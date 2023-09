25-Jährigen nieder geschlagen und gegen den Kopf getreten

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend 04.09.2023 kam es in der Mozartstraße zu einem Streit zwischen einem 25-jährigen Mann und einer 4-köpfigen Gruppe. Nach einer hitzigen Diskussion eskalierte die Situation und ein 22-Jähriger aus der Gruppe griff den 25-Jährigen an. Als dieser am Boden lag trat eine Jugendliche aus der Gruppe heraus dem 25-Jährigen gegen den Kopf.

Die genauen Umstände der Schlägerei sowie der Grund des Streits sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die 3 Streithähne müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen.

Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Geld unterschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein unehrlicher Finder beschäftigt die Polizei in der Mannheimer Straße. Was war passiert? Während der Erledigungen ihrer Bankgeschäfte hob eine 37-jährige Frau am Montag um 14:55 Uhr einen 3-stelligen Geldbetrag an einem Bankautomaten ab. Leider vergaß sie, das Bargeld auch aus dem Ausgabeschacht zu nehmen.

Als die Frau das Fehlen des Geldes bemerkte und zur Bankfiliale zurückkehrte, waren die Scheine schon weg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mann verliert 5-stelligen Betrag an Betrüger

Kaiserslautern (ots) – Ein 54-Jähriger aus dem Stadtgebiet dachte, sein Geld gut investiert zu haben, doch stattdessen floss alles in die Taschen von Betrügern. Insgesamt ergaunerten die Täter einen Betrag von über 70.000 Euro.

Der Mann war auf ein Online-Inserat aufmerksam geworden, welches mit hohen Renditen bei einer geringen Geldanlage warb. Auf einem Kontaktformular hinterließ er anschließend seine Daten sowie Erreichbarkeiten. Am selben Tag noch wurde der 54-Jährige zurückgerufen. Die Frau am Hörer nannte ihm im Laufe des Telefonats die Kontodaten für die Überweisung seiner Investition.

Am nächsten Tag erhielt der Mann unerwartet einen weiteren Anruf. Diesmal sprach eine andere Dame mit ihm. Die angebliche Handelskontoexpertin beriet ihn hinsichtlich einer weiteren Investition von 10.000 Euro. Als die Frau den 54-Jährigen überzeugt hatte, sollte er daraufhin zwei Konten erstellen, darunter ein sogenanntes Wallet für Kryptowährung.

Unter dem Vorwand, dass das Konto erst ab einem bestimmten Geldbetrag aktiviert werden könne, überwies der Mann erneut einen hohen fünfstelligen Betrag. Darauf folgten zwei weitere Überweisungen in ähnlicher Höhe. Erst nachdem er eine weitere Aufforderung über eine Überweisung von weiteren 50.000 Euro erhielt, wurde er misstrauisch.

Als er bemerkte, dass er keinen Zugriff auf sein eingezahltes Geld hat, ging er zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen nach den Betrügern laufen. |ksr

Tasche wird aus Umkleide gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 20-Jähriger aus dem Stadtgebiet ließ am Sonntag seine Tasche in einer Umkleidekabine im Schwimmbad liegen. Als er Stunden später zurückkam, stellte er fest, dass sein Hab und Gut entwendet wurde.

Der Mann war der Meinung, dass nur er die Kabine benutzen würde, und niemand Zugriff auf seine Tasche samt Inhalt hat. Als er vom Schwimmen zurückkam, musste er jedoch feststellen, dass er damit falsch lag und sich in der Zwischenzeit Diebe bedient haben. Sein Eigentum war nicht mehr aufzufinden.

Die Unbekannten erbeuteten unter anderem den Geldbeutel des 20-Jährigen inklusive EC-Karten, Aufenthaltserlaubnis und Bargeld. Am nächsten Tag erfuhr der junge Mann, dass seine Bankkarte von den Dieben benutzt wurde. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. |ksr

Kreis Kaiserslautern

Betrüger geben sich als Bank-Mitarbeiter aus

Niederkirchen (ots) – Betrüger versuchten über mehrere Wochen, Zugriff auf das Konto einer 64-Jährigen aus dem Stadtgebiet zu erlangen. Als die Dame einen Fehler machte, erreichten die Gauner ihr Ziel. Sie buchten 2.000 Euro über das Online-Banking der Frau ab.

Wie die 64-Jährige jetzt bei der Polizei zu Protokoll gab, erhielt sie wochenlang eine elektronische Meldung auf ihrem Bankportal, dass sie ihre E-Mail-Adresse bestätigen müsse. Das tat sie jedoch nicht. Als sie dann aber einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhielt, kam sie der

Aufforderung schließlich doch nach.

Ohne es zu wissen, gab die 64-Jährige damit den Betrügern die Möglichkeit, auf ihr Konto zuzugreifen. Die Frau stellte im Nachgang fest, dass ein 4-stelliger Betrag abgebucht wurde. Im Anschluss erstattete sie Strafanzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. |ksr