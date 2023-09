Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am 05.09.2023, gegen 08:18 Uhr in der Franz-Kirrmeierstraße. Hierbei übersah ein PKW Fahrer einen entgegen kommenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 57-jährige Radfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Mit 2,48 Promille auf der B9

Speyer (ots) – Zeugen meldeten einen Schlangenlinien fahrenden PKW am 06.09.2023 gegen 00:49 Uhr, auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dieser konnte in Höhe der A61 Richtung Hockenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der freiwillige Atemalkoholtest des 41-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 2,48 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Einbruch in Vereinsheim Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 04.09.2023, 20 Uhr bis 05.09.2023, 09 Uhr unerlaubt Zugang in ein Vereinsheim in der Holzstraße, indem sie eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurde nichts.

Es entstand Sachschaden. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Tel: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.