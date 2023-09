Darmstadt: Polizei stellt 41-jährigen Fahrraddieb / Zeugen reagieren sofort

Darmstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag (5.9.) ist ein 41 Jahre alter Mann aus

Darmstadt mit seinem kriminellen Vorhaben dank der raschen Reaktion von Zeugen

und der Widerstandskraft eines Fahrradschlosses nicht weit gekommen. Die Zeugen

beobachteten den Verdächtigen gegen 16.30 Uhr am Ernst-Ludwig-Platz beim

vergeblichen Versuch, ein Fahrradschloss zu knacken und das dazugehörige Rad zu

entwenden, und informierten umgehend eine Streife des 1. Polizeireviers

Darmstadt. Die vorläufige Festnahme des Mannes erfolgte noch vor Ort. Er wurde

nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen und muss sich nun strafrechtlich

verantworten.

Darmstadt: Dieb im Spielwarengeschäft

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat am Dienstagmorgen (5.9.) gegen

10.30 Uhr sein Unwesen in einem Spielwarengeschäft in der Elisabethenstraße

getrieben, sich unberechtigt Zutritt zu einem Büroraum verschafft und dort

mehrere Gegenstände im Wert von mindestens 900 Euro entwendet. Mit der Beute

flüchtete er in unbekannte Richtung. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er

auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahre geschätzt wurde und von schlanker Statur

war. Er hatte schwarze, kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und führte einen

Rucksack mit sich. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Jacke, dunkle

Hosen, weiße Schuhe und eine Brille. Alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt entgegen

(Rufnummer 06151/969-0)

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag, 05.09.2023, 18 Uhr, bis Mittwoch, 06.09.2023, 10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz gegenüber des LAND.WEIN.GUT in Klingenmünster ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Rangieren stieß ein größeres Fahrzeug, mutmaßlich ein Kleinlaster oder ähnliches, gegen das Fahrzeugheck eines roten Skoda Fabia. Die Heckklappe wurde durch den Aufprall markant waagrecht eingedellt und zerkratzt. Ebenso beschädigt wurden der Heckscheibenwischer, sowie die linke Heckleuchte. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Ober-Ramstadt: Anzeige und Ermittlungsverfahren nach Hitlergruß und Naziparole

Ober-Ramstadt (ots) – Eine 42-Jährige wird sich nach dem Rufen von Naziparolen

und dem Zeigen des Hitlergrußes zukünftig strafrechtliche verantworten müssen.

Die Frau hatte am Dienstagabend (5.9.) gegen 18.30 Uhr auf einem Grundstück in

der Friedhofstraße mit ihrem Verhalten die Aufmerksamkeit von Passanten geweckt,

die umgehend die Polizei alarmierten. Die hinzueilenden Beamten trafen die

beschriebene und augenscheinlich alkoholisierte Frau, vor Ort an und leiteten

nach ihrer Kontrolle ein Strafverfahren ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,68 Promille. Der südhessische Staatsschutz ist mit dem Fall und den

weiteren Ermittlungen nun betraut.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L3112 auf Höhe des Hotels Hubertus

L3112, 64579 Gernsheim (ots)

Am 06.09.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der L3112 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die drei Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Richtung Gernsheim kommend in Richtung Hähnlein. Auf Höhe des Hotels Hubertus kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den drei Fahrzeugen. Alle Beteiligten wurden durch den Unfall zumindest leicht verletzt und es ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden.

Falls Sie als Augenzeuge Angaben zum Unfall machen können, werden Sie gebeten sich mit der unten genannten Polizeidienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen und Ihre Personalien anzugeben.

Raunheim: Als Frau ausgegeben und Geld erbeutet – 15-Jähriger vorläufig festgenommen

Raunheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ein 15-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme und Wohnungsdurchsuchung am Dienstag (5.9.) unter anderem wegen des Verdachts des Betruges in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Raunheimer über eine Dating App als Frau ausgegeben und Kontakt zu einem jungen Mann aufgenommen. Im Verlauf der Kommunikation machte der Tatverdächtige seinem Chatpartner Hoffnungen auf eine mögliche, sexuelle Beziehung und gaukelte ihm vor, Geld für verschiedene Dinge zu brauchen. Es folgten schließlich mehrere Überweisungen. Wieviel Geld dabei erbeutet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Als die vermeintliche Frau den Kontakt abbrach und dem jungen Mann Zweifel aufkamen, wurde die Polizei hinzugezogen. Im Zuge der anschließenden Nachforschungen richtete sich der Tatverdacht schließlich gegen den 15 Jahre alten Tatverdächtigen, was in einen Durchsuchungsbeschluss mündete, den die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht beantragt hatte.

Bei dem Einsatz am Dienstag nahmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 35, die unter anderem von einem Diensthund Unterstützung erhielten, den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten neben dem Smartphone auch weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen zu diesem und möglichen weiteren, gleichgelagerten Fällen dauern an. Der Jugendliche wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.

Groß-Gerau: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle – Streife nimmt 42-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots)

Ein 42-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend (5.9.) wegen mehreren Beanstandungen in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 23.10 Uhr war einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau das Auto des Mannes im fließenden Verkehr in der Frankfurter Straße aufgefallen. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Zudem händigte er bei der anschließenden Kontrolle einen gefälschten Pass sowie einen gefälschten Führerschein an die Polizeikräfte aus. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. In seiner Wohnung konnte die Streife schließlich die Originaldokumente des 42 Jahre alten Mannes aus Groß-Gerau auffinden. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde unter anderem Strafanzeige erstattet.

Mörfelden-Walldorf: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle festgestellt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Dienstagabend (5.9.) haben Polizeibeamte bei einem 17-jährigen Kleinstmengen Rauschgift sichergestellt.

Gegen 18:15 kontrollierten die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf eine dreiköpfige Gruppe in einer Parkanlage in der Feldbergstraße. Aufgrund eines deutlichen Cannabis-Geruchs waren die Polizeikräfte auf die drei Personen aufmerksam geworden. Im Zuge der Überprüfung stießen sie auf geringe Mengen Haschisch bei dem 17-jährigen aus Groß-Gerau. Der junge Mann wurde für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht und im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben

Stockstadt am Rhein: Kriminelle erbeuten Geld mit Schockanruf-Masche

Stockstadt am Rhein (ots)

Kriminelle haben am Dienstag (5.9.) mit der „Schockanruf“-Masche Beute gemacht und eine Frau um Geld und Münzen gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Stockstädterin gegen 12 Uhr und machten ihr weis, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind zu Tode kam und deren Mutter schwer verletzt wurde und nun auf der Intensivstation liegt. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, forderten die Unbekannten eine Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro. In mehreren Anrufen setzten sie die Dame psychisch enorm unter Druck und brachten sie schließlich dazu, Geld und Münzen an einen Komplizen zu übergeben. Erst danach, als die richtige Tochter bei der Frau anrief, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Abholer verlief noch ohne Erfolg. Er wurde ein Verfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Odenwaldkreis

Erbach/Michelstadt/Bad König: Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Stadtgebiet festgestellt

Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 34 haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag (5.9.) Kontrollen in Erbach, Michelstadt und Bad König durchgeführt. In der Zeit von 14 bis 20 Uhr haben die Ordnungshüter knapp 30 Personen sowie zwei Fahrzeuge kontrolliert und im Anschluss mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In Michelstadt und in Bad König stießen sie auf zwei junge Männer, ein 22- und ein 20-Jähriger, die unter anderem circa zwei Gramm Marihuana bei sich hatten. Beide werden sich wegen des Besitzes von Drogen in eingeleiteten Strafverfahren verantworten müssen.

In der Werkstraße in Bad König fiel den aufmerksamen Beamtinnen und Beamten ein Mofafahrer auf, der deutlich schneller als erlaubt mit seinem Gefährt auf der Straße unterwegs war. Wie sich im Rahmen einer Kontrolle herausstellte, war der Roller frisiert und erreichte eine Geschwindigkeit von über 50 km/h. Hierfür besaß der 16-Jährige allerdings keinen Führerschein, weshalb er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Verfahren verantworten muss.

Auch bei einem 16-Jährigen haben die Ermittler einen Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt, weil er ein Springmesser mit sich führte.

In der Innenstadt von Erbach haben die Kontrollierenden eine Gruppe Jugendlicher festgestellt, die nach jetzigem Stand Lachgas konsumiert haben. Im Anschluss stellte die Polizei die Kartusche sowie mehrere E-Shishas bei den 14-Jährigen präventiv sicher. Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei davor, Lachgas als Rauschmittel zu konsumieren. Der kurze Rausch wird oftmals von insbesondere jungen Menschen unterschätzt und kann schwere gesundheitliche Folgen mit sich bringen.