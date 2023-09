Main-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger gelangt unter Vorwand in Wohnung, Eschborn, An den Krautgärten, Dienstag, 05.09.2023, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag hat ein als Mitarbeiter der regionalen Wasserwerke getarnter Betrüger eine Frau aus Eschborn bestohlen. Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin und ein vermeintlicher Mitarbeiter der Wasserwerke bat um Einlass. Im Glauben daran, der fremde Mann sei beauftragt worden, um wichtige und notwendige Arbeiten in der Wohnung zu verrichten, gewährte sie ihm den Zutritt. Im Anschluss schaute sich der Unbekannte verschiedene Wasserhähne in der Wohnung, teilweise auch ohne die Anwesenheit der Bewohnerin, an und gab ihr im Anschluss zu verstehen, dass alles in Ordnung sei. Anschließend verließ er die Wohnung wieder. Nur kurze Zeit später musste die Dame feststellen, dass Bargeld, Schmuck und Ausweisdokumente aus der Wohnung fehlten. Diese hatte der Trickdieb in einem unbeobachteten Moment an sich genommen.

Es soll sich laut der Geschädigten um einen kräftigen, rund 174 cm großen Mann mit „südländischem“ Erscheinungsbild gehandelt haben. Er soll wenige, dunkle Haare und eine runde Kopfform gehabt haben.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob dies der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben. Des Weiteren besitzen einige Handwerker einen Mitarbeiterausweis, den sie auf Verlangen vorzeigen können.

Mehrere Verletzte bei frontalem Zusammenstoß, Hattersheim am Main, Hessendamm, Dienstag, 05.09.2023, 17:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag geriet ein Fahrzeug in Hattersheim in den Gegenverkehr. Dabei wurden drei Personen teils schwer verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Hattersheim-Okriftel mit seinem Opel Vectra den Hessendamm von Okriftel nach Hattersheim. In Höhe der Hausnummer 55 fuhr der 36-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem VW Touran eines 57-Jährigen aus Frankfurt zusammen. Im Anschluss prallte der Opel dann noch gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Opel Meriva eines 79-Jährigen Mannes aus Okriftel. Alle drei Fahrzeugführer wurden verletzt, die beiden 36 und 57 Jahre alten Männer dabei schwer, und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Vectra und der Touran mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 9.000 Euro.