Kreis Karlsruhe

Jugendgruppe bremst durch leichtsinniges Verhalten Zug aus

Graben Neudorf (ots) – Gegen 21:40 Uhr legten die Tatverdächtigen im Alter von

14-22 Jahren Schottersteine auf die Schienen des Gleises 2. Der

Triebfahrzeugführer der einfahrenden S9 erkannte mehrere Personen im Gleis und leitete umgehend nach der Abgabe des Achtungspfiffes eine Schnellbremsung ein. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit den Personen. Ein Überfahren der Steine konnte dadurch jedoch nicht mehr verhindert werden.

Der Bahnhof Graben-Neudorf wurde daraufhin für circa eine Stunde gesperrt. Beamte der Bundes- und Landespolizei rückten zum Bahnhof aus. Die Verdächtigen befanden sich noch am Tatort und wurden kontrolliert.

Im weiteren Verlauf meldeten sich weitere Zeugen des Vorfalls bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe. Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände auf Gleise zu legen. Eine solche Handlung ist kein Spaß, sondern stellt immer ein strafrechtlich relevantes Verhalten dar. Durch das Überfahren von Gegenständen, wie beispielsweise Steinen, können Züge entgleisen. Hierbei kann es zu schweren oder

gar tödlichen Unfällen kommen. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Zeugen nach Unfallflucht auf der L564 gesucht

Marxzell (ots) – Bereits am Montag 04.09.2023 ereignete sich auf der Landesstraße 564 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 15:15 Uhr zwischen Fischweier und Marxzell auf der L564.

In einer Rechtskurve überholte der bislang unbekannte Lastkraftwagenfahrer offenbar zwei Fahrradfahrer und fuhr über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung. Auf der Gegenfahrbahn kam dem Lkw eine Autofahrerin entgegen. Um eine Kollision mit dem Lastkraftwagen zu verhindern, musste die 24-jährige Autofahrerin eine Vollbremsung durchführen.

Ein hinter der jungen Frau fahrender Opel konnte daraufhin offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Seat der 24-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Lkw-Fahrer setzte indessen ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Laut Angaben der Unfallbeteiligten war die Ladefläche des unbekannten Lkw mit einer grünen Plane mit gelber Aufschrift verkleidet.

Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen. Insbesondere werden die beiden Fahrradfahrer gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter Tel: 0721 94484-0 entgegen.

Karlsruhe

53-Jähriger verursacht mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Gleich mehrere Pkw beschädigte ein alkoholisierter Fahrer eines VW Golf am Mittwochabend in der Karlsruher Weststadt. Selbst die Beschlagnahme seines Führerscheins hinderte den 53-Jährigen nicht daran, sich nochmals hinter das Steuer seines Autos zu setzen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verständigten Zeugen gegen 17 Uhr die Polizei, da ein offenbar betrunkener Golf-Fahrer in der Lessingstraße beim Einparken einen anderen Pkw beschädigt haben soll. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht einer Alkoholisierung bei dem 53-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille. Der Unfallfahrer wurde von den Beamten mit auf die

Dienststelle genommen, wo dieser eine Blutprobe abgeben musste. Bevor er das Polizeirevier wieder verlassen konnte, wurde außerdem sein Führerschein beschlagnahmt.

Nur kurze Zeit nachdem der 53-Jährige die Dienststelle verlassen hatte, meldeten Zeugen gegen 20 Uhr erneut einen offenbar alkoholisierten Verkehrsteilnehmer, der in der Lessingstraße einen Unfall verursacht haben soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um denselben Mann handelte, der kurz zuvor seinen Führerschein hatte abgeben müssen. Offenbar hatte sich der 53-Jährige, von den

vorangegangenen polizeilichen Maßnahmen scheinbar wenig beeindruckt, wieder hinter das Steuer seines Golfs gesetzt.

Dabei hatte er zunächst bei dem Versuch aus einer Parklücke auszuparken zwei vor ihm stehende Pkw beschädigt, indem er diese aufeinander schob. Anschließend war er außerdem noch gegen die Stoßstange eines weiteren geparkten Autos gefahren und in der Folge mit seinem Pkw von der

Unfallstelle geflüchtet.

Der Unfallfahrer konnte schließlich unweit der Lessingstraße durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Ein erneuter Atemalkoholtest brachte nun gar ein Ergebnis von knapp 2 Promille. Der 53-Jährige musste abermals eine Blutprobe auf der Dienststelle abgeben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete außerdem körperlichen Widerstand.

Der Pkw wurde zur Verhinderung weiterer Trunkenheitsfahrten letztlich beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 € geschätzt.

Diebstahl im Zug

Mannheim/Karlsruhe (ots) – Dienstag 05.09.2023 hat ein 22-Jähriger im Zug einem Reisenden dessen Handy entwendet. Der Tatverdächtige konnte gestellt werden. Gegen 22:20 Uhr befand sich der 32-jährige Geschädigte im ICE 2903 von Mannheim nach Karlsruhe. Für die Zeit des Toilettengangs ließ der Mann sein Mobiltelefon unbeobachtet auf dem Tisch an seinem Sitzplatz liegen.

Der 22-jährige marokkanische Staatsangehörige nutzte die Gunst der Stunde und nahm das Handy an sich. Anschließend verstaute er dieses in seinem mitgeführten Rucksack, welchen er in der Gepäckablage ablegte. Danach entfernte sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit.

Reisende, die den Vorfall beobachtet hatten, wiesen den Geschädigten schließlich auf die Handlung hin. Dieser öffnete den Rucksack und nahm sein Smartphone wieder an sich. Die Zugbegleiterin im ICE wurde auf den Sachverhalt aufmerksam. Als sie den Tatverdächtigen kontrollieren wollte, schloss dieser sich in der Zugtoilette ein. Hierbei beleidigte er die Frau mehrfach verbal.

Nach der Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 22-jährigen schließlich. Neben einer Strafanzeige wegen Diebstahl und Beleidigung erwartet den Mann auch ein Verfahren wegen Leistungserschleichung. Er war nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins.

Die Bundespolizei rät Reisenden dazu, ihre mitgeführten Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt und achtlos liegen zu lassen. Diese sollten immer am Körper geführt werden. Diebe nutzen Situationen der Unachtsamkeit sehr schnell aus und schlagen zu. Nähere Informationen zum sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe