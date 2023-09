Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen – Zeugen gesucht – Obertshausen

(cb) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (22 Uhr) auf Dienstag (6.30 Uhr) einen weißen geparkten Kastenwagen in der Lämmerspieler Straße im Bereich der 30er-Hausnummern gewaltsam aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Diebe aus dem Fahrzeuginnerraum verschiedenes Werkzeug. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Rollerfahrer von Taxi angefahren – Neu-Isenburg

(cb) Am frühen Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach, wollte ein Taxifahrer von der Frankfurter Straße in die Friedensallee einbiegen, als er im Kreuzungsbereich einen vorrangberechtigten Rollerfahrer übersah. Der 57-jährige Rollerfahrer stürzte und kam schwerverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Verwechslung von Gas- und Bremspedal – Seligenstadt

(cb) Am Dienstag, gegen 12.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Asklepios-Klinik in der Rodgaustraße zu einer folgenreichen Verwechslung. Eine 84-jährige Dame wollte gerade mit ihrem grünen Mercedes ausparken, als sie offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte und mit Vollgas rückwärts eine Blumenrabatte überfuhr. Im weiteren Verlauf stieß sie mit einem geparkten grauen Mercedes zusammen. Die Kraft des Zusammenstoßes war so stark, dass der graue Mercedes in zwei weitere geparkte Autos geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Bereich Hanau

Drei mutmaßliche Täter nach Einbruch auf Werkstattgelände festgenommen – Hanau

(cb) Ein Mitteiler rief am Mittwoch kurz nach Mitternacht bei der Polizei in Großauheim an und gab an, dass sich drei verdächtige Personen auf einem Werkstattgelände „Im Reitweg“ unerlaubt aufhalten und Kompletträder zu einem Fahrzeug transportieren würden. Eine herbeigeeilte Streife konnte die drei mutmaßlichen Täter in ihrem weißen Transporter kurz darauf stoppen und festnehmen. Im Transporter fanden die Beamten mehrere der entwendeten Radsätze, die zuvor vom Werkstattgelände geklaut worden waren, sowie verschiedenes Einbruchswerkzeug. Die drei Männer sind zwischen 25 und 31 Jahre alt und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Radfahrerin mit Kleinkind gesucht: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung – Hanau/Wolfgang

(fg) Nach einem Vorfall auf einem Parkplatz im Grashüpferweg (einstellige Hausnummern) am Samstagabend sucht die Polizei nach einer etwa 1,60 Meter großen Radfahrerin, welche ein Kleinkind auf ihrem Rad transportierte. Gegen 19.30 Uhr kam es beim Einfahren auf den Parkplatz zu einem Konflikt zwischen der Radlerin und einem 55 Jahre alten BMW-Fahrer. Im weiteren Verlauf soll die Unbekannte dem Fahrer ins Gesicht geschlagen und diesen beleidigt haben. Des Weiteren gaben zwei Zeugen an, dass die Frau während des Einkaufens des BMW-Fahrers dessen Wagen zerkratzt habe. Eine Polizeistreife stellte mehrere lange Kratzer sowie eine Delle an einer Fahrzeugseite fest; der entstandene Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Die dunkelblonde Radfahrerin machte sich einfach davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Hinweise auf die Identität der Radfahrerin geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim.

Außenspiegel beim Vorbeifahren touchiert – Maintal/Hochstadt

(fg) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag den Außenspiegel eines in der Edmund-Seng-Straße abgestellten Mazdas und verursachte hierdurch einen Schaden von rund 300 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 16 und 18 Uhr. Der weiße Mazda parkte in Höhe der Hausnummer 2. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Zeugensuche: 34-Jähriger offenbar durch Schussabgabe verletzt – Hanau/Großauheim

(fg) Zeugen riefen am Mittwochmorgen, gegen 5.20 Uhr, per Notruf bei der Polizei an und meldeten ein Knallgeräusch sowie Hilferufe eines Mannes in der Von-Brentano-Straße. Kurz darauf eintreffende Streifenbesatzungen fanden einen 34 Jahre alten Mann mit Verletzungen im Bereich der Beine in der Von-Brentano-Straße vor; ersten Erkenntnissen nach dürfte es sich um Verletzungen durch eine Schussabgabe handeln. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut den Angaben des Geschädigten habe ein maskierter Unbekannter in dessen Richtung geschossen und sei im Anschluss in einen VW Golf gestiegen und davongefahren. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß. Die Hintergründe sind bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt und fragt nun im Rahmen der Zeugensuche:

Wer hat den Tathergang beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben?

Wer kann Hinweise auf den davonfahrenden Wagen geben?

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.