Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine unbekannte Täterschaft in drei Gartenhäuser einer Kleingartenanlage an der Stettiner Straße ein. Dabei hebelte sie in zwei Fällen die Eingangstüre und in einem das Fenster auf. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Werkzeuge, Alkohol und ein Lederhut.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Tel: 06221-3418-0.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagabend gegen 23:15 Uhr soll es zwischen einer größeren Personengruppe in der Bahnhofstraße in der Nähe eines Schnellimbisses zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Als die alarmierte Polizei kurz darauf an der Tatörtlichkeit eintraf, hatte sich die Gruppe bereits aufgelöst und die

Teilnehmer konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeibeamten einen 18-jährigen Mann im Bahnhofsbereich feststellen, der durch ein Messer am Arm leicht verletzt worden ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die Gruppe aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten und beim Versuch, diesen zu schlichten, wurde er durch eine bislang unbekannte männliche Person verletzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder den Täter geben können, werden gebeten sich unter 06221/1857-0 zu melden.