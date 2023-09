Frankfurt – Niederrad: Verwirrte Person löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Vormittag (05. September 2023) gegen 10:30 Uhr

meldete ein Zeuge, dass sich eine Person mit mehreren Messern im Bereich des

Treppenhauses einer Schule in der Niederräder Landstraße aufhalten würde. Die

alarmierten Streifen trafen umgehend an der Schule ein und konnten, wie im

Notruf angegeben, einen Mann mit mehreren Schälmessern und einem Tortenheber in

der Hand auf der Treppe des Schulgebäudes sitzend feststellen. Der Aufforderung,

die Gegenstände abzulegen, kam der 55-jährige Frankfurter nach und konnte

widerstandslos festgenommen werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass

der 55-Jährige einen verwirrten Eindruck auf sie machte. Er wurde in die

psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

Eine Bedrohungssituation lag nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Der Ablauf der Schulveranstaltung konnte störungsfrei fortgesetzt werden.

Handydieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Zivilfahnder der

Bundespolizei am Dienstag einen 44-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der

am 27. August einem 39-jährigen Reisenden das Handy im Hauptbahnhof gestohlen

hatte. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung haben die Beamten den Mann

erkannt und letztlich festgenommen. Zum Verbleib des gestohlenen Handy wollte

sich der Tatverdächtige nicht äußern. Nach seiner Festnahme wurde er zu Wache

gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet wurde.

Seine Vorführung beim Haftrichter ist für heute vorgesehen.

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) – In den Hauptbahnhöfen Frankfurt am Main und

Darmstadt konnten Beamte der Bundespolizei am Dienstag jeweils einen Haftbefehl

vollstrecken. Im Hauptbahnhof Darmstadt war es ein 44-jähriger Darmstädter den

das Amtsgericht Darmstadt wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl suchte. Im

Frankfurter Hauptbahnhof war es ein 47-jähriger wohnsitzloser Mann, der den

Beamten ins Netz ging. Der wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ebenfalls wegen Diebstahls gesucht. Beide Männer wurden letztlich in eine

Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Frankfurt – Unterliederbach: Trickbetrug – Falscher Handwerker

Frankfurt (ots) – (lo) Unter dem Vorwand, ein Handwerker zu sein, hat sich ein

Mann am Montagnachmittag (04. September 2023) Zutritt zur Wohnung einer

83-Jährigen verschafft und mehrere hundert Euro erbeutet.

Gegen 16 Uhr klingelte der Tatverdächtige bei der Seniorin in der Wasgaustraße

und gab sich als Handwerker aus, der wegen eines Wasserschadens in die Wohnung

müsse. In der Wohnung täuschte der Täter handwerkliche Tätigkeiten vor. Nachdem

der falsche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die

Geschädigte fest, dass ihr Schmuck im Wert von ca. 300 Euro verschwunden war.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, etwa 25 – 30 Jahre alt, kurzer Kinnbart, trug eine

Brille und eine dunkle Mütze

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu

sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt – Altstadt / Innenstadt: Räuber in zwei Geschäften

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 5. September 2023, kam es im Bereich der

Altstadt und Innenstadt zu zwei Raubdelikten. Offenbar schlug dabei ein Täter

kurz nacheinander in gleich zwei Geschäften zu. Es kam jedoch nur einmal zum

Taterfolg. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr betrat ein Mann in der Fahrgasse einen Geschenkladen und zog im

Verkaufsraum unvermittelt ein Messer. Von einer anwesenden Mitarbeiterin

forderte er schließlich Geldscheine aus der Kasse. Als sie diese öffnete, griff

der Unbekannte hinein und entwendete 100 Euro Bargeld. Anschließend verließ er

das Geschäft und flüchtete in Richtung Kannengießergasse.

Erst kurz zuvor, gegen 17:25 Uhr, hatte es offenbar derselbe Täter auf die

Filiale eines Kosmetikherstellers in der Liebfrauenstraße abgesehen, jedoch in

dieser keine Beute machen können.

Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 35 bis 45 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Augen, leicht

untersetzt; trug eine dunkelgraue Cappy, ein dunkelblaues T-Shirt mit weißer

Schrift und eine beige Hose.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51299 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: E-Scooter-Dieb kommt nicht weit

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (05.09.2023) nahmen Zivilfahnder einen

23-jährigen Dieb fest, der das Schloss eines gesicherten E-Scooters knackte und

dann versuchte, auf der Zeil zu entkommen. Kurz darauf ließ die Polizei bei ihm

die Handschellen klicken.

Die Beamten beobachteten gegen 19.35 Uhr, wie sich der spätere Beschuldigte in

Höhe der Zeil 71 an einem E-Scooter zu schaffen machte. Mit einer Sattelstütze

knackte er ein Kettenschloss auf. Auch ein Passant bemerkte die Tat.

Anschließend fuhr der Dieb mit dem E-Scooter in Richtung Konstablerwache davon,

konnte jedoch von den Fahndern wenig später gestellt werden. Unmittelbar vor dem

Zugriff stieß er den elektrischen Tretroller in Richtung der Beamten, um nun zu

Fuß die Flucht zu ergreifen. Doch die Fahnder reagierten rasch, hielten den

jungen Mann fest und brachten ihn schließlich zu Boden. Nach der Festnahme

transportierten sie den 23-Jährigen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt

und sich illegal im Bundesgebiet aufhält, in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums.

Dem Geschädigten konnte sein Eigentum noch vor Ort wieder ausgehändigt werden.

Zwei Polizeibeamte trugen aufgrund des weggestoßenes E-Scooters leichte

Verletzungen davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Frankfurt – Niederrad: Männer mit Langwaffe in Straßenbahn

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 23 und 40 Jahre alte Männer sorgten gestern

Nachmittag (05.09.2023) in einer Straßenbahn im Stadtteil Niederrad für Aufsehen

und lösten mit ihrem Verhalten einen Polizeieinsatz aus.

Die Männer fielen gegen 14:15 Uhr einer Passantin im Bereich der

Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Frankfurt-Niederrad auf, als sie offenbar

abwechselnd mit einer Langwaffe in die Luft zielten. Doch zunächst geriet das

Duo aus ihrem Blickfeld. Alarmierte Polizeistreifen konnten die Verdächtigen in

einer dort wartenden Straßenbahn der Linie 12 ausfindig machen, beide aus dieser

heraussprechen und anschließend festnehmen. Die Beamten stellten in der Folge

bei ihnen die Waffe, bei der es sich um ein Luftgewehr handelte, sicher. Darüber

hinaus trugen die Männer eine Mülltüte bei sich, in welcher sich Diebesgut

befand, das einem Einbruchsdiebstahl aus einer Gartenhütte zugeordnet werden

konnte. Neben dem ebenso entwendeten Luftgewehr befanden sich in der Tüte noch

diverse Werkzeuge, darunter eine Stichsäge, eine Heckenschere, ein

Akku-Schrauber, eine Elektro-Kettensäge, ein Kettenschärfgerät, ein

Elektro-Kombi-Werkzeug sowie ein Obertheken-Trockenkühlgerät samt Flachzapfkopf.

Die Polizeibeamten verbrachten die beiden 23 und 40 Jahre alten Männer, welche

über keinen festen Wohnsitz verfügen, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Gegen sie wird nun aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des

Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Gartenhütte ermittelt.