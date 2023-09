Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Kandel (ots) – Unbekannte Täter sprengten am 05.09.2023 gegen 03:00 Uhr einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in Kandel. Am Gebäude entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Ob aus dem Geldausgabeautomat Geld entwendet wurde, ist derzeit noch nicht geklärt.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird nachberichtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verletzter Jugendlicher

Berg (ots) – Montag 04.09.2023 schob ein 14-jähriger Jugendlicher aus Berg den PKW-Anhänger seiner Eltern zur Seite, um sich mehr Raum zum Fußballspielen zu verschaffen. Der Anhänger stand an einem leichten Gefälle und rollte in Richtung Hoftor.

Der Jugendliche wurde zwischen Hoftor und Anhänger eingequetscht und verletzte sich dadurch schwer am Oberschenkel. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Sein Zustand wird als nicht kritisch eingestuft.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth (ots) – Am Donnerstag in der Zeit zwischen 17-01 Uhr wurden mehrere Verkehrskontrollen, schwerpunktmäßig in Rheinzabern, Kandel und Maximiliansau durchgeführt.

Dabei ergaben sich insgesamt drei geringfügige Verwarnungen, acht Handyverstöße, ein Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen eingeschaltetem US-Standlicht (Blinker leuchten dauerhaft während der Fahrt) und zwölf Beanstandungen wegen kleiner Mängel am Fahrzeug. Einer Person wurde die Fahrt auf seinem Fahrrad untersagt, weil er volltrunken damit losfahren wollte.