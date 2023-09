Psychisch auffälliger Mann mit Machete

Karlsruhe (ots) – Nach ersten Erkenntnissen betrat am Dienstag 05.09.2023 gegen 11 Uhr, ein mit einer Machete bewaffneter 41-jähriger Mann ein Lokal in der Akademiestraße. Der Mann, der 2 Hunde mit sich führte, begann zu randalieren und griff eine Reinigungskraft sowie 2 weitere Personen körperlich an.

Hierbei soll er auch eine Machete gezogen und damit zumindest gedroht haben. Bei dem folgenden Handgemenge erlitt ein Mann leichte Verletzungen an der Hand. Die Geschädigten sollen sich mit Stühlen und einem Putzstiel zur Wehr gesetzt haben und konnten aus der Gaststätte flüchten.

Beim Verlassen des Lokals, nahmen Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter fest. Nach derzeitigem Sachstand bestand keine Gefahr für Personen außerhalb der Gaststätte. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Einbrecher trifft auf Bewohnerin

Karlsruhe (ots) – Gegen 02:25 Uhr gelangte ein bislang Unbekannter durch ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gebhardstraße. Im Inneren traf der Einbrecher auf eine 53-jährige Frau, die aus ihrem Schlaf erwachte und den Fremden geistesgegenwärtig anschrie. Daraufhin ergriff der Einbrecher mit einer erbeuteten Handtasche die Flucht.

In der Folge beobachtete die Frau, dass der Einbrecher gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten davon rannte. Eine anschließende Fahndung der Polizei nach den Männern verlief ohne Erfolg.

Jedoch fand eine Polizeistreife die entwendete Handtasche samt Inhalt in einem Grünstreifen und brachte der Frau ihre Wertsachen zurück.

Einer der Männer war etwa 18-25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Der Unbekannte trug eine graue Hose, eine dunkle ärmellose Jacke und eine dunkle Basecap.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzten.

Mit Drogen und ohne Fahrerlaubnis Unfall auf der Autobahn verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 33-jähriger Autofahrer verursachte vermutlich unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln in der Nacht zum Dienstag 05.09.2023 auf der Autobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Rastatt Nord und Karlsruhe-Süd einen Verkehrsunfall.

Der Mann war gegen 00:10 Uhr von Rastatt kommen in Richtung Karlsruhe unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend versuchte der Hyundai-Fahrer offenbar seinen PKW zurück auf die Fahrspur zu lenken und kollidierte mit einem in gleiche Richtung fahrenden LKW.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich beim Fahrer Verdachtsmomente auf eine Drogen Beeinflussung, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Da der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwarten ihn nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 EUR.

Kreis Karlsruhe

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Waldbronn (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Montag 04.09.2023 ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Waldbronn-Busenbach. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 22-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr von der Ermlis-Allee beim Freibad Waldbronn nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen.

Hierbei missachtete die Fahrerin offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden 73-Jährigen auf einem Vespa-Roller. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge prallte der Mann mit seinem Helm gegen die Windschutzscheibe des Pkw und zog sich hierbei schwere Gesichtsverletzungen zu.

Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro.