Radfahrerin übersehen

Schifferstadt (ots) – Beim Aussteigen aus seinem geparkten Fahrzeug übersah ein 54-jähriger aus Speyer am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße eine in diesem Moment an seinem Pkw vorbeifahrende 71-jährige Fahrradfahrerin aus Schifferstadt.

Die Fahrradfahrerin, die von der Tür des Pkws touchiert wurde, kam ins Straucheln und stürzte anschließend zu Boden. Da sie im Anschluss über Schmerzen in Rücken klagte, wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots) – Beamte der PI Schifferstadt führten am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen auf der L533 zwischen Waldsee und Schifferstadt durch. Bei erlaubten 50 km/h konnten insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer festgestellt und geahndet werden, die die Geschwindigkeit überschritten hatten.

Der gemessene Spitzenwert lag bei einer Geschwindigkeit von 78 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Körperverletzung

Römerberg (ots) – Zu einer Körperverletzung in einem Cafe kam es am Dienstag 05.09.2023 gegen 20:15 Uhr in der Schwegenheimer Straße. Zwischen einem 22-jährigen und zwei Jugendlichen kam es zunächst zu einer lautstarken Streitigkeit, die in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete.

Ein Zeuge konnte die Beteiligten beruhigen. Die beiden Jugendlichen verließen vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Sie konnten im Anschluss ermittelt werden.