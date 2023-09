Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Landkreis Wetterau: Vorsicht bei Haustürgeschäften / Polizei sucht weitere Geschädigte

Bereits in der vergangenen Woche nahm die Polizei in Büdingen Hinweise auf Wanderarbeiter entgegen. Bürger und Bürgerinnen aus Ranstadt und Büdingen hatten die Vorfälle gemeldet. Offenbar war eine irische Gruppe sogenannter Wanderarbeiter unterwegs und boten an, die Höfe der Anwohnenden zu reinigen. Für die Arbeiten wurden unverhältnismäßig hohe Rechnungen gestellt. Die Masche: Die Arbeiter gehen von Haus zu Haus und bieten Dach-, Terrassen- oder Pflasterreinigungsarbeiten an. Die Arbeiten werden zwar ausgeführt, dies aber oftmals unfachmännisch sowie überteuert und führen zumeist nicht zur Zufriedenheit der Kunden. Nachbesserungsarbeiten erfolgen dann ebenfalls nur mangelhaft und unvollständig. Es kommen zudem nur einfache Materialien zum Einsatz, sodass der Verdacht des Betruges besteht. Zeugen beschreiben, dass diese mit Fahrzeugen ggf. irischer Zulassung, unterwegs sind. Die Personen sprechen zumeist auch nur Englisch oder gebrochenes Deutsch. Bislang sind Vorfälle und das Auftreten der mutmaßlichen Betrüger in Ranstadt und Büdingen bekannt geworden. Es wird seitens der Polizei davon abgeraten diesem Personenkreis Aufträge im Haustürgeschäft zu erteilen. Die Polizei erläutert dazu ergänzend, dass es auf solche Arbeiten keine Gewährleistungsansprüche gibt und bei späteren Schäden auch zu Problemen mit den Versicherungen kommen kann. Dies sollte man bedenken, wenn man sich auf derartige Haustürgeschäfte einlässt. Die Polizei in Büdingen ermittelt in den bereits bekannt gewordenen Fällen und bittet mögliche weitere Geschädigte sich unter Tel: (06042) 964-0 zu melden.

Weitere Tipps:

Lassen Sie nur Handwerker / Arbeiter in ihre Wohnung, ihr Haus oder auf ihr Grundstück, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die ihnen spontane Bauarbeiten und Dienstleistungen auf ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten.

Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen meist nur als Täuschung und werden nicht beendet.

Derartige Arbeiten werden regelmäßig unfachmännisch, fehlerhaft und unvollständig

ausgeführt. Eine spätere Instandsetzung ist oftmals teurer und aufwändiger, als vorher. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus.

Bad Vilbel: Fahrraddiebe am Bahnhof

Ein 19-Jähriger stellte am Samstag (02.09.2023), um 17:00 Uhr, sein Mountainbike an der Nordseite des Bahnhofs ab und band es am dortigen Abstellplatz für Fahrräder an. Als er Sonntagnachmittag (03.09.2023) gegen 15:00 Uhr zurückkehrte, war das rund 700 Euro teure, blaue Compel-Mountainbike verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: (06101) 5460-0.

Büdingen- mit Promille am Steuer

An der Saline kontrollierten Büdinger Polizisten gestern Nachmittag (05.09.2023) einen 57-Jährigen. Dieser war gegen 16:05 Uhr in seinem Fiat unterwegs. Bei der Kontrolle stieg den Beamten Alkoholgeruch aus dem Kleinwagen entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer brachte es auf rund 2,7 Promille. Der aus dem Wetteraukreis stammende Mann musste mir zur Polizeistation. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Butzbach: Zusammenstoß im Kreisverkehr

Bereits am 27.08.2023 kam es zu einem Zusammenstoß im Kreisverkehr. Eine Hyundai-Fahrerin war gegen 10:10 Uhr mit ihrem schwarzen Tucson ix35 im Kreisverkehr in der Römerstraße unterwegs. Plötzlich fuhr offenbar ein Radfahrer in den Kreisverkehr und fuhr gegen die Hintertür des Hyundai. Die Fahrerin hielt an, der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden am Tucson zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Butzbach: Frau verfolgt Dieb

Aufmerksame Zeugen alarmierten am Samstagabend (02.09.2023), kurz vor 21:00 Uhr die Polizei. Sie meldeten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Weiseler Straße. Ein 37-Jähriger hatte sich offensichtlich zuvor Zutritt zur Wohnung einer 29-Jährigen in der Guldenstraße verschafft. Dabei wurde er von den Kindern der Wohnungsinhaberin überrascht, woraufhin der aus Butzbach stammende 37-Jährige flüchtete. Die 29-Jährige nahm die Verfolgung des Diebs auf und stellte ihn in der Weiseler Straße. In diesem Zug kam es offensichtlich zu einem Gerangel, so dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch zu.