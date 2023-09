Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Dienstag 05.09.2023 ereignete sich kurz vor 18 Uhr ein Unfall „An der Goldgrube“ in Mainz, bei dem es zum Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin kam. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Eine 56-jährige Frau aus Ginsheim-Gustavsburg fuhr mit ihrem Renault Twingo aus der Ausfahrt des Parkhauses vom Marienhaus Klinikum heraus. Beim Überqueren des Fuß-und Radweges missachtete die Frau den Vorrang eine 14-jährige Radfahrerin, welche entlang der Straße „An der Goldgrube“ fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Autofahrerin und Radfahrerin, wodurch letztere zu Sturz kam und sich Verletzungen an der Schulter zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und im Anschluss zur Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Reifenpanne sorgt für lange Staus und Unfall im Berufsverkehr

Mainz/A60 (ots) – Am Dienstag 05.09.2023 gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Sattelzug die A60 in Richtung Bingen. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Mainz/Weisenau platzte ein Reifen der Drillingsachse des Sattelanhängers. Der Sattelzug konnte durch den plötzlichen Schaden nicht mehr fahren und blockierte den rechten von 3 Fahrstreifen. Dadurch bedingt kam es im bereits einsetzenden Berufsverkehr

sehr schnell zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau auf der A60.

Zunächst durch die Autobahnpolizei, später durch die Autobahnmeisterei erfolgte die Absicherung des Sattelzuges durch Sperrung des rechten Fahrstreifens. Kurz nach 17 Uhr kam es im Rückstau auf der Weisenauer Brücke zu einem Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Jedoch waren zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und blockierten zwei von drei Fahrstreifen. Es bildete sich sehr schnell ein Rückstau bis weit in den hessischen Bereich.

Da die im Stau stehenden Fahrzeuge keine Rettungsgasse bildeten, kamen die von der Polizei angeforderten Abschleppdienste nur sehr langsam voran. Dadurch bedingt verzögerte sich die Bergung der Fahrzeuge bis ca. 19 Uhr. Da auch der Werkstattwagen, der den Sattelzug reparieren sollte, im Stau stand und nicht vorankam, erreichte dieser seine Einsatzstelle erst gegen 19:45 Uhr. Der Sattelzug konnte gegen 21:00 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Erst danach normalisierte sich die Verkehrslage.

Daher der dringende Appell an alle Verkehrsteilnehmer. Bitte bilden Sie bei einem Stau auf Autobahnen immer eine Rettungsgasse. Dies kann Leben retten und trägt dazu bei, dass Sie schneller nach Hause kommen!

Kreis Mainz-Bingen

Panne entlarvt gefälschten Führerschein

A61/Gau-Bickelheim (ots) – Am Dienstag 05.09.2023 gegen 07:00 Uhr, meldete eine Zeugin ein Pannenfahrzeug, welches auf der A61 in Höhe Gau-Bickelheim im Grünstreifen stehen würde. Die Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim konnte vor Ort feststellen, dass der PKW aus dem Ortenaukreis einen technischen Defekt hat. Bei dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer, die beide behaupteten, nicht gefahren zu sein.

Aufgrund eines aufgefundenen Portemonnaies in der Fahrertür und der späteren Aussage seines Chefs kann einer der beiden Männer, ein 30-jähriger Afghane, als Fahrer identifiziert werden. Im Portemonnaie befindet sich ein griechischer Führerschein, der auf den 30-Jährigen ausgestellt ist.

Mit diesem versuchte der in Bergisch Gladbach wohnende Mann vorzugaukeln, dass er eine gültige EU-Fahrerlaubnis besitzt. Das Streifenwagen Team konnte das Dokument jedoch schnell als Totalfälschung entlarven. Der Beschuldigte musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.