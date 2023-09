Wiesbaden: Die Polizei-News

Junge in Schwimmbad unsittlich berührt, Wiesbaden, Mainzer

Straße, 05.09.2023, 17.10 Uhr,

(pl)Ein 11-jähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag im Schwimmbad in der

Mainzer Straße unsittlich berührt. Nach Angaben des Jungen habe er gegen 17.10

Uhr auf der Treppe des Kinderschwimmbeckens gesessen, als er von einem auf ihn

zu tauchenden Mann unsittlich im Genitalbereich berührt worden sei. Anschließend

habe sich der Unbekannte dicht neben den 11-Jährigen auf die Treppe gesetzt.

Kurz darauf sei der Junge von einem weiteren Mann angesprochen und von der

Treppe weiter in Richtung Wasser gezogen worden. Aufgrund des Vorfalls

verständigte ein Mitarbeiter des Schwimmbades die Polizei, sodass die beiden

Tatverdächtigen, zwei 23 und 26 Jahre alte Männer, noch vor Ort angetroffen und

festgenommen werden konnten.

Betrügerische SMS,

Wiesbaden, 04.09.2023,

(pl)Mittels einer betrügerischen Kontaktaufnahme via SMS wurde am Montag eine

Frau aus Wiesbaden dazu gebracht, eine Überweisung zu tätigen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon begannen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage per Textnachricht. Im weiteren Verlauf gaben sich die Täter

dann als nahestehendes Familienmitglied aus und baten die Wiesbadenerin darum,

einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran,

mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, gab die Geschädigte eine Überweisung

in Auftrag und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Verkehrsunfall auf A 3 mit 2 Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von 73 000 Euro

Wiesbaden (ots) – Am Dienstag, den 05.09.2023, gegen 19:40 Uhr wechselte nach

jetzigem Ermittlungsstand die 73-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW auf

der A3 Richtung Köln, zwischen Niedernhausen und der Anschlussstelle Idstein vom

mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kollidierte sie leicht mit einem

auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW Volvo und dessen rechten Heck. Die

leichte Berührung langte aus, damit der Fahrer des Volvos die Kontrolle über

sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Schlingern, schoss nach rechts und fuhr dem

Heck eines Klein LKW´s auf, der zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen

befuhr. Der Volvo krachte in die rechte Schutzplanke und blieb stark beschädigt

auf dem Seitenstreifen stehen. Der polnische Klein-LKW schleuderte nach links,

kippte auf die rechte Fahrzeugseite und schlitterte darauf auf den linken

Fahrstreifen, wo er zum Liegen kam. Zur Bergung des Klein-LKW´s musste für ca.

45 Minuten die komplette Fahrbahn gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden

von 73 000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation zu

melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizei behält Schulwege im Auge,

Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 05.09.2023

(fh)Mit Blick auf das neue Schuljahr sowie die Einschulung der Erstklässlerinnen

und Erstklässler überwachte die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis am Dienstag den

Verkehr im Bereich mehrerer Schulwege. Unter anderem in den Taunussteiner

Ortsteilen Bleidenstadt und Neuhof hatten sich die Polizei postiert, um den

sicheren Schulweg der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisen.

Erfreulicherweise kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, sodass die

Einsatzkräfte nicht eingreifen mussten und alle Schülerinnen und Schüler sicher

an ihr Ziel kamen. Die Polizei wird auch in nächster Zeit die Schulwege im Auge

behalten und Kontrollen durchführen und wünscht allen Schülerinnen und Schülern,

insbesondere den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern einen guten

Schulstart.

Betrüger erbeuten fast 2.000 Euro,

Idstein, Dienstag, 05.09.2023

(fh)Am Dienstag ist eine Frau aus Idstein von Betrügern aufs Glatteis geführt

und um knapp 2.000 Euro betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten

Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ versuchen die Täter seit

mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese

erhalten auf ihrem Smartphone zunächst eine Nachricht von einer unbekannten

Rufnummer. In dieser geben sich sie sich als ein Familienmitglied aus, welches

angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen

habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die

Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert,

dass aufgrund des „verlorenen Mobiltelefons“ Onlinebanking nicht möglich sei und

sie somit eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. Hierdurch

gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen Geld zu

überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich in Idstein ereignete. Hier wurde

die Kontaktierte dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht einen Betrag von knapp

2.000 Euro zu überweisen, um ihrer angeblichen Tochter bei der Begleichung einer

Rechnung auszuhelfen. Dass es sich um einen Betrug handelte, stellte sich erst

später heraus.

Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über

die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich

handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im

Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Junge Frau an Haltestelle von Unbekanntem beleidigt, Niedernhausen,

Nesselweg, Dienstag, 05.09.2023, 21:20 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde eine 17-Jährige an einer Bushaltestelle in

Niederhausen von einem Mann mehrfach und auf sexueller Grundlage beleidigt.

Gegen 21:20 Uhr stiegen die Niedernhausenerin sowie der Unbekannte aus dem

Linienbus 22 an der Bushaltestelle im Nesselweg aus. Der augenscheinlich

betrunkene Mann soll die 17-Jährige nach dem Verlassen des Busses unvermittelt

und mehrfach beleidigt haben. Danach sei er in Richtung „Am Schäfersberg“

davongelaufen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der

Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann soll etwa 46 Jahre alt, schlank und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er

habe sehr kurze Haare sowie helle Augen gehabt und trug eine blaue Jeans, weiße

Turnschuh und ein hellblaues Poloshirt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Bei Auffahrunfall schwer verletzt,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Dienstag, 05.09.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall auf der A 3

schwer verletzt. Die 20-Jährige befuhr mit einem VW die A 3 in Richtung

Frankfurt auf dem linken der drei Fahrstreifen im stockenden Verkehr. Als ein

vorausfahrender 33-Jähriger seinen Audi auf der Theißtalbrücke verkehrsbedingt

bis zum Stillstand abbremsen musste, bemerkte die 20-Jährige dies offensichtlich

zu spät und prallte gegen das Heck des Vorausfahrenden. Bei der Kollision wurde

die Frau schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach Behandlung an der

Unfallstelle in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt,

dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Autobahnpolizei schätzt den

Sachschaden auf 11.000 EUR.