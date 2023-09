Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Schriesheim (ots) – Eine 35-Jährige fuhr am Dienstag mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der B 3 in Richtung Dossenheim. Als sie gegen 07:30 Uhr, auf Höhe des Bahnhofs, eine Grundstücksausfahrt passierte, kreuzte plötzlich ein Auto den Radweg und erfasste sie.

Eine 49-Jährige fuhr mit einem VW aus ihrem Grundstück auf die B 3 und übersah dabei die Radfahrerin. Die 35-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand durch den Zusammenprall kein Schaden.

Die Autofahrerin muss sich wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Kind bei Unfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots) – Heute Mittag gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Rotenberger Straße ein Unfall, bei dem ein 6-jähriges Mädchen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlung fuhr das Mädchen mit ihrem Tretroller den Gehweg entlang.

Kurz darauf lenkte sie ihren Roller, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 6-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde die 6-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

Weinheim (ots) – Am Montag 04.09.2023 fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Blumenstraße. Um kurz nach 16 Uhr missachtete sie an der Kreuzung zur Birnenstraße die Vorfahrt einer Autofahrerin. Eine 28-Jährige, die mit ihrem Audi im Begriff war, die Kreuzung bevorrechtigt zu passieren, konnte

daher einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern.

Die 17-Jährige prallte zunächst auf die Motorhaube des Audis und dann auf die Straße. Zum Glück verletzte sie sich dabei nur leicht. Sie kam aber zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand ein Schaden von knapp 5.000 Euro. Die Radfahrerin muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Vorfahrtverstoßes rechnen.

Mit knapp über 3 Promille hinterm Steuer erwischt

Brühl (ots) – Am Dienstag 05.09.2023 gegen 11:15 Uhr, informierte eine Zeugin die Polizei über einen stark alkoholisierten Mann, der mit seinem Fahrzeug das Tankstellengelände in der Mannheimer Straße aufsuchte. Durch die kurz daraufhin eingetroffene Streifenwagen Besatzung wurde der 50-Jährige einer

Kontrolle unterzogen und ein Alkoholtest durchgeführt.

Das Ergebnis zeigte einen Wert von 3,08 Promille, weshalb dem Mann auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

87-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Leitplanke

Helmstadt-Bargen (ots) – Als ein 87-jähriger Deawoo-Fahrer am Dienstag 05.09.2023 um 16 Uhr die B292 aus Richtung Helmstadt-Bargen kommend in Richtung Waibstadt entlang fuhr, schätzte dieser den Straßenverlauf einer Rechtskurve falsch ein und kommt in der Folge von der Fahrbahn ab.

Der Mann bremste stark ab, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet und in eine Leitplanke prallte. Der 87-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Ebenso wurde die Leitplanke in einer Länge von ca. 10 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Weinheim (ots) – Der gegen kurz vor 01.30 Uhr gemeldete Brand in der Kurt-Schumacher-Straße in Weinheim konnte durch die alarmierte Feuerwehr bereits gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer in der Küche einer Gaststätte ausgebrochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Durch die Feuerwehr finden zum Berichtszeitpunkt noch Lüftungsmaßnahmen in der Gaststätte statt. Zu Einsatzbeginn wurden 37 Personen aus den angrenzenden Wohnungen evakuiert. Diese konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen allesamt wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar.

Beamte des Polizeireviers Weinheim haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.