Diebstahl aus Gewächshaus

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht zum 04.09.2023 stiegen bislang unbekannte Täter in ein Gewächshaus Im Meldengarten (unmittelbar nach dem sogenannten „Katzenbuckel“, Bahnüberführung Feldweg in Richtung Großniedesheim) ein, indem sie die Außenplane zerschnitten. Im Innern wurden mehrere Gegenstände mutwillig zerstört und nach derzeitigem Ermittlungsstand Gemüse entwendet.

Möglicherweise befanden sich die Täter zuvor im Bereich des Blumenfeldes direkt neben der L 523. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrer leicht verletzt

Mutterstadt (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Montagmittag ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Stuttgart bei einem Verkehrsunfall in der Fußgönheimer Straße zu.

Zuvor war er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 44-jährigen aus Ludwigshafen aufgefahren. Der Fahrradfahrer, der einen Helm trug, hatte leichte Verletzungen an der Hand. An seinem Fahrrad und an dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Unfallzeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt parkte am Montagmittag gegen 13:00 Uhr mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Drogerie-Marktes in der Landauer Straße. Als er circa eine halbe Stunde später wieder an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite seines Fahrzeuges fest.

Der Unfallverursache war nicht mehr vor Ort. Am Fahrzeug des 37-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.