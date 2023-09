Polizeieinsatz in der Kassler Innenstadt

Am Mittwoch den 06.09.2023, gegen 16:30 Uhr, wurden durch Passanten Schüsse aus einer Wohnung auf Personen und einen vorbeifahrenden Bus gemeldet. Daraufhin wurden starke Kräfte zum Tatort entsandt. Nach Zeugenaussagen konnte ein Mehrfamilienhaus herausgedeutet werden aus denen die Schüsse abgegeben worden sein sollen. Die Ermittlungen am Tatort und der Inaugenscheinnahme des Busses ließen den Schluss zu, dass es sich um eine Luftdruckwaffe handeln könnte. Bei der Durchsuchung des betreffenden Wohnhauses konnte eine Person festgenommen werden. Bei dieser konnte auch eine CO²-Waffe aufgefunden werden. Die Person wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen vorläufig Festgenommen. Im gesamten Einsatzverlauf kamen keine Personen zu Schaden.

Unbekannte setzen Autos bei KFZ-Handel in Brand: 100.000 Euro Schaden; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord: In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:35 Uhr von Anwohnern aus dem Bereich Schillerstraße/ Reuterstraße in Kassel zum Brand auf dem Grundstück eines KFZ-Handels gerufen. Bei Eintreffen der ersten hinzugeeilten Streifen standen bereits zwei Gebrauchtwagen auf dem Außengelände des Händlers in Vollbrand. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf insgesamt fünf Fahrzeuge aus, an denen trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr zum Teil ein Totalschaden entstand. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro. Wie die Kriminalbeamten weiter berichten, spricht nach bisherigem Ermittlungsstand alles dafür, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Anwohner hatten die drei mutmaßlichen Täter kurz vor Ausbruch des Brandes vom Tatort flüchten sehen. Es soll sich um drei ca. 1,70 bis 1,80 Meter große Männer mit dunklen Basecaps gehandelt haben, die schwarze Pullover und Rucksäcke/ Beutel trugen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem auf der Schillerstraße in Richtung Rothenditmolder Straße geflüchteten Trio verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden nun durch die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Fortgesetzte Kontrollen an Schulen: In Vellmar wenige, in Oberzwehren viele zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Vellmar und Kassel-Oberzwehren: Ein gemischtes Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr an zwei Schulen durchführten. Im Bereich der Grundschule in Obervellmar fuhren 35 der 1850 gemessenen Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 km/h. Dies entspricht einer Überschreitungsrate von knapp 2 Prozent, die unter dem Durchschnitt vergangener Messungen liegt. Raser waren erfreulicherweise nicht unterwegs. An der Brückenhofschule in Kassel-Oberzwehren lag der Anteil der zu schnell Fahrenden mit 12 Prozent dagegen deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt fuhren 183 Fahrzeuge durch die Messstelle, wobei es 22-mal blitzte. Der schnellste Fahrer wurde mit 51 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 30 gemessen, weshalb ihn nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 70 Euro erwartet.