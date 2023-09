Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Niederaula. Am Montag (04.09.) kam auf einem Parkplatz im Kirchweg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mit einem Pkw. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Bad Hersfeld nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griff ein 25-jähriger Mann aus Niederaula, gegen 15.30 Uhr, plötzlich und unvermittelt aus noch unbekannter Ursache eine dort laufende Hersfeld-Rotenburgerin an. Als ein aufmerksamer Zeuge darauf aufmerksam wurde und der Frau zur Hilfe eilte, griff der 25-Jährige diesen ebenfalls an, wodurch der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Auch zwei weitere unterstützende Passanten versuchte der Mann aus Niederaula zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang.

Daraufhin bestieg der 25-Jährige seinen im Nahbereich geparkten Pkw und fuhr nach momentanem Kenntnisstand direkt auf die beiden Fußgänger zu. Diese konnten sich jedoch durch einen Sprung zur Seite retten. Anschließend flüchtete der Mann aus Niederaula mit seinem Auto. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er nur wenige Minuten später angetroffen und festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht.

Da der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er konnte die Dienststelle im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen und muss sich nun wegen des Verdachts mehrerer vollendeter und versuchter Körperverletzungen und des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Pkw

Heringen. Am Dienstag (05.09.) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines blauen Citroen Berlingo auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ein. Anschließend stahl mindestens ein Täter eine im Auto befindliche Geldzählmaschine im Wert von circa 2.000 Euro und flüchtete in einem unbekannten Pkw. Er kann als circa 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur, einer Maske und schwarzen gelockten Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine weiße Jacke und darunter dunkle Oberbekleidung. Die Höhe des an dem Citroen entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag (05.09.) an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Kreuzweg“. Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis FD

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Künzell. Ein neunjähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag, (05.09.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 7:50 Uhr in Bachrain mit seinem Fahrrad den Mittelweg und überquerte plötzlich die Straße „Am Kies“, um nach aktuellem Kenntnisstand in Fahrtrichtung Theodor-Litt-Ring weiterzufahren. Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr zeitgleich die Straße „Am Kies“ in Fahrtrichtung „Oberer Ortesweg“. Aus noch unklarer Ursache erfasste er, trotz sofortiger Bremsung, mit der rechten vorderen Seite des VWs den Jungen. Dieser kam zu Fall und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda. In der heutigen Nacht zu Mittwoch (06.09.), gegen 0:40 Uhr, kam es auf dem Autohof Fulda Nord zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein 55-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit der Ad-Blue Zapfsäule und einer dort abgestellten Kehrmaschine. Durch den zunächst angenommenen Gefahrgutaustritt, wurde die Feuerwehr der Stadt Fulda alarmiert. Vor Ort konnte neben den erheblichen Beschädigungen an der Kehrmaschine und der Zapfsäule, in Höhe von circa 15.000 Euro, kein Gefahrgutaustritt festgestellt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizeistation Fulda setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort.

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (05.09.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Rotenburger mit einem E-Scooter die Straße „Hinterer Breitenbacher Weg“. Im Bereich der Kreuzung zur Industriestraße verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Roller und fiel zu Boden. Der 14-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.09.), zwischen 15.15 Uhr und 16:50 Uhr, parkte ein 29-jähriger Fahrer eines Mazda CX-3 aus Bad Hersfeld auf dem Marktplatz, Reihe P4. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und entfernte sich dann unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (04.09.), gegen 16 Uhr, parkte ein 61-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Bad Hersfeld wenige Minuten auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Carl-Benz-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in dieser Zeit seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (04.09.), gegen 17:30 Uhr, standen eine 22-jährige Fahrerin eines Daimler C220d aus Ludwigsau und eine 54-jähriger Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge auf der Geradeausspur der Hainstraße in Richtung Eichhofstraße an der rotzeigenden Ampel auf Höhe Berliner Straße. Plötzlich und aus noch unklarer Ursache fuhr die Fahrerin aus Bad Hersfeld nach aktuellem Kenntnisstand an und prallte auf das Heck des vor ihr stehenden Daimlers. Als sich die Fahrerin aus Ludwigsau im Anschluss nach rechts in eine Seitenstraße begab und zum Personalienaustausch auf die 54-Jährige wartete, entfernte sich diese unerlaubt in Richtung Eichhofstraße. Sie konnte jedoch aufgrund mehrerer Zeugenhinweise ermittelt werden. Am Fahrzeug der 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 415 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (04.09.), gegen 6:15 Uhr, befuhr ein Fahrer eines Sattelzuges aus Medebach die Homberger Straße aus Richtung Neuenstein kommend in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Homberger Straße/ Wehneberger Straße touchierte er nach aktuellen Erkenntnissen die dortige Ampelanlage und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Dienstag (05.09.), gegen 8:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Fuldaer Straße. In Höhe der Hausnummer 14 musste sie ihr Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 60-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Opel Astra auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.800 Euro.

Zweiradcodierung und Pedelec-Training am kommenden Samstag (09.09.) – Anmeldung ab sofort möglich

Fulda. Jährlich steigt die Anzahl an Zweirädern, insbesondere Pedelecs und E-Bikes. Alleine in Deutschland wurden im Jahr 2022 circa 2,2 Millionen Elektrofahrräder verkauft. Doch je mehr Osthessen sich ein Bike zulegen und fleißig in die Pedale treten, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit von Diebstählen und Unfällen.

In diesem Zusammenhang informieren Expertinnen und Experten des Polizeipräsidiums Osthessen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 09. September 2023, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15 Uhr, an mehreren Informationsständen auf der Außenfläche des Polizeipräsidiums in der Severingstraße 1-7 zu verschiedensten Präventionsthemen.

Kostenlose Fahrradcodierung – wenige Plätze frei

Außerdem bietet die Polizei in dieser Zeit kostenlose Fahrradcodierungen an. Hierzu ist aufgrund der bekanntermaßen hohen Anzahl an Anfragen eine Anmeldungen allerdings zwingend erforderlich.

Wichtig! Zur Codierung ihres Fahrrads benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Kostenloses Pedelec-Training für alle Altersklassen, Familien und Kinder

Um mehr Sicherheit im Umgang mit motorisierten Fahrrädern zu bekommen, können Bürgerinnen und Bürgern zwischen 13 Uhr und 15 Uhr zudem an einem kostenlosen Pedelec-Training auf dem dafür abgesperrten Parkplatz des Präsidiums teilnehmen. Dabei können Interessierte aller Altersklassen – und damit gerne auch Familien und insbesondere zum Schulbeginn Kinder – mit den Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen den sicheren Umgang mit ihren Pedelecs in verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen in einem Parcours und natürlich unter fachkundiger Anleitung üben.

Für die Teilnahme sind das eigene Pedelec, Helm und witterungsangepasste Kleidung mitzubringen.

Anmeldungen ab sofort möglich

Anmeldungen werden ab sofort täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag (08.09.), von 8 Uhr bis 13 Uhr, unter der Telefonnummer 0661/105-2006 entgegengenommen. Aber schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Pedelec-Training und Fahrradcodierung

Wann? Samstag (09.09.), in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr,

beziehungsweise 13 Uhr bis 15 Uhr

beziehungsweise 13 Uhr bis 15 Uhr Wo? Severingstraße 1-7 in 36041 Fulda (Polizeipräsidium

Osthessen)

Osthessen) Für wen? Alle Altersklassen, Familien und Schulkinder

Anmeldungen? Ab sofort und bis Freitag (08.09.), 13 Uhr, unter

der Rufnummer 0661/105-2006

Die besten Tipps und Tricks auch auf YouTube

Keine Zeit am kommenden Samstag? Schade. Aber: Interessierte können sich jederzeit in einer vierteiligen Video-Serie auf dem YouTube-Kanal des Polizeipräsidiums Einblicke in das sichere Fahren mit dem Pedelec verschaffen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda. Eine Gaststätte in der Edelzeller Straße wurde zwischen Sonntag (03.09.) und Dienstag (05.09.) zum Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten erfolglos ein Fenster aufzuhebeln und verursachten dabei rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Fulda. Am Dienstagmittag (05.09.) wurde eine 92-jährige Frau aus Fulda Opfer von sogenannten „Falschen Handwerkern“.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei sogenannte falsche Handwerker unter dem Vorwand das angeblich undichte Dach der Geschädigten reparieren zu wollen, Zutritt zum Haus der Fuldaerin. Anschließend lenkten sie diese ab, indem einer der beiden die Dame aufforderte, sich eine Leckage im Kamin im Kellergeschoss anzuschauen. Währenddessen stahl der andere Täter Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe aus der Wohnung. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Frau beschreibt die Täter folgendermaßen: männlich, circa 165 bis 170 cm groß, einer hatte eine schlanke Statur, der andere einen Bauchansatz, südländisches Erscheinungsbild.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist: