leider erfolgreich und erbeuteten knapp 10.000 Euro, nachdem er aufgrund eines falschen Gewinnversprechens den Betrag als Sicherheit an ein Konto überwies.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.