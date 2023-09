Wetzlar-Niedergirmes: Feuer in Kirche gelegt

Zwei Jugendliche legten gestern Abend (05.09.2023) ein Feuer in der Christuskirche der evangelischen Kirchengemeinde Niedergirmes. Sie entzündeten die Altarkerze und setzen eine auf dem Altar befindliche Bibel, sowie die Altardecke und den Holzaltar in Brand. Mitarbeiter entdeckten den Brand und löschten das Feuer. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise: – Wer kann Hinweise zu Identität der beiden Jugendlichen geben? Der erste Jugendliche war 14-16 Jahre alt und 160 cm groß. Er trug ein weißes T-Shirt und hatte einen Verband am rechten Unterarm. Die zweite Jugendliche soll ebenfalls 14-16 Jahre alt und 160 cm bis 170 cm groß sein. Sie war bekleidet mit einem blauen T-Shirt. – Wer hat die Beiden gegen 19:00 Uhr im Bereich der Kirchstraße beobachtet?

Solms- mit Promille gefahren

Mit rund 2,8 Promille hielten Wetzlarer Ordnungshüter gestern Abend (05.09.2023) einen 30-Jährigen an. Gegen 20:20 Uhr kontrollierten sie den Peugeot-Fahrer auf der Kreisstraße 878. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Herborn- mit Messer herumhantiert / Ausnüchterung in der Zelle

Eine Strafanzeige wegen Bedrohung kommt nun auf einen 48-Jährigen zu. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gestern (05.09.2023), gegen 15:30 Uhr, die Polizei alarmiert. Er berichtete von einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau, bei dem offenbar ein Messer im Spiel gewesen sein sollte. Die herbeigeilten Beamten nahmen den wohnsitzlosen Mann, der zuvor mit dem Messer hantiert hatte, auf dem Bahnhofsvorplatz fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der stark alkoholisierte Mann ein Einhandmesser an den eigenen Hals gehalten und symbolisierte sich selbst die Kehle durchzuschneiden. Im Anschluss lief er hinter einer 55-jährigen Frau her und machte Stichbewegungen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf über 3,5 Promille. Er musste mit zur Wache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen ausschlafen. Neben der Anzeige wegen Bedrohung muss sich der 48-Jährige nun wegen eines Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Wetzlar-Niedergirmes: von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet / Zeugin gesucht

Zwei Zeugen meldeten am Dienstagmorgen (05.09.2023) einen Verkehrsunfall in der Phillipstraße. Ein Autofahrer sei aus Richtung des Bauhauses gekommen in in Richtung der Gabelsberger Straße gefahren. In einer Linkskurve kam er in Höhe der Hausnummer 9 nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun. Der junge Fahrer stieg offenbar aus, sammelte sein abgerissenes Kennzeichen, sowie seinen Stoßfänger ein und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Wetzlarer Polizisten machten sich an die Ermittlungen und konnten sowohl den Mazda als auch den 19-Jährigen Fahrer ausfindig machen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Polizei in Wetzlar sucht nun nach einer Fußgängerin, die um 07:33 Uhr auf dem Gehweg in der Phillipstraße unterwegs gewesen ist. Die Dame, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich dringend mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.