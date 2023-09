Einbrecher wieder erkannt und festgenommen

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Bereits am 30.08.2023 kam es in einem Geschäft am Hauptbahnhof zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei wurden Waren im Wert von rund 336 Euro entwendet. Ein Tatverdächtiger konnte nun gefasst werden. Anhand der Videoaufnahmen stellten Beamte der Bundespolizei in Mannheim fest, dass eine 3-köpfige Bande am 30.08.2023 gegen 04:15 Uhr in ein Ladengeschäft im Basement des Hauptbahnhofs einbrach.

Hierbei öffneten das Trio arbeitsteilig die verschlossene Schiebetür des Geschäfts. Im weiteren Verlauf verließen die bis dahin unbekannten Tatverdächtigen mit gefüllten Einkaufstüten das Geschäft wieder. Sie entfernten sich anschließend vom Hauptbahnhof.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes bemerkte den Diebstahl der Waren, bei denen es sich unter anderem um E-Zigaretten handelte, am nächsten Tag und informierte die Bundespolizei.

Durch die Videoaufnahmen lagen den Beamten Lichtbilder der Tatverdächtigen vor. Bei den Fahndungsmaßnahmen am Sonntag (3. September) erkannte eine Streife der Bundespolizei den

14-jährigen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof wieder. Die Beamten nahmen den Jugendlichen fest.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ordnete die Beschlagnahme des mitgeführten Mobiltelefons des 14-Jährigen sowie eine Wohnungsdurchsuchung an. Beamte der Bundes- und Landespolizei durchsuchten daraufhin die Wohnung des Jugendlichen.

Dabei wurde ein Teil des Stehlgutes aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen zu etwaigen weiteren Diebstahlsdelikten sowie zu den Komplizen des Jugendlichen werden von der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übernommen.

Den 14-Jährigen erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen Bandendiebstahls.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Bewaffnet sowie unter Drogen und Alkohol am Steuer

Mannheim (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal kontrollierte am Dienstag, um kurz nach 17:30 Uhr, einen BMW in der Oberen Riedstraße. Die 25-Jährige Fahrerin wies Anzeichen eines erst kürzlich erfolgten Drogenkonsums auf. Darüber hinaus ging von ihr ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch aus. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,52 Promille.

Doch damit nicht genug, die Fahrerin führte auch noch ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Sie musste eine Blutprobe und das Messer abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Sie muss mit einer Anzeige wegen Alkohol und Drogen am Steuer sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

51-jähriger Schockanrufer in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Am Dienstag 05.09.2023 gegen 15 Uhr erhielt eine 86-jährige Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um aus dem Polizeigewahrsam entlassen zu werden, sei ein 5-stelliger Kautionsbetrag fällig.

In diesem Zusammenhang wurde die Seniorin im Laufe des Nachmittags immer wieder von weiteren unbekannten Tätern telefonisch kontaktiert. Die Männer wirkten derart auf die 86-Jährige ein, dass sie diesen soweit vertraute und einem sogenannten Abholer, dem 51-jährigen Tatverdächtigen, gegen 17:10 Uhr im Treppenhaus ihres Wohnhauses (Stadtteil Schwetzingerstadt), Bargeld in Höhe von 11.500 EUR sowie mehrere Silber- und Gold-Sammlermünzen übergab.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen festgenommen werden. Der bei seiner Festnahme mitgeführte, entgegengenommene 5-stellige Geldbetrag sowie diverse Münzen wurden sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen den 51-Jährigen erlassen. Die Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim setzte diesen am Mittwoch 06.09.2023 in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zu den bislang unbekannten männlichen Anrufern, dauern weiter an.

Mehrere E-Bikes entwendet

Mannheim (ots) – Ein 29-Jähriger hatte zwischen Freitagabend und Montagfrüh ein E-Bike an einem Fahrradstellplatz am Friedrichring verschlossen abgestellt. Als er das Rad zum Wochenbeginn wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war. Der Schaden wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt.

Ein 19-Jähriger schloss am Montag sein hochwertiges E-Bike um kurz vor 6 Uhr bei einem Fahrradständer in der Hafenbahnstraße ab. Um kurz vor 15 Uhr kehrte er an die Örtlichkeit zurück und sah, dass sein schwarzes E-Mountainbike, welches einen Wert von über 6.000 Euro hat, weg war. Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.