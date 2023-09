Auto aufgebrochen,

Weilburg, Mauerstraße, Sonntag, 03.09.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 05.09.2023, 09:00 Uhr

(wie) In Weilburg ist zu Wochenbeginn ein Pkw in einem Parkhaus aufgebrochen worden. Ein 56-Jähriger hatte am Sonntagabend einen schwarzen BMW auf der Ebene 2 des Parkhauses in der Mauerstraße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Scheibe auf der Beifahrerseite hinten eingeschlagen worden war. So hatte offenbar ein Dieb in den Innenraum gegriffen und Gegenstände angehoben. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 2.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Diesel aus Lkw-Tank abgezapft,

Limburg-Lindenholzhausen, Brunnenstraße, Montag, 04.09.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 05.09.2023, 08:20 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag den Tank eines Lkw in Lindenholzhausen aufgebrochen und Kraftstoff daraus gestohlen. Ein 48-Jähriger hatte einen Scania Lkw am Straßenrand in der Brunnenstraße abgestellt. Im Schutze der Dunkelheit näherte sich ein unbekannter Dieb dem Fahrzeug und öffnete den Dieseltank gewaltsam. Anschließend pumpte der Täter circa 300 Liter Diesel ab und verschwand dann mit seiner Beute. Den beschädigten Tankdeckel fand die aufnehmende Streife der Polizei in der Nähe. Schaden am Tank und der Wert der Beute summieren sich auf circa 500 EUR. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Kirche,

Limburg-Linter, Friedhofstraße, Montag, 04.09.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 05.09.2023, 08:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben ein oder mehrere Unbekannte versucht in die evangelische Kirche in Linter einzubrechen. Bereits zum wiederholten Male haben Einbrecher versucht, in die Kirche in der Friedhofstraße einzudringen. Es fanden sich am Dienstagmorgen frische Hebelspuren an der zweiflügligen Holzeingangstür sowie einer weiteren Stahltür. Der Einbruchsversuch scheiterte allerdings an den massiven Türen. Einem Zeugen waren im Tatzeitraum zwei unbekannte junge Männer aufgefallen, die allerdings nicht näher beschrieben werden konnten. Den Sachschaden an den Türen schätzt die Kriminalpolizei auf 500 EUR, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Motorroller in Lahn geworfen,

Limburg, Schleusenweg, Dienstag, 05.09.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde in Limburg ein geparkter Motorroller in die Lahn geworfen. Ein 57-Jähriger hatte einen schwarzen Peugeot Motorroller am Schleusenweg abgestellt. Dieser wurde dann kurz darauf von einem Unbekannten am Ufer in die Lahn geworfen. Ein Zeuge entdeckte den halb im Fluss liegenden Motorroller und verständigte die Polizei. Hinweise auf einen Diebstahlsversuch ergaben sich bisher nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 500 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Wohnhausbrand,

Hünfelden-Nauheim, Oranienstraße, Dienstag, 05.09.2023, 15:00 Uhr

(wie) In Nauheim kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 15:00 Uhr in die Oranienstraße gerufen, da es dort in einem Wohnhaus brannte. Glücklicherweise hatten die Bewohner den Brand am Sicherungskasten frühzeitig bemerkt und konnten sich so ins Freie retten. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, waren aber unverletzt. Vorsichtshalber evakuierten die Einsatzkräfte das Nachbarhaus, da es eine Verbindung des Dachstuhls der beiden Gebäude gibt. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Es ergaben sich für die Polizei keine Hinweise auf eine Straftat. Den Sachschaden bezifferte die Feuerwehr mit circa 50.000 EUR. Nach Ende des Feuerwehreinsatzes konnten die Bewohner wieder in das Haus.

Hecke in Brand gesetzt,

Elz, Am Fleckenberg, Dienstag, 05.09.2023, 17:05 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte eine Hecke in Elz in Brand gesetzt. Eine 63-Jährige bemerkte kurz nach 17 Uhr die brennende Hecke an ihrem Grundstück in der Straße „Im Fleckenberg“ und verständigte die Feuerwehr. Die Retter eilten zur Brandstelle und konnten das Feuer schnell löschen. Da eine Selbstentzündung auszuschließen war und ein Zeuge zwei verdächtige Männer an der Hecke beobachtet hatte, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Hinweise dazu werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Gasbrenner setzt Hecke in Brand,

Limburg-Lindenholzhausen, Bischof-Hilfrich-Straße, Dienstag, 05.09.2023, 19:00 Uhr

(wie) In Lindenholzhausen hat ein Mann beim Unkrautvernichten mit einem Gasbrenner seine Hecke angezündet. Der 60-Jährige war mit dem Gasbrenner hinter einem Wohnhaus in der Bischof-Hilfrich-Straße zugange, als er nach eigenen Angaben stolperte und den laufenden Brenner so in eine Thujahecke hielt, welche dadurch Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, sodass die Hecke nur teilweise abbrannte und die Nebengrundstücke nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Ohne Führerschein erwischt und falsche Personalien angegeben, Elz, Weberstraße, Dienstag, 05.09.2023, 18:25 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Elz einen führerscheinlosen Mann erwischt, dieser versuchte sich mit der Angabe falscher Personalien der Strafverfolgung zu entziehen. Eine Streife kontrollierte gegen 18:25 Uhr einen verdächtigen Mercedes in der Weberstraße. Der Fahrer konnte kein Führerscheindokument vorlegen und hatte auch keinen Personalausweis bei sich. Da der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, versuchte er zunächst die Personalien seines Bruders anzugeben. Damit täuschte er die Beamten jedoch nicht und er konnte später als der Fahrzeughalter identifiziert werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Angabe falscher Personalien ermittelt.

Motorrollerfahrer fährt ohne Führerschein und verletzt sich bei Unfall, Beselich-Niedertiefenbach, Westerwaldstraße, Dienstag, 05.09.2023, 17:15 Uhr

(wie) In Niedertiefenbach hat am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er verletzt wurde. Der 55-Jährige befuhr mit einem Motorroller die Westerwaldstraße aus Richtung Hofen und wollte diese an der Dehrner Straße verlassen. Hierzu fuhr er an der abknickenden Vorfahrt geradeaus und somit über die Fahrspur des entgegenkommenden Opel eines 87-Jährigen. Es kam zur Kollision wonach der Rollerfahrer zu Fall kam. Der 55-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer keinen Führerschein besitzt und daher nicht hätte fahren dürfen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 EUR.