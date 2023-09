„Verdächtiger“ Stoffstreifen an Hauseingangstüre

Großfischlingen (ots) – An einem Anwesen im Kirchgarten wurde ein Stoffstreifen an einer Hauseingangstür festgestellt, weshalb man davon ausging, dass es sich hierbei um einen sogenannten „Gaunerzinken“ handeln könnte. Ob es sich in dem Fall tatsächlich um eine Markierung von Unbekannten handelte, ist fraglich.

Jedenfalls sollen Anwohner immer wachsam sein. Verdächtige Gegenstände sollten sofort entfernt werden. Bei längerer Abwesenheit sollten Nachbarn oder Freunde um regelmäßige Kontrollen des Wohnanwesens gebeten werden. Verdächtige Beobachtungen sollten jedenfalls immer direkt der Polizei gemeldet werden.

Schockanruf

Edesheim (ots) – Eine 74-jährige Frau wurde am Montag 05.09.2023, 10.30 Uhr, von einer vermeintlichen Justizbehörde angerufen. Zwei Männer gaben sich als Oberstaatsanwälte aus und teilten der Frau mit, dass ihre Enkelin einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Fußgängerin zu Tode kam.

Aus diesem Grund wollten sie die Anschrift der 74-Jährigen wissen. Die Frau gab den Ganoven keine Informationen, vielmehr erstattete sie Strafanzeige bei der Polizei.

Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder sonstige Informationsherausgabe, bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen:

Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben, und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt! Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen!

Es geht schließlich um Ihr Geld! Schützen Sie es!