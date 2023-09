Mit Messer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 54- und ein 35-Jähriger gerieten am Montag (04.09.2023), gegen 5.20 Uhr, in einer Bar in der Bahnhofstraße in einen Streit. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte der 54-Jährige den 35-Jährigen mit einem Messer.

Der 35-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der 54-Jährige war alkoholisiert (2.23 Promille). Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 04.09.2023 gegen 18:10 Uhr, kam es auf der Speyerer Straße zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Maudach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungstand versuchte ein 22-Jähriger mit einem Traktor eine 73-jährige Fahrradfahrerin zu überholen, die in Richtung Maudach auf der Fahrbahn fuhr.

Hierbei stürzte die Fahrradfahrerin. Die 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an ihren Verletzungen erlag. Hinweise von Zeugen werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Gaststätte wegen diverser Mängel geschlossen

Ludwigshafen-Mundenheim – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Montag 04.09.2023, in einem Lokal in Mundenheim verschiedene Verstöße geahndet und daraufhin die Gaststätte geschlossen. Bei der Kontrolle stießen die Einsatzkräfte beispielsweise auf einen versperrten Notausgang.

Im Gaststättenraum waren Spielautomaten aufgestellt, aber das vor Ort verantwortliche Personal konnte nicht die dafür erforderliche Automatenschulung vorweisen.

Da weder der Schlüssel für den Notausgang noch die benötigten Schulungsnachweise vorgelegt werden konnten, versiegelten die Einsatzkräfte sowohl die Automaten als auch die Zugänge zum Lokal.

Versuchter Einbruch in Kosmetikgeschäft

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag (03.09.2023) auf Montag (04.09.2023) in ein Kosmetikgeschäft in der Brandenburger Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch.

Es entstand lediglich Sachschaden von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Vereinsheim

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 01.09.2023 bis 04.09.2023 in ein Sportvereinsheim in der Mundenheimer Straße ein. Aus dem Innern wurde ein Fernseher im Wert von 150 Euro gestohlen.

Darüber hinaus wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Ein 63-Jähriger wurde am Montag 04.09.2023 gegen 11.30 Uhr, im Bereich Bismarckstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn bat eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Der 63-Jährige willigte ein und suchte gemeinsam mit dem Unbekannten im Geldbeutel nach Wechselgeld. Der Unbekannte ließ daraufhin eine Münze zu Boden fallen.

Diesen Moment nutzte der Trickdieb aus um zu flüchten. Im Nachhinein bemerkte der 63-Jährige, dass ihm 200 Euro Bargeld fehlten.

Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahr alt, zwischen 1,60 m und 1,70 m groß und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte schwarze Haare und trug eine rote Jacke und ein weißes Hemd.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand.

Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Unfallflucht – Zaun beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann rangierte am Montag (04.09.2023, 10.40 Uhr) mit einem weißen Transporter in der Hermann-Hesse-Straße. Der Beifahrer stieg aus dem Transporter und wies den Fahrer ein. Hierbei stieß der Transporter gegen einen Zaun eines Anwesens und beschädigte diesen. Der Fahrer und der Beifahrer fuhren anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete Unfall und filmte den Transporter. Mithilfe des Videos ermittelt nun die Polizei den verantwortlichen Fahrer. Am Zaun entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte entwendeten am Montagnachmittag (04.09.2023, 16 Uhr) einem Geldbeutel aus einem nicht verschlossenen geparkten Auto einer 64-Jährigen. Das Auto befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße. Im Geldbeutel befanden sich 30 Euro Bargeld, Dokumente und EC-Karten.

Im Laufe des Tages wurden Abbuchungen auf den Konten der EC-Karten festgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl eines Geldbeutels – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 01.09.2023, entwendeten Unbekannte den Geldbeutel einer 73-jährigen Geschädigten. Diese befand sich gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße.

Der oder die unbekannten Täter entnahmen den Geldbeutel aus dem geschlossenen Einkaufstrolley der Geschädigten.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

